Oscar ai confirme sa montée en puissance avec sa participation à GO Entrepreneurs Lyon

Moins d’un an après son lancement, Oscar ai entre dans une nouvelle phase de développement. La startup, qui rend le SEO simple et accessible aux TPE et PME, sera présente à GO Entrepreneurs Lyon, alors qu’elle accélère son développement commercial, renforce ses équipes et consolide son implantation en Auvergne-Rhône-Alpes.

Aider les TPE et PME à ne pas rater le virage de l’IA

Le 24 septembre 2026, à La Sucrière, Oscar ai ira à la rencontre des entrepreneurs de la région à l’occasion de GO Entrepreneurs Lyon Auvergne-Rhône-Alpes. Un rendez-vous pour échanger directement avec les dirigeants de TPE et PME sur les transformations qu’entraîne l’intelligence artificielle dans leur acquisition de clients et leur visibilité, mais aussi pour présenter sa technologie et sa vision de l’évolution de la recherche en ligne.

Créée fin 2025, Oscar ai développe une plateforme agentique qui automatise le SEO et le GEO pour les TPE et PME. Son objectif est de permettre aux TPE et PME d’accéder à un niveau d’exécution jusqu’ici largement réservé aux organisations disposant d’équipes spécialisées ou de budgets conséquents. Selon les cas mesurés, la plateforme permet des progressions allant de +110 % à +320 % de clics en trois à six mois. Oscar ai se distingue des outils traditionnels par son fonctionnement end-to-end. La plateforme analyse l’environnement de la société, identifie les opportunités, construit une stratégie, produit les contenus puis les publie directement dans les principaux CMS du marché. Cette capacité d’exécution autonome constitue l’un des principaux éléments différenciants du produit. Oscar ai est intégrée à WordPress, Wix, Shopify, Webflow et PrestaShop et est accessible à partir de 99 euros par mois.

« Être visible en ligne ne consiste plus seulement à apparaître dans les résultats classiques des moteurs de recherche. Demain, une TPE ou une PME devra aussi être comprise par les intelligences artificielles, identifiée comme une source fiable et suffisamment pertinente pour être citée ou recommandée dans leurs réponses. C’est un changement profond dans la manière dont les entreprises doivent penser leur visibilité. » Antoine Blaise, CEO et fondateur d’Oscar ai

Deux levées de fonds et plus de 500 clients en moins d’un an

Depuis son lancement, Oscar ai a franchi plusieurs étapes structurantes. Outre le soutien de l’écosystème (Bpifrance, French Tech, France Digitale), la startup a réalisé deux levées de fonds représentant près de 500 000 euros au total, destinées à accélérer le développement de sa technologie, renforcer ses équipes et soutenir son déploiement commercial.

Oscar ai accompagne désormais plus de 500 clients. Une croissance qui se traduit également dans les effectifs : l’entreprise compte aujourd’hui plus de 23 collaborateurs et poursuit son développement. Oscar ai prévoit par ailleurs d’ouvrir ses premiers bureaux dans la région de Saint-Étienne à la rentrée 2026, afin d’accompagner la croissance de ses équipes et de renforcer durablement sa présence en Auvergne-Rhône-Alpes.

À propos d’Oscar ai

Créée en 2025 et soutenue par Bpifrance, Oscar ai est une startup française qui développe une plateforme agentique SEO 100 % automatisée pour démocratiser l’accès au référencement naturel. Son ambition : définir un nouveau standard du SEO et du GEO, en offrant à toutes les entreprises un niveau d’exécution jusqu’ici réservé aux organisations disposant de ressources dédiées.

Oscar analyse un marché, construit une stratégie SEO adaptée, génère du contenu, le publie puis optimise en continu les performances. Intégrée aux plus grands CMS du marché : WordPress, Wix, Shopify, Webflow et PrestaShop. Oscar permet de générer du trafic organique qualifié, sans effort et sans expertise, à partir de 99 €/mois.

Oscar ai accompagne les TPE, PME, startups et entreprises en croissance qui souhaitent renforcer leur visibilité organique et structurer leur stratégie SEO avec plus de continuité, plus de performance et moins d’investissement. Plus de 500 clients fidèles font déjà confiance à Oscar ai, dont Sapiens, Accel et Siteline, avec des performances mesurables de +110 % à +320 % de clics en 3 à 6 mois.