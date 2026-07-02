Pourquoi SCHNEIDER ELECTRIC paie 3,1 milliards de dollars pour devenir un acteur de l’IA industrielle

TL;DR

Schneider Electric investit 3,1 milliards de dollars pour acquérir Cognite , une valorisation jugée élevée par les marchés, mais qui traduit une ambition stratégique bien plus large que le simple renforcement de son portefeuille logiciel.

, une valorisation jugée élevée par les marchés, mais qui traduit une ambition stratégique bien plus large que le simple renforcement de son portefeuille logiciel. Le groupe ne rachète pas un acteur de l’IA générative, mais une infrastructure de données industrielles. Cognite apporte un modèle de données unifié et un graphe de connaissances capables de contextualiser les informations issues des usines.

Cognite apporte un modèle de données unifié et un graphe de connaissances capables de contextualiser les informations issues des usines. La valeur de l’IA industrielle se déplace des modèles vers les données. Les entreprises disposent déjà de volumes massifs d’informations ; l’enjeu devient désormais de les relier pour permettre aux agents d’IA de raisonner et d’agir.

Les entreprises disposent déjà de volumes massifs d’informations ; l’enjeu devient désormais de les relier pour permettre aux agents d’IA de raisonner et d’agir. L’IA entre dans une nouvelle phase : après l’analyse et l’aide à la décision, elle s’oriente vers l’exécution autonome de tâches industrielles comme la maintenance, l’optimisation énergétique ou le pilotage opérationnel.

après l’analyse et l’aide à la décision, elle s’oriente vers l’exécution autonome de tâches industrielles comme la maintenance, l’optimisation énergétique ou le pilotage opérationnel. Atlas, la plateforme d’agents IA de Cognite, vient renforcer CONNECT d’AVEVA , faisant de la filiale logicielle de Schneider le cœur de sa stratégie d’intelligence industrielle.

, faisant de la filiale logicielle de Schneider le cœur de sa stratégie d’intelligence industrielle. Schneider assemble désormais toute la pile technologique : équipements, logiciels, plateforme cloud, données contextualisées et agents IA, avec l’objectif de couvrir l’ensemble du cycle de vie des infrastructures industrielles.

: équipements, logiciels, plateforme cloud, données contextualisées et agents IA, avec l’objectif de couvrir l’ensemble du cycle de vie des infrastructures industrielles. La concurrence dépasse désormais les industriels traditionnels. Siemens, Honeywell ou Rockwell Automation développent des plateformes similaires, tandis que Microsoft, AWS, Google Cloud et NVIDIA cherchent eux aussi à contrôler la couche d’intelligence de l’usine.

Siemens, Honeywell ou Rockwell Automation développent des plateformes similaires, tandis que Microsoft, AWS, Google Cloud et NVIDIA cherchent eux aussi à contrôler la couche d’intelligence de l’usine. Le véritable enjeu est le contrôle des données industrielles. Les équipements deviennent progressivement des générateurs de données ; l’avantage concurrentiel reviendra à ceux capables de les contextualiser et de les transformer en décisions automatisées.

Les équipements deviennent progressivement des générateurs de données ; l’avantage concurrentiel reviendra à ceux capables de les contextualiser et de les transformer en décisions automatisées. Le multiple d’acquisition, proche de 18 fois le chiffre d’affaires, reflète davantage l’achat de huit années de R&D, d’une plateforme mature et d’un savoir-faire difficilement reproductible que les revenus actuels de Cognite.

Cette acquisition marque une évolution stratégique majeure : après l’électrification puis l’automatisation, Schneider Electric veut devenir l’un des principaux architectes de l’intelligence industrielle et du futur système d’exploitation des usines.

L’annonce a d’abord suscité une réaction de défiance de la part des marchés, en déboursant 3,1 milliards de dollars pour acquérir Cognite, un éditeur de logiciels industriels fondé en 2017 et réalisant un peu plus de 170 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel, Schneider Electric a immédiatement ravivé les interrogations sur les valorisations de l’intelligence artificielle. Le titre du groupe français a immédiatement reculé en Bourse, tandis que plusieurs analystes ont jugé le multiple élevé, même s’ils reconnaissent la cohérence stratégique de l’opération.

Un débat qui passe pourtant à côté de l’essentiel, car Schneider Electric n’achète pas un acteur supplémentaire de l’IA générative, mais cherche à contrôler la couche technologique qui pourrait devenir la plus stratégique de l’industrie au cours de la prochaine décennie. Derrière cette acquisition se dessine une mutation beaucoup plus profonde. Après avoir construit sa domination autour de l’électrification et de l’automatisation, Schneider entend désormais devenir un acteur central de l’intelligence industrielle.

L’industrie est entrée dans une nouvelle phase de sa transformation numérique. La première révolution consistait à connecter les équipements. Les automates programmables, les systèmes SCADA, les capteurs IoT et les jumeaux numériques ont progressivement rendu les usines observables. Chaque machine, chaque moteur, chaque ligne de production est devenue une source de données.

Cette étape est désormais largement achevée, les industriels ne manquent plus d’informations, et sont confrontés au problème inverse avec une abondance de données provenant de systèmes hétérogènes incapables de communiquer naturellement entre eux. Les données de maintenance, d’ingénierie, de supervision, de gestion des actifs, de consommation énergétique ou de planification demeurent enfermées dans des silos techniques construits au fil de plusieurs décennies.

L’intelligence artificielle change radicalement la nature du problème. Les modèles ne sont plus le principal facteur limitant, et leur efficacité dépend désormais de leur capacité à comprendre le contexte opérationnel dans lequel ils évoluent. Il n’en est pas moins qu’une IA capable de générer du texte n’apporte aucune valeur si elle ignore la relation entre une pompe, un échangeur thermique, une vanne de sécurité ou un historique de maintenance, et c’est précisément sur cette couche que Cognite a construit son avantage technologique.

