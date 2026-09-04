Pérennisez votre succès avec Kaufland Global Marketplace : 5 conseils pour optimiser votre stratégie de croissance en ligne en 2026

Dans le secteur du commerce en ligne, la hausse des coûts et la saturation des marchés requièrent désormais de nouvelles stratégies. En 2026, la réussite ne dépendra plus de l’envergure des équipes, mais du choix de la bonne plateforme. Les vendeurs qui proposeront leurs produits à de nouveaux clients sur les marchés en ligne adéquats accéderont à la croissance sans pour autant devoir engager plus de personnel ou investir plus de ressources.

Pour les vendeurs français, l’objectif est donc de trouver le bon partenaire parmi les marchés en ligne existants.

Et la réponse est claire : il s’agit de Kaufland Global Marketplace !

En effet, Kaufland Global Marketplace propose un marché en ligne fiable aux vendeurs et marques français de toutes tailles qui souhaitent se développer (à l’international) sans trop d’efforts. Solution tout-en-un, Kaufland Global Marketplace permet de vendre facilement sur neuf marchés en ligne. Une seule inscription suffit pour atteindre jusqu’à 220 millions de clients potentiels dans toute l’Europe et piloter toutes les activités depuis un seul et même portail.

Le marché en ligne allemand Kaufland.de est déjà opérationnel depuis 2021 et depuis, Kaufland Global Marketplace n’a cessé de croître : au cours des dernières années, d’autres marchés en ligne Kaufland sont progressivement venus s’y ajouter. Désormais, les marchés en ligne Kaufland sont présents en Allemagne, en France, en Italie, en Pologne, en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie. À la fin de l’été, Kaufland Global Marketplace s’étendra à l’Espagne et aux Pays-Bas et deviendra ainsi le plus grand réseau de marchés en ligne créé en Europe. Sur les marchés en ligne Kaufland internationaux, ce sont plus de 15 000 vendeurs qui proposent quelque 45 millions de produits dans plus de 6 400 catégories. Chaque mois, jusqu’à 46 millions d’internautes visitent les marchés en ligne.



Cinq étapes vers un succès durable dans le secteur du e-commerce avec Kaufland Global Marketplace

Conseil no 1) Devenir vendeur avec Kaufland Global Marketplace

Pour commencer à vendre, les vendeurs doivent s’inscrire auprès de Kaufland Global Marketplace. Ils peuvent ensuite vendre sur Kaufland.fr ou sur tous les marchés en ligne Kaufland disponibles simultanément grâce à la solution tout-en-un Kaufland Global Marketplace, qui allie technologie et services. Ils ont ainsi toutes les clés en main pour garantir leur réussite.

Car Kaufland Global Marketplace est un partenaire de choix pour les vendeurs, peu importe leur envergure et leur chiffre d’affaires. Son objectif est de les accompagner dans la mise en place de leur activité de vente en ligne ou leur stratégie d’expansion (internationale), et ce de manière plus rapide et économique que s’ils s’étaient engagés seuls sur cette voie. Dans le cadre de ce partenariat, les vendeurs peuvent compter sur deux avantages essentiels : la transparence des frais pour l’utilisation des marchés en ligne Kaufland et un accompagnement personnalisé pour exploiter pleinement les capacités du système. La collaboration est dictée par un objectif : une croissance commune.

Conseil no 2) Se lancer rapidement et facilement

L’infrastructure technique de Kaufland Global Marketplace permet une gestion centralisée des offres, des commandes, des données produit et des processus après-vente pour tous les marchés en ligne Kaufland à partir d’un seul et même portail vendeur. Les données peuvent être transmises au système de plusieurs manières : manuellement, par téléchargement de fichier CSV, par le biais d’une API développée en interne ou via des interfaces de partenaires logiciels externes (p. ex. Shoppingfeed, Lengow ou Sellermania).

Kaufland coopère déjà avec 370 partenaires afin de simplifier au maximum les activités de vente et le référencement des articles pour les vendeurs, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Pour faciliter leurs premiers pas sur la plateforme, les vendeurs disposent non seulement de l’assistance aux vendeurs personnalisée et de l’outil IA Ailora, mais aussi de ressources d’auto-apprentissage très complètes (Seller University, webinaires…).

