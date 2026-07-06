SKELLO lève 200 millions d’euros : la French Tech entre dans l’ère des consolidateurs européens

Avec un financement de 200 millions d’euros mené par Bridgepoint, Skello ne cherche plus simplement à accélérer son développement, et l’éditeur entre dans une phase où le capital devient un outil de consolidation industrielle.

L’opération intervient alors que l’entreprise a atteint une taille significative avec plus de 50 millions d’euros de revenus récurrents annuels (ARR), une rentabilité atteinte en 2025, plus de 30 000 entreprises clientes, 700 000 utilisateurs quotidiens répartis dans plusieurs pays européens et plus de 400 collaborateurs. Ces indicateurs changent profondément la nature de l’entreprise. Skello ne relève plus du registre des scaleups prometteuses, et rejoint celui des éditeurs logiciels capables de structurer un marché.

Au-delà du montant, la structure de l’opération mérite d’être soulignée. Bridgepoint devient le principal actionnaire minoritaire de Skello, tandis que Partech et XAnge, présents au capital depuis plusieurs années, réinvestissent aux côtés des fondatrices et de l’équipe de direction, qui augmente également sa participation. Ce type de montage est caractéristique des opérations de capital-développement, il combine l’arrivée d’un investisseur capable de financer une nouvelle phase de croissance avec le maintien des actionnaires historiques, dont le réinvestissement constitue un signal fort de confiance dans la capacité de l’entreprise à changer d’échelle.

Du SaaS à la plateforme

Depuis sa création en 2016, Skello s’est imposée comme l’un des principaux spécialistes européens de la gestion des équipes terrain. Son logiciel couvre aujourd’hui la planification, la gestion administrative, la conformité réglementaire, le suivi du temps de travail, la préparation de la paie et, plus récemment, l’automatisation de nombreux processus grâce à l’intelligence artificielle.

Cette montée en puissance repose d’abord sur une croissance organique. Le produit s’est enrichi progressivement, les implantations internationales se sont multipliées et la base clients s’est élargie dans la restauration, le commerce, la santé, le BTP ou encore les loisirs. Cette première phase touche désormais à sa maturité.

L’entrée de Bridgepoint au capital marque le passage d’une logique de croissance organique à une stratégie de consolidation. En combinant développement interne, acquisitions ciblées et expansion européenne, Skello ne cherche plus seulement à enrichir son logiciel, mais à constituer une plateforme intégrée capable de s’imposer comme le leader européen des solutions dédiées aux équipes terrain.

Une transformation rarement observée dans la French Tech

Cette évolution dépasse largement le cas de Skello. Elle révèle une mutation plus générale de la French Tech.

Plusieurs des scaleups les plus matures de la French Tech sont engagées dans une évolution comparable. Toutes poursuivent le même objectif : devenir l’infrastructure de référence de leur marché plutôt qu’un simple fournisseur de logiciels.

Alan en fournit sans doute l’exemple le plus avancé, après avoir construit son activité autour de l’assurance santé, la licorne a progressivement étendu son périmètre vers la santé mentale, la prévention, les dépenses de santé, la médecine du travail et plus récemment l’intelligence artificielle appliquée au parcours de soins. L’entreprise ne vend plus une police d’assurance ; elle construit une plateforme de santé intégrée destinée aux employeurs européens, notamment en Belgique et Espagne.

Qonto suit une trajectoire comparable, la fintech n’ambitionne plus seulement de gérer les comptes bancaires des PME et veut devenir le système d’exploitation financier des entreprises européennes.

Dans un registre différent, Pigment enrichit continuellement sa plateforme de planification financière avec de nouvelles briques fonctionnelles et des capacités d’intelligence artificielle afin de concurrencer les grands ERP. L’entreprise construit progressivement une plateforme de pilotage plutôt qu’un simple logiciel de planification.

Doctolib illustre également cette logique, avec récemment l’acquisition de Medicus.

Cette tendance traduit une rupture avec la première génération de la French Tech. Les startups françaises se concentraient sur une fonction très précise afin d’atteindre rapidement une masse critique. Désormais, les plus matures cherchent à élargir leur périmètre fonctionnel, intégrer des services complémentaires et verrouiller leur position au sein de leur écosystème.

La logique économique évolue également, lorsque les taux étaient proches de zéro, la priorité consistait à financer une croissance organique la plus rapide possible, dans un environnement où le capital est devenu plus sélectif, les entreprises rentables utilisent désormais leur bilan pour accélérer leur développement par acquisitions ou par intégration verticale. Le capital ne sert plus uniquement à conquérir un marché mais devient un levier pour le restructurer.

C’est précisément dans cette dynamique que s’inscrit Skello, les 200 millions d’euros apportés par Bridgepoint donnent à l’éditeur les moyens de participer activement à la consolidation d’un marché européen encore très fragmenté, à l’image de ce qu’ont réalisé Visma dans les logiciels de gestion nordiques ou TeamSystem en Italie.

Pourquoi le marché des équipes terrain devient stratégique

Le marché qu’adresse Skello présente toutes les caractéristiques d’un secteur propice à la consolidation. Près de 55 % des travailleurs européens exercent des métiers dits « terrain », rappelle l’entreprise. Pourtant, ces salariés restent parmi les moins bien équipés en outils numériques. L’écosystème demeure extrêmement fragmenté. De nombreux éditeurs se spécialisent sur une seule fonction : la planification, le badgeage, la gestion des temps, la conformité sociale, la préparation de la paie, le recrutement ou encore la formation. Si cette spécialisation répondait jusqu’ici aux besoins du marché, elle atteint aujourd’hui ses limites.

Les entreprises cherchent désormais à réduire le nombre de logiciels utilisés quotidiennement. Les directions des ressources humaines, comme les responsables opérationnels, privilégient des plateformes capables d’unifier l’ensemble des processus liés aux collaborateurs.

Cette évolution reproduit ce que Salesforce a réalisé dans la relation client ou ce que ServiceNow a construit autour des workflows d’entreprise : la valeur se déplace progressivement de la fonctionnalité vers la plateforme.

Le défi change de nature

Jusqu’à présent, la principale difficulté consistait à convaincre de nouveaux clients. Demain, Skello devra relever des défis bien différents : intégrer des équipes issues de sociétés acquises, harmoniser plusieurs architectures logicielles, unifier des cultures d’entreprise, gérer des réglementations sociales nationales parfois très différentes et maintenir la rentabilité malgré une stratégie d’expansion accélérée. Les consolidateurs européens les plus performants ont démontré que cette capacité d’intégration constitue leur principal avantage concurrentiel. C’est le défi auquel les équipes de Skello seront désormais confrontées.

Une nouvelle étape pour la French Tech

Cette opération illustre l’entrée progressive d’une partie de la French Tech dans une nouvelle phase de son développement. Les premières générations de startups françaises ont démontré qu’il était possible de créer des logiciels compétitifs à l’échelle européenne. Les plus matures cherchent désormais à structurer leur marché plutôt qu’à simplement y prendre des parts. Cette évolution modifie également la manière d’évaluer les futurs champions technologiques.

À cet égard, les 200 millions d’euros annoncés par Skello ne constituent pas seulement l’une des plus importantes opérations françaises de l’année. Ils marquent l’apparition d’une nouvelle génération d’entreprise symboles de la French Tech, désormais capables d’utiliser leur capital pour consolider leur industrie plutôt que pour simplement accélérer leur croissance.