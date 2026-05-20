Ardian, Orange, EDF, Capgemini rejoignent AION pour créer une “gigafactory” AI

L’Europe accélère dans la bataille des infrastructures d’intelligence artificielle. Ardian, Orange, EDF, Capgemini, ainsi qu’Artefact, Bull, Groupe iliad et Scaleway annoncent leur alliance au sein du consortium AION pour porter une candidature française dans le cadre du programme européen des AI Gigafactories.

Derrière cette annonce se joue bien davantage qu’un projet de data center. Le consortium entend construire une infrastructure de calcul de nouvelle génération capable d’alimenter les besoins croissants des entreprises européennes en matière d’entraînement, d’inférence et d’exploitation de modèles d’intelligence artificielle. Le communiqué évoque explicitement la nécessité d’accéder à une « puissance de calcul massive, disponible, compétitive et souveraine ».

Le projet reflète une évolution profonde de la géographie du pouvoir dans l’IA. Pendant plusieurs années, la compétition s’est principalement concentrée sur les modèles et les applications. Désormais, l’avantage compétitif se situe de plus en plus dans la maîtrise des couches physiques : GPU, énergie, réseaux, refroidissement, cloud souverain et infrastructures critiques. Les grandes plateformes américaines investissent déjà des dizaines de milliards de dollars par an pour sécuriser leurs capacités de calcul. L’Europe tente désormais de réduire son retard.

La composition du consortium AION illustre cette convergence industrielle. EDF apporte l’avantage énergétique français, fondé sur une électricité bas carbone et pilotable issue principalement du nucléaire et de l’hydraulique. Orange, iliad et Scaleway incarnent les infrastructures cloud et télécoms. Bull apporte son expertise historique dans le calcul haute performance et les supercalculateurs. Capgemini et Artefact représentent quant à eux la couche d’intégration opérationnelle et de déploiement des usages IA dans les entreprises. Ardian joue enfin un rôle central sur le financement d’infrastructures massives à long terme.

Le projet s’inscrit dans une logique de souveraineté technologique assumée. Le consortium insiste sur quatre piliers : performance, confiance, ouverture et responsabilité. Derrière cette terminologie apparaît une doctrine européenne désormais bien identifiée : éviter que les entreprises européennes dépendent exclusivement des hyperscalers américains pour accéder aux capacités critiques de calcul IA.

Cette ambition passe aussi par la constitution d’un écosystème élargi. Le consortium cite notamment Hugging Face, INRIA, GENCI, Kyutai, Quandela, LightOn, SiPearl ou encore VSORA parmi les partenaires susceptibles de contribuer au projet. L’objectif est clair : couvrir progressivement toute la chaîne de valeur, depuis les semi-conducteurs jusqu’aux modèles et aux usages industriels.

Le positionnement énergétique constitue l’un des points les plus stratégiques du projet. EDF rappelle que la France bénéficie d’une électricité « compétitive, souveraine et bas carbone ». Dans l’économie de l’IA, cet avantage devient déterminant. À mesure que les modèles gagnent en taille et que l’inférence explose, la disponibilité énergétique devient une variable aussi critique que l’accès aux GPU. La France cherche ainsi à transformer son avantage nucléaire en avantage infrastructurel pour l’IA européenne.

Les déclarations des dirigeants traduisent également une montée en puissance du discours souverainiste dans l’industrie numérique européenne. Thomas Reynaud, directeur général du Groupe iliad, affirme ainsi que « dans un monde où les capacités de calcul deviennent un levier de puissance, l’Europe ne peut pas accepter de dépendre d’infrastructures conçues, financées et opérées ailleurs ». De son côté, Christel Heydemann, directrice générale d’Orange, évoque la nécessité d’une « ambition collective d’une IA européenne puissante, ouverte et inclusive ».

Le terme même de « gigafactory » révèle le changement de paradigme en cours. L’IA est désormais pensée comme une infrastructure industrielle lourde nécessitant énergie, foncier, capital patient et coordination politique. Une logique qui rapproche davantage cette industrie des réseaux électriques ou des semi-conducteurs que du logiciel traditionnel.

À ce stade, le consortium ne détaille toutefois ni les volumes d’investissement envisagés, ni les capacités GPU ciblées, ni les futurs partenaires technologiques matériels. Mais l’annonce marque déjà un tournant : la France ne veut plus seulement participer à l’économie de l’IA par les usages ou les startups. Elle cherche désormais à contrôler une partie des infrastructures qui rendront cette économie possible.