Thomas Raynaud, CEO d'Iliad
COMPUTE POWERIN THE LOOP

Ardian, Orange, EDF, Capgemini rejoignent AION pour créer une “gigafactory” AI

20/05/2026
3 minutes de lecture

L’Europe accélère dans la bataille des infrastructures d’intelligence artificielle. Ardian, Orange, EDF, Capgemini, ainsi qu’Artefact, Bull, Groupe iliad et Scaleway annoncent leur alliance au sein du consortium AION pour porter une candidature française dans le cadre du programme européen des AI Gigafactories.

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