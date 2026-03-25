À l’approche de son IPO, OPEN AI coupe dans ses paris les plus coûteux et concentre ses efforts

OpenAI engage un recentrage stratégique qui tranche avec la dispersion de ses derniers mois. La décision d’abandonner Sora, son produit de génération vidéo lancé avec un fort écho médiatique, s’inscrit dans l’hypothèse d’une introduction en bourse, et pour laquelle la cohérence industrielle reprend le dessus sur l’expérimentation. L’enjeu pour Sam Altman et Fidji Simo est de réduire les initiatives périphériques, simplifier l’offre et concentrer les ressources sur les segments les plus monétisables.

Présenté comme une avancée majeure dans la génération vidéo, Sora n’a jamais trouvé de positionnement clair. Ni véritable outil de création professionnelle, ni plateforme sociale à part entière, il s’est heurté à une équation économique délicate : des coûts de calcul élevés, une demande faible et la difficulté à structurer un modèle de revenus récurrents. En interne, l’allocation de ressources à ce type de produit très consommateur de ressources interrogeait déjà.

Car le sujet est moins produit que capacitaire, la génération vidéo figure parmi les usages les plus intensifs en calcul dans l’IA. Or, dans un environnement où le compute demeure rare et coûteux, chaque choix engage une forme de renoncement. Redéployer ces ressources vers des usages à plus forte valeur relève d’un arbitrage classique, mais essentiel.

Ce choix ne se limite pas à Sora, OpenAI a récemment entrepris de regrouper plusieurs briques, application desktop de ChatGPT, outils de code, navigateur, au sein d’un ensemble unifié. L’objectif affiché est de réduire la fragmentation et d’aligner les équipes autour d’une proposition cohérente. Cette consolidation intervient après une période marquée par une succession rapide de lancements, qui a pu complexifier la lecture externe comme l’organisation interne.

Le repositionnement vise explicitement les usages professionnels. Là où la création de contenus génératifs reste souvent ponctuelle, les outils de développement et les systèmes dits “agentiques” s’inscrivent dans des usages quotidiens et intégrés. Ces systèmes, capables d’exécuter des tâches de manière autonome, comme écrire du code, analyser des données, ou interagir avec des environnements logiciels, offrent des perspectives de revenus plus prévisibles, notamment dans des contextes d’abonnement ou de contrats entreprise. Ils contribuent également à renforcer la dépendance des utilisateurs, en s’insérant au cœur des opérations.

OpenAI privilégie une trajectoire plus lisible pour les investisseurs, avec une organisation resserrée, une offre clarifiée et des relais de croissance identifiés, qui constituent des prérequis classiques à l’approche d’une introduction en bourse. La réduction des projets les plus coûteux, en particulier ceux dont la monétisation reste incertaine, participe de cette mise en ordre.