Avec 86 millions d’euros, PRIMER incarne la nouvelle génération des fintech d’infrastructure européennes

Au cours de la dernière décennie, les fintech européennes ont principalement cherché à réinventer l’expérience utilisateur de la finance. Néobanques, cartes corporate, applications de paiement ou services bancaires intégrés : la bataille se jouait dans l’interface, la fluidité et la désintermédiation des acteurs historiques. Une nouvelle génération d’entreprises émerge désormais avec une logique radicalement différente. Leur ambition n’est plus de devenir visibles du grand public, mais de contrôler les couches techniques invisibles sur lesquelles fonctionneront les futurs systèmes autonomes de la finance.

La levée de 86,2 millions d’euros annoncée par Primer illustre cette mutation. Le tour de table, mené par Sofina avec la participation de Peak XV Partners et des investisseurs historiques, porte le financement total de la société à 146,6 millions d’euros.

Fondée à Londres par d’anciens dirigeants de PayPal et Braintree, Primer développe une infrastructure d’orchestration destinée aux grandes entreprises internationales. Officiellement, la plateforme permet de centraliser plusieurs prestataires de paiement, outils antifraude et systèmes transactionnels dans une architecture unique. Mais derrière cette proposition technique se dessine une évolution plus profonde du marché : les paiements deviennent progressivement un problème d’intelligence contextuelle.

« Les fintech ont traversé une remise à zéro majeure ces dernières années. Le marché ne récompense plus la croissance à tout prix. Aujourd’hui, les investisseurs recherchent de la discipline opérationnelle, des entreprises durables et des plateformes ayant une raison claire d’exister », explique Gabriel Le Roux, CEO et cofondateur de Primer.

Le positionnement de la société reflète précisément cette évolution. Pendant longtemps, la valeur des plateformes de paiement reposait essentiellement sur leur capacité à déplacer efficacement les flux financiers : augmenter les taux d’acceptation, réduire les coûts d’acquisition ou améliorer les performances transactionnelles. Avec l’émergence des agents IA, le centre de gravité du secteur se déplace désormais vers la donnée transactionnelle et la capacité à contextualiser des décisions automatisées.

Primer tente de se positionner comme cette couche d’abstraction capable d’unifier des signaux dispersés entre plusieurs PSP, acquéreurs, outils antifraude et systèmes financiers. L’entreprise affirme que les marchands utilisant sa plateforme traitent désormais plus de 95 % de leurs paiements via son infrastructure.

« Nous avons triplé notre take rate et l’adoption de nos produits. Nous avons atteint un taux de rétention de 100 %. Et aujourd’hui, les marchands utilisant Primer traitent plus de 95 % de leurs paiements via notre plateforme », affirme Gabriel Le Roux.

Cette approche distingue fortement Primer de la première vague fintech européenne. Les acteurs historiques comme Adyen ou Checkout.com ont principalement construit des infrastructures propriétaires cherchant à internaliser les flux financiers. Primer adopte une philosophie différente, beaucoup plus proche des architectures cloud modernes : la fragmentation est considérée comme permanente.

La société ne cherche pas à remplacer les briques existantes mais à devenir la couche de contrôle au-dessus d’elles. À bien des égards, Primer ressemble davantage à une plateforme d’orchestration logicielle qu’à une fintech traditionnelle. Cette évolution est révélatrice d’une transformation plus large du marché européen : une nouvelle génération de startups B2B construit désormais des couches techniques spécialisées destinées à alimenter les futurs workflows IA des entreprises.

L’un des éléments les plus significatifs de cette stratégie reste le développement de ses capacités d’intelligence artificielle. Primer veut progressivement faire évoluer sa plateforme d’un outil de visibilité transactionnelle vers un système capable d’automatiser certaines décisions opérationnelles.

Le discours de Gabriel Le Roux traduit également une volonté de positionner Primer comme une infrastructure de long terme plutôt qu’une simple startup de croissance. « Cela marque le début du prochain chapitre de Primer », affirme-t-il. « Et vous entendrez beaucoup plus parler de nous dans les prochains mois. »

L’expansion américaine annoncée par la société confirme enfin une autre caractéristique de cette nouvelle génération fintech européenne : penser immédiatement à l’échelle mondiale. Les États-Unis représentent déjà environ un cinquième des revenus de Primer, et l’entreprise prévoit d’y recruter jusqu’à cinquante collaborateurs supplémentaires.

Dans les paiements comme dans d’autres segments de l’IA enterprise, la compétition ne porte plus uniquement sur les interfaces ou les coûts de transaction. Elle porte désormais sur une question beaucoup plus structurante : qui contrôlera les couches décisionnelles sur lesquelles fonctionneront les futurs agents autonomes de l’économie numérique.