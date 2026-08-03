Hyper-croissance des ETI : comment structurer sa gouvernance financière face au scale ?

Le baromètre Bpifrance Le Lab 2026 confirme une amélioration des perspectives de chiffre d’affaires des ETI (entreprises de taille intermédiaire) françaises. L’international et la croissance externe portent cette accélération. Le solde d’opinion sur l’activité gagne huit points en un an, à +18, sous sa moyenne historique. Celle-ci ne pardonne aucune improvisation. Une entreprise qui double de taille en deux ans multiplie aussi ses risques financiers, ses entités et ses obligations réglementaires. La gouvernance financière devient alors l’obstacle numéro un du scale, bien avant le produit ou le marché.

Quand la vitesse commerciale dépasse les repères internes

L’ouverture de nouvelles filiales, l’export ou une acquisition multiplient les entités à consolider. Les tableurs artisanaux et les systèmes hérités montrent alors leurs limites. Les clôtures glissent, les chiffres se contredisent d’une entité à l’autre. Une direction qui pilote à l’aveugle prend de mauvaises décisions d’investissement.

La CSRD, la directive européenne sur le reporting de durabilité des entreprises, et la réforme de la facturation électronique ajoutent une couche d’exigences documentaires. Un logiciel ERP pour ETI et grandes entreprises devient l’outil central du pilotage financier. Ce type de progiciel de gestion intégrée centralise comptabilité, achats et trésorerie dans une base unique.

Pour soutenir une expansion internationale ou une consolidation complexe, migrer vers une plateforme comme Cegid XRP Ultimate devient stratégique. Cette bascule technologique libère du temps pour l’analyse plutôt que la ressaisie.

Réorganiser le commandement quand l’entreprise change d’échelle

Trois profils de directeur administratif et financier (DAF) coexistent désormais : permanent, à temps partagé, ou en mission de transition. Le choix dépend de l’intensité et de la durée du besoin, pas du seul budget disponible.

Le marché du management de transition a presque doublé en quatre ans, atteignant 800 millions d’euros en 2023. Une mission sur cinq touche aujourd’hui la direction financière. Un DAF de transition devient opérationnel en 48 à 72 heures, quand un recrutement classique exige trois à six mois.

Le retour sur investissement observé oscille entre trois et huit fois le coût de la mission. Cette rapidité sécurise la trésorerie et les clôtures pendant que le comité exécutif (COMEX) recrute un successeur permanent. Autour de ce pilote temporaire, la gouvernance se resserre : comitologie plus stricte, reporting actionnarial régulier, délégations de pouvoir clarifiées. Ignorer cette bascule expose la structure à des recrutements précipités et à des erreurs coûteuses.

Rassurer les capitaux avant l’opération décisive

En 2026, 54,2 % des ETI ont engagé ou prévoient un projet d’acquisition, selon le baromètre Palatine-METI. Les cibles grossissent aussi : 46 % des dossiers visent désormais au moins cinquante emplois, contre 15 % fin 2025.

Bpifrance Le Lab recense aussi 370 000 entreprises françaises en quête d’un successeur d’ici 2030. Ces entreprises sans successeur constituent autant de cibles potentielles pour les groupes les mieux structurés. Une gouvernance financière fiable conditionne la valorisation retenue par un acquéreur ou un fonds. Elle conforte aussi les actionnaires historiques au moment de la cession ou d’une nouvelle levée de fonds.

Les tensions sur le prix des hydrocarbures pèsent déjà sur la trésorerie de 41 % ETI. Un pilotage rigoureux du cash devient la condition pour saisir ces occasions de croissance externe. Les due diligences, ces audits préalables à une acquisition, sanctionnent sans détour les groupes mal structurés.

La gouvernance financière n’est plus une fonction support, mais un actif stratégique à part entière. Les ETI qui investissent tôt dans leurs outils et leurs compétences abordent le scale sans subir la prochaine crise de croissance. Elles transforment une contrainte réglementaire en avantage concurrentiel durable.