Avec OPTIMABIO, les CHU français veulent transformer chaque prescription en décision assistée par IA

17 M€ pour transformer la prescription hospitalière : OPTIMABIO réunit l’AP-HM, les Hospices Civils de Lyon, le CHU de Limoges et Kiro afin d’intégrer l’IA directement au cœur des logiciels hospitaliers.

OPTIMABIO réunit l’AP-HM, les Hospices Civils de Lyon, le CHU de Limoges et Kiro afin d’intégrer l’IA directement au cœur des logiciels hospitaliers. Un impact potentiellement plus large que le diagnostic : l’algorithme analyse les données cliniques en temps réel pour recommander les examens biologiques les plus pertinents, limiter les prescriptions inutiles et améliorer la qualité des soins.

l’algorithme analyse les données cliniques en temps réel pour recommander les examens biologiques les plus pertinents, limiter les prescriptions inutiles et améliorer la qualité des soins. L’IA devient une fonction native du système d’information : plutôt qu’une application supplémentaire, OPTIMABIO fait évoluer les logiciels hospitaliers en assistants décisionnels intégrés au quotidien des médecins.

plutôt qu’une application supplémentaire, OPTIMABIO fait évoluer les logiciels hospitaliers en assistants décisionnels intégrés au quotidien des médecins. Les CHU deviennent coproducteurs d’intelligence artificielle : leur expertise clinique, leurs protocoles et leurs référentiels constituent désormais un actif stratégique aussi important que les modèles d’IA eux-mêmes.

leur expertise clinique, leurs protocoles et leurs référentiels constituent désormais un actif stratégique aussi important que les modèles d’IA eux-mêmes. Une nouvelle génération d’hôpital numérique : en optimisant des millions de décisions de prescription, l’IA pourrait générer davantage de valeur pour le système de santé que l’automatisation de quelques actes médicaux spécialisés.

Le projet OPTIMABIO ambitionne d’améliorer l’une des décisions les plus fréquentes de l’hôpital, à savoir la prescription des examens de biologie. Il s’agit d’un projet porté par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), les Hospices Civils de Lyon, le CHU de Limoges et la startup française Kiro, et vient de recevoir un financement de plus de 17 millions d’euros dans le cadre du programme iDémo de France 2030.

À première vue, le projet paraît moins spectaculaire qu’une intelligence artificielle capable de détecter une pathologie rare ou d’interpréter une imagerie médicale, pourtant, son impact pourrait être bien plus importan. Car derrière l’optimisation des prescriptions biologiques se dessine une évolution majeure de l’hôpital numérique : l’intelligence artificielle cesse d’être un outil spécialisé, utilisé ponctuellement, pour devenir une fonction intégrée au cœur des logiciels hospitaliers. L’enjeu n’est plus seulement de produire un meilleur diagnostic, mais d’améliorer, en temps réel, des milliers de décisions cliniques prises chaque jour par les soignants.

La prescription, nouveau terrain de conquête de l’intelligence artificielle

Contrairement à d’autres spécialités, la biologie médicale concentre plusieurs caractéristiques qui en font un terrain particulièrement favorable à l’intelligence artificielle. Les données sont massivement structurées, les référentiels médicaux sont largement codifiés et les recommandations de bonnes pratiques sont régulièrement mises à jour. Surtout, la biologie intervient dans près de 70 % des décisions diagnostiques, ce qui lui confère une place centrale dans le parcours de soins.

Dans ce contexte, l’objectif est d’améliorer la pertinence de chaque prescription. L’algorithme développé dans le cadre d’OPTIMABIO analysera en temps réel les données biologiques et cliniques disponibles afin d’identifier les examens les plus adaptés à la situation du patient. Il pourra signaler qu’un test identique a déjà été réalisé, recommander un examen plus pertinent ou attirer l’attention sur une incohérence avec les référentiels médicaux. L’IA agit donc en amont de la décision, sans jamais se substituer au clinicien.

Cette approche répond à un problème économique majeur. L’OCDE estime qu’environ 20 % des dépenses de santé sont liées à des soins inadaptés. Une prescription inutile ne représente pas uniquement le coût d’un examen supplémentaire. Elle mobilise des ressources hospitalières, allonge les délais de prise en charge, sollicite inutilement les laboratoires et peut conduire à une cascade d’examens complémentaires. Réduire ces prescriptions revient donc à agir simultanément sur la qualité des soins et sur l’efficience du système hospitalier.

L’IA cesse d’être une application pour devenir une fonction du logiciel hospitalier

Le véritable changement introduit par OPTIMABIO tient surtout à son mode d’intégration.

Depuis une dizaine d’années, la plupart des startups de santé numérique commercialisent des applications ou des plateformes venant s’ajouter aux outils existants. Cette superposition de logiciels a souvent constitué l’un des principaux freins à leur adoption : multiplication des interfaces, ruptures dans le parcours utilisateur et faible intégration avec les systèmes d’information hospitaliers.

