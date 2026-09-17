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AI Overviews arrive en France : comment rester visible dans les résultats de recherche ?

Avec Positive

17/09/2026
1 minute de lecture

L’arrivée d’AI Overviews en France change progressivement la manière dont les internautes accèdent à l’information sur Google. Pour de nombreuses requêtes, le moteur de recherche affiche désormais directement une réponse générée par intelligence artificielle, accompagnée d’une sélection limitée de sources.

Pour les entreprises, les médias et les équipes marketing, l’enjeu dépasse donc désormais le positionnement traditionnel dans les résultats de recherche : comment faire partie des sources sélectionnées et citées par les moteurs de recherche dopés à l’IA ?

Du SEO à la visibilité dans les réponses générées par IA

Selon les données présentées par Positive, l’apparition des réponses générées par IA peut entraîner une baisse importante du taux de clic sur les résultats organiques.

Une évolution qui oblige les marques à repenser une partie de leur stratégie d’acquisition : être bien positionné reste essentiel, mais être compris, identifié et repris comme source par les systèmes d’IA devient un nouvel enjeu de visibilité.

Quels contenus sont privilégiés ? Quels critères semblent favoriser leur citation ? Et quelles actions mettre en œuvre dès maintenant ?

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45 minutes pour comprendre les nouveaux réflexes à adopter

À l’occasion d’un webinaire organisé le 23 septembre de 9h à 9h45, Lukas Liénard, consultant chez Positive, reviendra sur les premiers enseignements observés depuis le déploiement d’AI Overviews en France.

Au programme :

  • comprendre ce qui change concrètement dans les résultats de recherche ;
  • identifier les facteurs qui favorisent la présence d’une marque parmi les sources citées ;
  • découvrir les enseignements d’une étude menée sur plus de 650 000 réponses générées par IA ;
  • repartir avec 5 réflexes concrets à intégrer à sa stratégie de visibilité.
  • Le webinaire est gratuit et 100 % en ligne.

AI Overviews est disponible en France : comment y rester visible

🗓️ Mercredi 23 septembre – 9h00 à 9h45

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