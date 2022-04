Comment Adyen s’impose sur le marché français du paiement en ligne?

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

En l’espace de 10 ans, le paiement en ligne s’est considérablement développé pour offrir une expérience utilisateur omnicanale de plus en plus riche, tout en restant la plus simple possible. Parmi les acteurs forts de ce secteur, la licorne néerlandaise Adyen tente de se renforcer sur le marché français.

Lancée en 2006 par Pieter van der Does, Adyen déploie des services de paiement à destination des acteurs importants du retail, ainsi qu’aux plateformes qui nécessitent de faire transiter des paiements à l’international comme Uber, Spotify ou Ebay. La société permet notamment à ses clients de s’étendre sur de nouveaux marchés en ajoutant facilement des moyens de paiement locaux, de centraliser toutes leurs données de paiement au même endroit, et de détecter les signes de fraude à grande échelle.

« Nous avons 3 grands principes chez Adyen », explique Philippe de Passorio, directeur général France et Italie d’Adyen. « Nous avons à 100% le contrôle sur la chaîne de valeur, ce qui nous permet d’être agiles. Ensuite, nous sommes à l’écoute de nos clients, nos commerçants, qui nous demandent de développer des fonctionnalités. Lorsque plusieurs d’entre eux nous demandent une fonctionnalité supplémentaire, nous sommes capables de la déployer rapidement. Enfin, nous transférons cette agilité à nos clients pour qu’ils puissent se concentrer sur leur vrai métier. »

Plus de 400 entreprises françaises séduites, dont des pépites de la French Tech

Une stratégie gagnante pour Adyen, qui a atteint un revenu net d’un milliard d’euros 2021, soit une hausse de 46% par rapport à l’année précédente. L’entreprise compte à ce jour plus de 2 000 employés pour 27 bureaux dans le monde.

Rien qu’en France, la FinTech accompagne plus de 400 entreprises. Adyen a notamment collaboré avec des pépites de la French Tech depuis leurs débuts, à l’instar de Back Market ou BlaBlaCar. « Nous avons des API extrêmement simples à intégrer et nous mettons en place un suivi », commente Philippe de Passorio. « Par exemple, BlaBlaCar s’est déployé dans 6 pays en une année. L’intérêt d’avoir une plateforme unique et internationale comme la nôtre est que l’on a la possibilité de se déployer rapidement à l’étranger, sans se préoccuper des structures de paiement dans ces nouveaux pays ».

Retrouvez l’interview complète de Philippe de Passorio, directeur général France et Italie d’Adyen :

A propos d' Adyen

Retrouvez le livre blanc d’Adyen, « Retail & Ecommerce: cultivez vos données de paiement pour développer votre croissance »