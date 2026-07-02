QUANTUM SYSTEMS lève 1,2 milliard de dollars : la bataille des drones est terminée, celle des plateformes de défense commence

TL;DR – Les points à retenir

Levée historique : Quantum Systems boucle une Série D de 1,2 milliard de dollars , portant sa valorisation à près de 8 milliards de dollars et change définitivement de catégorie.

Quantum Systems boucle une Série D de , portant sa valorisation à près de et change définitivement de catégorie. Un changement de modèle : l’entreprise ne se présente plus comme un constructeur de drones, mais comme un futur « neo prime » , capable d’orchestrer les systèmes de combat autonomes européens.

l’entreprise ne se présente plus comme un constructeur de drones, mais comme un futur , capable d’orchestrer les systèmes de combat autonomes européens. Le logiciel devient l’actif stratégique : la valeur migre du matériel vers MOSAIC UXS , une plateforme destinée à connecter drones, robots, capteurs, satellites et systèmes de commandement dans une architecture unique.

la valeur migre du matériel vers , une plateforme destinée à connecter drones, robots, capteurs, satellites et systèmes de commandement dans une architecture unique. La bataille des drones est terminée : les plateformes deviennent progressivement des commodités. Le véritable avantage concurrentiel résidera dans les logiciels d’interopérabilité, la fusion des données et l’intelligence artificielle.

les plateformes deviennent progressivement des commodités. Le véritable avantage concurrentiel résidera dans les logiciels d’interopérabilité, la fusion des données et l’intelligence artificielle. Le parallèle avec le cloud s’impose : comme les hyperscalers ont bâti leur domination sur leurs plateformes logicielles plutôt que sur leurs serveurs, Quantum Systems ambitionne de devenir l’infrastructure de référence de la défense autonome européenne.

comme les hyperscalers ont bâti leur domination sur leurs plateformes logicielles plutôt que sur leurs serveurs, Quantum Systems ambitionne de devenir l’infrastructure de référence de la défense autonome européenne. Un « Anduril européen » : la stratégie de Quantum Systems converge avec celle du groupe américain Anduril, qui a construit sa valorisation autour de Lattice . L’objectif est désormais d’imposer un standard logiciel plutôt que de vendre uniquement des équipements.

la stratégie de Quantum Systems converge avec celle du groupe américain Anduril, qui a construit sa valorisation autour de . L’objectif est désormais d’imposer un standard logiciel plutôt que de vendre uniquement des équipements. Airbus change également de rôle : en renforçant son partenariat avec Quantum Systems, le groupe européen se positionne progressivement comme un architecte d’écosystèmes et un intégrateur logiciel, au-delà de son métier historique de constructeur.

en renforçant son partenariat avec Quantum Systems, le groupe européen se positionne progressivement comme un et un intégrateur logiciel, au-delà de son métier historique de constructeur. Une nouvelle compétition s’ouvre en Europe : Quantum Systems, Helsing, Tekever ou Delair convergent vers le même objectif : contrôler la couche logicielle qui pilotera les futures opérations multi-domaines.

Quantum Systems, Helsing, Tekever ou Delair convergent vers le même objectif : contrôler la couche logicielle qui pilotera les futures opérations multi-domaines. La prochaine consolidation est déjà en préparation : l’Europe pourra difficilement faire émerger plusieurs plateformes concurrentes. Comme l’aéronautique ou le spatial avant elle, la défense autonome devrait se structurer autour de quelques champions.

l’Europe pourra difficilement faire émerger plusieurs plateformes concurrentes. Comme l’aéronautique ou le spatial avant elle, la défense autonome devrait se structurer autour de quelques champions. Wall Street découvre la défense européenne : l’arrivée de Blackstone, Advent, Fidelity, Wellington ou BOND traduit une profonde évolution des marchés. La défense est désormais perçue comme une infrastructure stratégique capable d’attirer les plus grands investisseurs institutionnels.

l’arrivée de Blackstone, Advent, Fidelity, Wellington ou BOND traduit une profonde évolution des marchés. La défense est désormais perçue comme une infrastructure stratégique capable d’attirer les plus grands investisseurs institutionnels. Le véritable enjeu : la compétition ne porte plus sur le meilleur drone, mais sur le contrôle des futurs standards logiciels qui coordonneront des milliers de systèmes autonomes sur le champ de bataille.

la compétition ne porte plus sur le meilleur drone, mais sur le contrôle des futurs standards logiciels qui coordonneront des milliers de systèmes autonomes sur le champ de bataille. Le signal faible : Quantum Systems illustre l’émergence d’une nouvelle génération de « software defense primes », dont la valeur reposera davantage sur leurs plateformes d’IA et d’interopérabilité que sur leurs usines ou leurs matériels.