OPTIMABIO adopte une logique radicalement différente où les recommandations générées par l’intelligence artificielle sont destinées à être directement intégrées dans les logiciels utilisés quotidiennement par les médecins. L’IA ne constitue plus un logiciel supplémentaire mais devient une capacité native du système d’information hospitalier.

Cette évolution rappelle celle observée dans le monde des logiciels d’entreprise. Après avoir proposé des assistants autonomes, les grands éditeurs ont progressivement intégré l’intelligence artificielle directement dans leurs ERP, leurs CRM ou leurs suites bureautiques.

Les CHU deviennent coproducteurs d’intelligence artificielle

Le projet révèle également une transformation plus discrète du rôle des centres hospitaliers universitaires. Longtemps, les établissements de santé ont principalement été considérés comme des terrains d’expérimentation pour les startups. Ils fournissaient les données, validaient les protocoles cliniques et testaient les solutions développées par les industriels.

OPTIMABIO traduit une évolution différente, les trois CHU partenaires ne participent pas uniquement à une expérimentation, mais apportent leur expertise médicale, leurs référentiels biologiques, leurs protocoles de prescription et les connaissances accumulées par leurs équipes de biologistes. Autrement dit, ils contribuent directement à la construction de l’algorithme.

Et cette évolution est loin d’être anodine, car à mesure que l’intelligence artificielle progresse, la valeur ne réside plus uniquement dans les modèles eux-mêmes, mais dans les données, les règles métier et l’expertise clinique qui permettent de les spécialiser.

Les établissements hospitaliers deviennent ainsi producteurs d’actifs numériques, capables de transformer leur savoir médical en intelligence logicielle.

France 2030 finance une infrastructure davantage qu’une startup

Les 17 millions d’euros attribués au projet dans le cadre de France 2030, soutiennent une capacité industrielle destinée à être déployée largement dans le système hospitalier français.

L’objectif est de construire une infrastructure capable d’améliorer durablement les pratiques médicales.

Une stratégie qui contourne les principaux obstacles de l’IA médicale

Le positionnement retenu par Kiro présente également un intérêt stratégique.

La plupart des startups d’intelligence artificielle médicale se sont historiquement concentrées sur des usages directement liés au diagnostic. Ces applications impliquent des niveaux de responsabilité élevés, des validations réglementaires particulièrement exigeantes et une forte réticence des praticiens lorsqu’elles semblent concurrencer leur expertise.

En intervenant sur la pertinence des prescriptions, Kiro choisit un terrain sensiblement différent.

L’intelligence artificielle ne tranche pas entre deux diagnostics. Elle propose des recommandations contextualisées, fondées sur les référentiels médicaux et les résultats déjà disponibles. La décision finale demeure entièrement entre les mains du clinicien.

Cette approche réduit les risques médico-légaux tout en facilitant l’acceptation par les professionnels de santé. L’IA devient un copilote de la décision clinique plutôt qu’un substitut au médecin.

La prochaine bataille de l’IA hospitalière

OPTIMABIO ouvre probablement un marché bien plus vaste que la seule biologie médicale. Si l’intelligence artificielle démontre sa capacité à améliorer la pertinence des prescriptions biologiques, la même logique pourra être appliquée à d’autres dimensions du parcours de soins : prescriptions d’imagerie, choix thérapeutiques, orientation des patients, prévention des examens redondants, planification des consultations spécialisées ou optimisation des sorties d’hospitalisation.

Autrement dit, l’IA hospitalière pourrait progressivement investir le champs de l’organisation clinique. Les décisions organisationnelles sont infiniment plus nombreuses que les diagnostics complexes, elles représentent également une part significative des coûts hospitaliers et des marges d’amélioration de la qualité des soins.

L’intelligence artificielle pourrait ainsi produire davantage de valeur économique en optimisant des millions de décisions quotidiennes qu’en automatisant quelques actes médicaux très spécialisés.

Une nouvelle génération d’hôpital numérique

Plusieurs défis demeurent, à commencer par la gouvernance des données entre établissements, l’interopérabilité avec les nombreux logiciels hospitaliers existants, l’explicabilité des recommandations et le modèle économique après la phase de financement public, autant d’étapes décisives.

Ces questions n’enlèvent toutefois rien au changement de paradigme que révèle OPTIMABIO. L’intelligence artificielle hospitalière entre dans une phase de normalisation. Phase au cours de laquelle, elle cherche à améliorer silencieusement les décisions qui structurent chaque journée de travail des soignants.

C’est peut-être là que réside son potentiel le plus transformateur. Non plus dans la capacité à rivaliser ponctuellement avec un spécialiste sur un diagnostic complexe, mais dans celle d’assister, des milliers de fois par jour, les décisions ordinaires qui déterminent la qualité, la rapidité et le coût de la prise en charge des patients. OPTIMABIO illustre ainsi une tendance de fond : l’IA médicale cesse d’être un outil d’exception pour devenir une composante invisible, mais essentielle, du fonctionnement quotidien de l’hôpital.