SAM ALTMAN: du succès de Y Combinator à la révolution d’OpenAI

Né en 1985 dans une famille de Saint-Louis, Missouri, Samuel Harris Altman est un entrepreneur, investisseur et programmeur américain qui s’est fait un nom dans le monde de la technologie et du capital-risque. Dès son plus jeune âge, Sam Altman est fasciné par l’informatique. À seulement huit ans, il reçoit son premier ordinateur et se découvre une véritable passion. C’est cette passion qui l’amène à étudier l’informatique à l’Université de Stanford, bien qu’il la quitte sans obtenir de diplôme.

C’est à Y Combinator que Sam Altman se fait véritablement connaître. Nommé président de l’entreprise en 2014, Altman s’emploie à transformer Y Combinator en un véritable incubateur de talents et d’idées révolutionnaires. Il diversifie les types de sociétés financées par YC, notamment en soutenant les entreprises de « technologie dure ». Sous sa direction, la valorisation totale des entreprises de Y Combinator dépasse les 65 milliards de dollars, incluant des succès tels qu’Airbnb, Dropbox, Zenefits et Stripe.

Dans son rôle de président de Y Combinator, Sam Altman a également été à l’origine de plusieurs initiatives importantes qui ont contribué à façonner l’écosystème entrepreneurial. En 2015, il a annoncé la création de YC Continuity, un fonds d’investissement en actions de 700 millions de dollars, destiné à soutenir les entreprises de YC à mesure qu’elles grandissent. Une semaine plus tôt, il avait également présenté Y Combinator Research, un laboratoire de recherche à but non lucratif, auquel il a personnellement fait don de 10 millions de dollars pour financer des recherches sur le revenu de base, l’avenir de l’informatique, l’éducation et la construction de nouvelles villes.

Sam Altman a également été un acteur clé dans la création et le développement d’OpenAI, une organisation de recherche en intelligence artificielle (IA) fondée en 2015. OpenAI vise à développer une IA avancée qui soit bénéfique pour l’ensemble de l’humanité, tout en veillant à ce que les bénéfices soient partagés équitablement et que les risques associés soient minimisés. L’organisation a été initialement financée par des personnalités influentes telles qu’Elon Musk, Peter Thiel, Jessica Livingston et Sam Altman lui-même.

En tant que PDG d’OpenAI, Sam Altman a pour mission de mettre l’éthique et la responsabilité au cœur de la recherche en IA. L’organisation travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions de recherche et encourage la création d’un écosystème mondial de recherche en IA. OpenAI s’attache également à développer des technologies d’IA sûres et à promouvoir l’adoption de ces pratiques de sécurité dans toute l’industrie.

Sous la direction de Sam Altman, OpenAI a développé GPT (Generative Pre-trained Transformer), une architecture d’apprentissage profond pour la génération de langage naturel. En 2020, l’organisation a lancé GPT-3, la troisième itération de cette technologie, capable de générer du texte de manière cohérente et de comprendre des contextes complexes. GPT-3 a été largement salué pour ses performances et ses capacités, ouvrant la voie à de nouvelles applications dans divers domaines tels que la traduction automatique, la synthèse de texte, les chatbots et bien d’autres.

Au-delà de son parcours professionnel impressionnant, Sam Altman est un homme engagé dans la société. Il soutient des causes philanthropiques et politiques pour améliorer le quotidien de ses concitoyens. Altman est notamment investi dans la promotion de l’égalité et de l’acceptation des LGBTQ dans le secteur technologique, ce qui lui a valu d’être récompensé par le Ric Weiland Award en 2017.