Il y a encore deux ans, Quantum Systems était présentée comme l’un des fabricants de drones les plus prometteurs d’Europe. L’entreprise allemande maîtrisait les plateformes VTOL, développait ses propres capteurs, embarquait de l’intelligence artificielle et accumulait les retours d’expérience en Ukraine. Son partenariat avec Planet, combinant observation satellitaire et reconnaissance tactique par drones, confirmait déjà une stratégie d’intégration verticale.

En annonçant une levée de 1,2 milliard de dollars valorisant l’entreprise près de 8 milliards de dollars, cette lecture est désormais dépassée, Quantum Systems ne finance plus une montée en puissance industrielle, mais elle officialise un changement de nature. La société revendique désormais le statut de « neo prime », une expression soigneusement choisie qui renvoie à une ambition rarement affichée par une startup européenne : devenir un futur maître d’œuvre de la défense.

Cette évolution dépasse largement le cas de Quantum Systems. Elle marque peut-être l’apparition d’une nouvelle génération d’industriels européens dont le principal actif ne sera plus un avion, un blindé ou un drone, mais un logiciel capable d’orchestrer l’ensemble des systèmes autonomes du champ de bataille.

La montée en puissance de Quantum Systems illustre une évolution beaucoup plus profonde de l’industrie de défense. Après une décennie de course aux performances des drones, autonomie, portée, endurance, qualité des capteurs ou résistance au brouillage, le centre de gravité technologique est en train de se déplacer.

Les plateformes autonomes deviennent progressivement des commodités. Les cycles d’innovation se raccourcissent, les composants se standardisent et les architectures matérielles convergent. Dans ce contexte, l’avantage concurrentiel ne réside plus uniquement dans la qualité d’un drone, mais dans la capacité à coordonner simultanément des centaines, demain des milliers, de systèmes autonomes opérant dans des environnements différents.

La prochaine bataille ne se jouera donc plus entre fabricants de drones.

Elle opposera les entreprises capables de construire les plateformes logicielles qui relieront drones aériens, robots terrestres, systèmes navals, capteurs, moyens de guerre électronique, satellites et centres de commandement au sein d’une architecture unique.

C’est précisément cette ambition qui sous-tend le développement de MOSAIC UXS, plus qu’un logiciel de pilotage, la plateforme vise à devenir une couche d’interopérabilité entre des équipements provenant de fabricants différents, capable de partager les données en temps réel, de coordonner les missions et d’accélérer la boucle décisionnelle.

Le drone change ainsi de statut et ne constitue plus le cœur de la proposition de valeur mais l’un des terminaux d’un système beaucoup plus vaste. La valeur économique migre progressivement du matériel vers les logiciels, les données et les architectures capables d’orchestrer l’ensemble des opérations.

Le parallèle avec le cloud est éclairant. Les hyperscalers ne se sont pas imposés parce qu’ils concevaient les meilleurs serveurs, mais parce qu’ils contrôlaient les plateformes sur lesquelles s’exécutent les applications. Dans la défense autonome, Quantum Systems cherche désormais à occuper une position comparable et devenir l’infrastructure logicielle sur laquelle viendront se connecter les futurs systèmes de combat européens.

Quantum Systems suit la trajectoire d’Anduril

Cette évolution rapproche l’entreprise allemande de l’américain Anduril. Comme la société fondée par Palmer Luckey, Quantum Systems ne cherche plus uniquement à vendre des équipements. Elle construit progressivement un environnement complet mêlant plateformes autonomes, intelligence artificielle, logiciels propriétaires, fusion de données et architecture de commandement.

Et la comparaison ne s’arrête pas là, Anduril a bâti sa valeur autour de Lattice, une plateforme logicielle capable d’intégrer des milliers de capteurs et de systèmes autonomes au sein d’une interface unique, Quantum Systems poursuit désormais une ambition similaire avec MOSAIC UXS. L’objectif est identique, à savoir devenir la couche logicielle sur laquelle viendront progressivement se connecter l’ensemble des équipements du champ de bataille.

Cette évolution explique largement la valorisation atteinte par l’entreprise, les investisseurs ne financent plus uniquement une capacité industrielle, mais valorisent un actif logiciel susceptible de devenir un standard de marché.