Contrairement à l’image souvent associée aux entreprises d’IA, Cognite ne développe pas principalement des modèles. Sa spécialité consiste à créer une représentation cohérente des infrastructures industrielles grâce à un modèle de données unifié et à un graphe de connaissances capable de relier automatiquement des informations issues de centaines de systèmes différents. Cette contextualisation constitue le véritable actif stratégique de l’entreprise.

Dans une usine moderne, une simple intervention de maintenance peut mobiliser simultanément un logiciel de gestion des actifs, un système de supervision, des plans d’ingénierie, des historiques d’incidents, des données temps réel provenant des capteurs et des procédures de sécurité. Ces informations existent déjà. Le problème est qu’elles ne sont généralement pas reliées entre elles.

En reconstruisant ces relations, Cognite fournit la fondation sur laquelle l’intelligence artificielle peut enfin raisonner de manière fiable.

Autre point clé, jusqu’à présent, les industriels ont principalement exploré les usages de l’IA comme outil d’aide à la décision. Les modèles détectaient des anomalies, et formulaient des recommandations ou produisaient des analyses.

La logique change désormais de nature, désormais l’objectif n’est plus seulement d’identifier un risque de panne, mais de déclencher automatiquement un ordre de maintenance, il s’agit d’ajuster en temps réel les paramètres d’exploitation. L’IA cesse progressivement d’être un observateur pour devenir un acteur des opérations industrielles.

La plateforme Atlas développée par Cognite illustre cette transition, son environnement low-code permet de construire des agents capables d’interagir directement avec les données industrielles, d’automatiser des workflows complexes et d’assister les opérateurs dans des processus décisionnels jusqu’ici largement manuels.

Cette capacité vient compléter la plateforme CONNECT d’AVEVA, la filiale logicielle de Schneider Electric. Et c’est probablement l’un des enseignements les plus importants de cette acquisition, si Cognite est officiellement racheté par Schneider Electric, l’opération est avant tout conçue pour renforcer AVEVA. Cognite sera intégré à la filiale britannique afin d’enrichir CONNECT, la plateforme d’intelligence industrielle développée par l’éditeur.

L’architecture devient progressivement lisible: les équipements électriques et d’automatisation produisent les données, AVEVA constitue la plateforme logicielle, CONNECT orchestre ces informations dans le cloud, Cognite apporte leur contextualisation et leur exploitation par l’IA, et Atlas fournit les agents capables d’automatiser les opérations.

Schneider assemble l’ensemble des briques d’une plateforme couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur industrielle, depuis la conception des infrastructures jusqu’à leur exploitation quotidienne.

Cette évolution rapproche progressivement Schneider Electric des grands éditeurs de plateformes logicielles. Demain, la différenciation ne reposera plus uniquement sur les performances d’un automate ou d’un tableau électrique. Elle dépendra de la capacité à faire dialoguer les équipements, les logiciels, les données et les agents d’intelligence artificielle au sein d’un même environnement.

Siemens, Honeywell, Rockwell Automation ou Emerson poursuivent également une stratégie comparable visant à développer leur propre plateforme d’intelligence industrielle.

Les hyperscalers investissent eux aussi massivement dans cette couche stratégique. Microsoft, Amazon Web Services et Google Cloud proposent déjà des environnements capables d’héberger des jumeaux numériques, des plateformes de données industrielles et des services d’IA générative. NVIDIA fournit quant à lui les infrastructures de calcul et les modèles spécialisés qui alimentent cette nouvelle génération d’applications.

La frontière entre industriels et acteurs du numérique s’estompe progressivement, les premiers maîtrisent les équipements et les processus physiques, quand es seconds contrôlent la puissance de calcul, les modèles et les infrastructures cloud. La bataille va sans aucun doute se jouer à terme sur une troisième couche : celle des données contextualisées capables d’alimenter des agents autonomes. Et c’est précisément cette position que Schneider cherche aujourd’hui à sécuriser.

La réaction des marchés traduit néanmoins une prudence compréhensible. Avec un prix représentant près de dix-huit fois le chiffre d’affaires annuel de Cognite, la transaction apparaît exigeante selon les critères traditionnels du logiciel d’entreprise.

Schneider Electric ne valorise probablement pas Cognite sur la base de son chiffre d’affaires actuel. Le groupe achète huit années de développement d’une plateforme industrielle cloud native, un graphe de connaissances construit pour des environnements complexes, des centaines de connecteurs vers les principaux systèmes industriels, une technologie déjà déployée chez de grands clients internationaux et plus de 800 spécialistes des données industrielles et de l’intelligence artificielle. Reconstituer cet ensemble en interne aurait probablement nécessité plusieurs années de développement, sans garantie d’obtenir un niveau équivalent de maturité.

Au fond, cette acquisition témoigne d’un changement beaucoup plus profond de la création de valeur dans l’industrie. Si pendant des décennies, les équipements constituaient le principal facteur de différenciation, l’intelligence artificielle ouvre une nouvelle perspective, où la valeur se concentre autour des données, de leur contextualisation et de leur exploitation autonome.

En déboursant 3,1 milliards de dollars pour Cognite, Schneider Electric prend position sur ce qui pourrait devenir le système nerveux des infrastructures industrielles. Dans l’usine de demain, les équipements resteront indispensables, mais l’avantage concurrentiel appartiendra de plus en plus à celui qui saura comprendre les données qu’ils produisent, orchestrer les décisions qu’elles permettent et automatiser les actions qui en découlent. C’est cette ambition, davantage que la valorisation de Cognite, qui donne toute sa portée stratégique à cette opération.