Conseil no 3) Attirer l’attention de clients potentiels grâce au marketing onsite

Les outils de marketing onsite vous permettent d’optimiser au maximum les performances de vos offres. En effet, votre succès dépend largement de la visibilité de vos produits. Kaufland Global Marketplace vous offre de nombreuses possibilités pour vous démarquer de vos concurrents et séduire les clients potentiels sur de nouveaux marchés en un temps record :

Annonces de produits/marque sponsorisées : mettez en avant vos produits ou votre marque dans les résultats de recherche ou sur la page de détail des produits. Chez les vendeurs ayant appliqué les bonnes pratiques, on enregistre par ce biais 170 % de trafic en plus.

Bons de réduction : séduisez vos clients en rendant vos offres attractives grâce à des remises individuelles. Cela augmente non seulement la visibilité de vos offres, mais accroît également vos chances de remporter la BuyBox. Les vendeurs qui utilisent des bons de réduction augmentent en moyenne leurs ventes de 16 % par article.

Campagnes saisonnières : participez gratuitement à de grands événements marketing tels que la Black Week. Kaufland promeut ces campagnes via ses newsletters, réseaux sociaux et pages d’accueil pour une portée maximale.

Conseil no 4) Vendre plus efficacement : utiliser l’IA pour automatiser et alléger la charge opérationnelle



Sur les marchés en ligne Kaufland, l’IA fait office de « collaborateur virtuel » et vous apporte un avantage concurrentiel déterminant en allégeant vos tâches opérationnelles. Elle prend en charge de manière autonome les tâches chronophages telles que l’optimisation continue des prix, des délais de livraison ou des désignations des produits, améliorant ainsi vos offres sans que vous ayez à vous en soucier.

Conseil no 5) Se développer à l’international : exploiter les neuf marchés en ligne Kaufland pour atteindre 220 millions de clients en ligne potentiels

Le chiffre d’affaires du commerce en ligne transfrontalier en Europe indique un potentiel lucratif pour les vendeurs en ligne. En effet, environ 1,06 billion d’euros ont été générés en 2025 sur le marché B2C transfrontalier.¹ Et la tendance ne faiblit pas, bien au contraire : selon les prévisions, le volume B2C transfrontalier devrait atteindre 4,3 billions d’euros en 2030.² Les marchés en ligne jouent ici un rôle décisif, car en Europe, près de 70 % du chiffre d’affaires du commerce en ligne transfrontalier sont générés par leur biais.³

Kaufland Global Marketplace offre aux vendeurs les conditions optimales pour exploiter rapidement et facilement ce potentiel transfrontalier. Que vous vendiez uniquement sur Kaufland.fr, sur quelques-uns ou sur l’ensemble des neuf marchés en ligne Kaufland, les efforts supplémentaires requis ne seront que minimes puisque vous bénéficierez des avantages suivants :

Gestion centralisée : la technologie multi-marchés interconnectée permet de gérer toutes les données des produits, offres et commandes depuis un seul et même portail.

Expansion simplifiée : il suffit de quelques clics pour ajouter de nouveaux canaux de distribution ; les données produit et l’inventaire peuvent être transférés très facilement.

Services supplémentaires : vous profitez, entre autres prestations, de la traduction automatisée de vos données produit, des tickets client et des textes juridiques, du service EPR Management by Kaufland, d’une aide en matière de gestion des paiements dans les devises locales ainsi que d’une assistance de niveau 1 dans les différentes langues nationales.

Notoriété de la marque : pour accéder à de nouveaux groupes cibles, vous pouvez compter sur la forte notoriété de la marque Kaufland, qui atteint 99 % dans les pays où les marchés en ligne sont présents. En effet, la chaîne de supermarchés Kaufland est déjà implantée dans les pays concernés. Avec 1 600 magasins répartis dans huit pays, l’entreprise compte parmi les principales chaînes de distribution européennes et propose un large éventail de produits du quotidien. Cette complémentarité entre les magasins et l’offre en ligne est renforcée par des programmes de fidélisation de la clientèle comme la Kaufland Card XTRA et l’appli Kaufland, qui augmentent la confiance des clients envers la marque. Confiance dont bénéficient également les marchés en ligne. Kaufland fait partie du groupe Schwarz, qui compte également d’autres entreprises de renom, dont Lidl, enseigne d’envergure internationale.

Conclusion

Qu’il s’agisse d’élargir une stratégie multi-canal existante ou de se lancer dans l’univers du commerce électronique, de consolider des activités commerciales nationales ou de croître à l’international sans effort et à moindres frais, Kaufland Global Marketplace permet aux vendeurs et marques de toutes envergures d’augmenter rapidement et facilement leur chiffre d’affaires. Il suffit aux vendeurs de cinq étapes pour se lancer sur les marchés en ligne Kaufland, accroître leurs activités de commerce en ligne, les développer (à l’international) et les faire prospérer durablement.

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