Airbus prépare sa propre transformation

L’autre enseignement majeur de cette opération réside dans le rôle joué par Airbus. Jusqu’ici, le groupe européen apparaissait comme un investisseur stratégique parmi d’autres. Cette fois, Airbus annonce un approfondissement de son partenariat avec Quantum Systems afin de développer conjointement les futures capacités souveraines européennes.

Plus encore que cet accord, c’est la déclaration de Michael Schoellhorn qui mérite l’attention, le directeur général d’Airbus Defence and Space ne décrit plus Airbus comme un constructeur de plateformes mais comme un « architecte » et un « bâtisseur d’écosystèmes ».

Une évolution qui est loin d’être anodine, car pendant plusieurs décennies, les grands maîtres d’œuvre européens ont construit leur puissance autour de plateformes intégrées : avions de combat, satellites, hélicoptères ou navires militaires, et l’arrivée des systèmes autonomes bouleverse cette hiérarchie.

Demain, la supériorité opérationnelle dépendra moins de la performance individuelle d’un avion ou d’un drone que de la capacité à faire coopérer instantanément des centaines de plateformes hétérogènes grâce à l’intelligence artificielle.

Airbus semble avoir pleinement intégré ce changement et en investissant dans Quantum Systems, prépare probablement sa propre évolution vers un rôle d’intégrateur logiciel.

Une nouvelle course s’ouvre en Europe

Quantum Systems n’est toutefois pas seule, depuis deux ans, plusieurs entreprises européennes convergent progressivement vers le même modèle.

Helsing, initialement spécialisée dans les logiciels d’intelligence artificielle, développe désormais des drones, des systèmes autonomes et des capacités multi-domaines. Tekever enrichit progressivement son offre logicielle autour de ses plateformes ISR. Delair investit davantage dans les services de traitement de données et d’analyse d’images.

Toutes suivent la même trajectoire, partis d’une spécialisation technologique, ils élargissent progressivement leur périmètre jusqu’à viser le contrôle de la couche logicielle qui relie l’ensemble des systèmes de combat.

Cette convergence rappelle l’évolution déjà observée aux États-Unis entre Anduril, Palantir et Shield AI.

La concurrence ne porte plus uniquement sur les plateformes physiques, mais sur les standards logiciels qui structureront les futures armées.

L’Europe peut-elle financer plusieurs champions ?

Cette multiplication d’acteurs pose une question stratégique, les budgets européens progressent rapidement sous l’effet du réarmement engagé depuis l’invasion de l’Ukraine. Pour autant, ils demeurent fragmentés entre vingt-sept politiques industrielles, plusieurs doctrines militaires et autant de stratégies d’acquisition.

Peut-on durablement faire émerger cinq ou six plateformes concurrentes ? L’histoire industrielle européenne incite à la prudence.

L’aéronautique s’est consolidée autour d’Airbus, le spatial autour de quelques grands groupes, les missiles autour de quelques consortiums et la défense autonome suivra probablement la même trajectoire.

La véritable question n’est donc plus de savoir si Quantum Systems, Helsing ou Tekever réussiront individuellement, mais quelles entreprises imposeront leurs architectures comme standards européens avant une consolidation inévitable.

Wall Street découvre la défense européenne

Le tour de table apporte un autre signal intéressant à étudier, aux côtés des investisseurs historiques apparaissent désormais Blackstone, Advent, Fidelity, Wellington, BOND ou encore A.P. Moller Holding.

Le profil change radicalement, ces investisseurs n’accompagnent pas une startup en phase d’expérimentation et financent des infrastructures industrielles capables de générer durablement plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Pendant longtemps, la défense restait largement absente des portefeuilles des grands investisseurs institutionnels, notamment sous l’effet des politiques ESG. Le contexte géopolitique inverse progressivement cette logique.

La défense devient une infrastructure critique au même titre que les centres de données, les réseaux énergétiques ou les télécommunications.

Ce changement modifie profondément le coût du capital disponible pour les entreprises européennes du secteur.

La prochaine guerre industrielle se jouera autour des standards

La levée de Quantum Systems marque ainsi un tournant bien plus profond qu’un simple changement d’échelle financière. Elle révèle l’émergence d’une nouvelle génération de groupes européens dont la puissance reposera moins sur la maîtrise d’une plateforme physique que sur leur capacité à connecter, orchestrer et faire évoluer des milliers de systèmes autonomes.