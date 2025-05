Fidji Simo : de Sète à OpenAI, trajectoire d’une dirigeante hors norme

Née à Sète en 1985, passée par eBay, Facebook et Instacart, Fidji Simo prend dans quelques semaines la tête d’OpenAI Applications. Une Française à la manœuvre dans l’une des entreprises les plus stratégiques du moment.

Fidji Simo dirigera désormais la division « Applications » d’OpenAI. Cette entité, nouvellement créée, aura pour mission de piloter le développement produit, la stratégie business et les fonctions opérationnelles de l’entreprise fondée par Sam Altman. Elle supervise donc directement les efforts autour de ChatGPT, des futurs assistants IA verticaux, des plateformes mobiles, et du modèle de distribution B2B.

Le parcours de Fidji Simo est atypique, fille d’un pêcheur de Sète et d’une commerçante, elle obtient son bac à 16 ans, passe par HEC, découvre la Californie lors d’un échange à UCLA, puis rejoint eBay à San Francisco. En 2011, elle envoie une candidature spontanée à Facebook et y entre comme product marketer. Elle grimpe les échelons et prend en main la stratégie vidéo, le lancement de Facebook Live, et la direction de l’application principale. En 2019, elle remplace Chris Cox, bras droit de Mark Zuckerberg.

En juillet 2021, elle prend la tête d’Instacart, après avoir siégé quelques mois au conseil d’administration. Elle y restructure la croissance post-Covid, prouve la rentabilité de l’entreprise, mène l’introduction en bourse, et porte le chiffre d’affaires annuel lié à la publicité et aux revenus tiers à plus d’un milliard de dollars. En parallèle, elle lance de nouveaux produits, comme les Caper Carts en magasin et l’app Fizz, sortie en 2024.

Le changement chez OpenAI a été accéléré par une fuite dans la presse, forçant l’annonce avant la finalisation du processus de passation de pouvoirs. Fidji Simo restera encore en poste quelques mois chez Instacart, le temps de transmettre à un successeur issu du management actuel. Elle conservera la présidence du conseil d’administration.

Déjà membre du board d’OpenAI depuis mars 2024, elle était en position d’observer de près la transition stratégique de l’entreprise : après une phase centrée sur la recherche, OpenAI veut industrialiser ses produits et les faire adopter à grande échelle. Ce rôle exige une expertise produit, un sens aigu de la distribution, et une capacité à exécuter dans des environnements complexes. Simo coche toutes les cases.

Elle vit aujourd’hui à Los Altos, est mère d’une fille, et cofondatrice de Metrodora, un centre médical dédié aux troubles neuro-immunitaires — domaine dans lequel elle est personnellement concernée.

Avec cette nomination, OpenAI s’offre une dirigeante au profil international, expérimentée, ancrée dans les enjeux de société, et capable de faire le lien entre innovation technologique et usages à grande échelle. Une prise de guerre à la mesure des ambitions de Sam Altman et Fidji Simo franchit une nouvelle étape dans un parcours devenu référence, et exemplaire.