Maurice LEVY rapproche YOURART et ARTMAJEUR pour former une marketplace d’art d’envergure internationale

Art et marketplaces : l’émergence d’un écosystème global au service de la démocratisation culturelle

La fusion entre YourArt et Artmajeur, donnant naissance à « ArtMajeur by YourArt », marque un tournant stratégique dans le marché de l’art en ligne. Avec plus de 3,6 millions d’œuvres référencées, 130 000 artistes actifs et une présence dans 78 pays, cette plateforme devient l’une des plus grandes marketplaces d’art à l’échelle mondiale.

L’objectif de ce rapprochement est clair : connecter artistes, collectionneurs et galeries sur une plateforme unique, en tirant parti des technologies avancées et de l’expérience utilisateur. Selon Maurice Lévy, président de YourArt, « cette puissance va nous permettre de construire un acteur mondial au service des collectionneurs, des artistes, des galeries et de tous les amateurs d’art ».

Un modèle mondial au service de la diversité culturelle

La globalisation des transactions artistiques est au cœur de la stratégie d’ArtMajeur by YourArt. Avec une couverture géographique qui inclut l’Europe, les États-Unis, le Japon, le Brésil et la Chine, la plateforme favorise la découverte et l’achat d’œuvres issues de cultures diverses. Cette démarche ouvre de nouvelles perspectives aux artistes émergents, souvent limités par des barrières géographiques ou économiques.

Pour les collectionneurs, l’offre est tout aussi séduisante. La plateforme garantit une diversité inégalée, permettant d’accéder à des œuvres de styles, de périodes et de provenances variées. En unifiant les activités des deux entités, la marketplace promet également une expérience utilisateur optimisée, tant pour les acheteurs que pour les créateurs.

Des outils technologiques pour une adoption mondiale

La montée en puissance des marketplaces repose en grande partie sur leur capacité à intégrer des outils technologiques avancés. Avec « Iris », son intelligence artificielle, YourArt introduit des fonctionnalités qui enrichissent l’expérience des utilisateurs, comme des recommandations personnalisées, des outils de découverte d’art, et une assistance à la création. Ces technologies renforcent l’attractivité de la plateforme et facilitent l’accès à l’art, en particulier pour les nouveaux acheteurs ou amateurs.

Un écosystème en pleine effervescence

La croissance du marché de l’art en ligne, estimée à plus de 10 % par an selon plusieurs études, crée un environnement favorable à l’expansion de ces plateformes. Avec une audience d’un million de visiteurs uniques par mois et une expertise marketplace éprouvée depuis 2017, ArtMajeur by YourArt se positionne comme un acteur clé dans cet écosystème.

Cependant, des défis subsistent. La logistique des transactions internationales, la transparence des prix et l’assurance qualité des œuvres restent des enjeux critiques. À cela s’ajoute la nécessité d’instaurer une relation de confiance entre artistes, acheteurs et intermédiaires.

Un pas vers la démocratisation culturelle

ArtMajeur by YourArt ambitionne de devenir la destination préférée des amateurs d’art et des collectionneurs. En facilitant les échanges culturels et en offrant une visibilité accrue aux artistes de tous horizons, la plateforme contribue à redéfinir les règles du marché. Ce nouvel acteur mondial pourrait ainsi jouer un rôle déterminant dans la démocratisation de l’art, tout en stimulant la diversité et l’innovation dans le secteur.

Cette ambition se confronte toutefois à une concurrence déjà bien installée, notamment celle de Catawiki, une plateforme d’enchères en ligne qui s’est imposée comme un acteur clé avec une approche centrée sur les objets d’exception, incluant des œuvres d’art, des bijoux, et des collections rares. Avec plus de 10 millions d’utilisateurs et une stratégie basée sur l’expertise et la transparence des enchères, Catawiki offre un modèle différent mais tout aussi compétitif, iela forte dynamique et les enjeux croissants du marché de l’art en ligne.