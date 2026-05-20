PRELUDE lève 17 millions d’euros pour distinguer les vrais utilisateurs des faux

L’onboarding numérique a été longtemps été traité comme un problème secondaire de l’économie internet. Une couche technique discrète, souvent sous-traitée à des fournisseurs historiques spécialisés dans l’envoi de SMS, les OTP ou les CAPTCHA. Mais l’explosion des agents IA, des identités synthétiques et des outils de fraude générative est en train de transformer ce marché en infrastructure critique.

C’est dans ce contexte que Prelude annonce une levée de 20 millions de dollars, soit environ 17 millions d’euros, en Série A menée par Harry Stebbings via 20VC. Les investisseurs historiques Singular, Seedcamp, Deel et FDJ Ventures participent également à l’opération. Des business angels issus de l’écosystème européen, parmi lesquels Steffen Tjerrild, Antoine Le Nel ou encore Barney Hussey-Yeo, rejoignent également le tour de table.

Fondée en 2023, la société a initialement construit son activité autour de la vérification téléphonique par SMS. Un segment longtemps considéré comme commoditisé, mais dont Prelude estime qu’il souffre d’une dette technologique importante. « Nous avons lancé Prelude avec une conviction : les acteurs du CPaaS ne comprenaient pas réellement les besoins des équipes produit », explique Quentin Le Bras.

Le pari était loin d’être évident. Les fondateurs venaient d’un univers davantage orienté produit grand public qu’infrastructure télécom. Mais précisément, cette culture produit constitue aujourd’hui le cœur du positionnement de Prelude. « Dix années passées à construire des produits grand public nous ont donné quelque chose que beaucoup de fondateurs infra n’ont pas : une compréhension concrète de ce que regardent réellement les équipes produit et des KPIs qu’elles suivent chaque matin sur leurs écrans », poursuit Quentin Le Bras.

Cette approche semble avoir trouvé son marché. La société affirme avoir multiplié sa croissance par six sans budget marketing significatif, en misant essentiellement sur l’expérience développeur et la qualité du support technique. « Nous avons construit la meilleure solution de vérification téléphonique du marché. Moins chère et meilleure que les alternatives existantes », affirme le dirigeant.

Mais la véritable évolution de Prelude se situe ailleurs. La vérification SMS n’était qu’un point d’entrée. L’entreprise bascule désormais vers une logique beaucoup plus large : devenir une plateforme de confiance continue capable d’évaluer en permanence la légitimité d’un utilisateur.

Car le problème change de nature. Les CAPTCHA sont désormais largement contournables. Les outils de génération d’identités artificielles se démocratisent. Les attaques de type account takeover augmentent. Les agents IA commencent eux-mêmes à effectuer des opérations de création de comptes, d’achats ou d’interactions automatisées sur les plateformes.

Dans ce nouvel environnement, l’authentification devient moins un sujet de sécurité qu’un problème probabiliste et comportemental. L’objectif n’est plus seulement de vérifier une identité à un instant donné, mais d’évaluer en continu le niveau de confiance associé à un utilisateur.

Prelude cherche précisément à construire cette couche intermédiaire. La société agrège des signaux télécoms, réseau, appareils et comportementaux afin de produire ce qu’elle décrit comme un “trust profile” dynamique. Les travaux initialement développés pour détecter les fraudes au SMS pumping ont progressivement alimenté des modèles capables d’identifier des comportements plus complexes : bots, phishing, fraude à la création de comptes ou compromission d’identité.

« À mesure que les faux comptes et les tentatives de fraude augmentaient année après année, ce que nous avions construit pour détecter les fraudes SMS a nourri nos recherches sur tous les problèmes adjacents : account takeover, bots, scalping, phishing », explique Quentin Le Bras. « Nous avons construit une pipeline combinant signaux réseau, appareils et comportements afin d’exposer l’ensemble de ces mécanismes. »

Cette évolution se matérialise aujourd’hui par le lancement de Prelude Auth, présenté comme le nouveau produit central de la société. La plateforme repose notamment sur des sessions sécurisées liées directement aux appareils utilisateurs, avec des mécanismes de vérification adaptative capables d’ajouter des couches de contrôle supplémentaires lorsqu’un comportement est jugé anormal.

L’enjeu dépasse largement le marché historique de l’authentification. À mesure que les agents IA deviennent capables d’agir au nom des utilisateurs, réserver un service, effectuer un paiement, ouvrir un compte ou négocier une transaction, les plateformes devront déterminer non seulement si un utilisateur est authentique, mais aussi si l’agent qui agit en son nom est légitime.

Cette mutation pourrait profondément transformer l’économie des plateformes numériques. Pendant longtemps, l’identité reposait principalement sur le mot de passe et l’OTP. Désormais, la confiance devient un système composite alimenté par des signaux comportementaux, des données réseau et des modèles probabilistes.

Le numéro de téléphone, longtemps réduit à un simple outil de vérification, redevient dans cette logique un actif stratégique. Prelude considère même qu’il pourrait devenir l’un des derniers identifiants persistants capables d’ancrer une identité numérique dans un environnement saturé d’agents automatisés.

La startup compte désormais utiliser cette levée de fonds pour étendre ses partenariats télécoms à l’international, renforcer ses systèmes de machine learning et accélérer le développement de ses équipes engineering, infrastructure et go-to-market. Prelude emploie actuellement une cinquantaine de collaborateurs.

« Nous ne célébrons pas une levée de fonds de 20 millions de dollars », conclut Quentin Le Bras. « Nous célébrons chaque client qui a choisi une startup inconnue plutôt qu’un fournisseur historique et qui a prouvé qu’il était possible de faire de la vérification correctement. »