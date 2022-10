Nous vous proposons d’aller aujourd’hui à la rencontre de l’un des fonds d’investissement historique de la FrenchTech, xAnge avec à sa tête Cyril Bertrand et Guillaume Meule. Avec son nouveau véhicule d’investissements doté de 220 Millions d’euros et son fonds Web3, XAnge continue sa mue, de fonds corporate, pour être l’un des acteurs incontournables en France mais aussi en Allemagne.

Fort de ses 600 millions d’euros sous gestion, le fonds s’appuie principalement sur des investisseurs institutionnels (55%), 25% d’entrepreneurs et family office et enfin 20% sur des corporates, pour lesquels XAnge de bonnes performances, avec des sorties iconiques à l’instar de Neolane cédé à Adobe 460 millions d’euros, ou des prises de participations dans des licornes comme Lydia ou Believe (dont nous vous conseillons l’interview avec son fondateur Denis Ladegaillerie)

Avec son nouveau véhicule early stage, Xange est en quête de nouvelles startups européenne en phase de démarrage pour y investir des tickets allant de 300 000 euros à 10 millions d’euros.

Nous recevons aujourd’hui Cyril Bertrand Managing Partner d’Xange pour évoquer les perspectives d’investissement et notamment un nouveau véhicule dédié au Web, après avoir pris des participations dans Ledger, Coinhouse, Dogami, ou encore Request Finance.

