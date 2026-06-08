Luca Ferrari, CEO de Bending Spoons
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BENDING SPOON officialise son IPO: l’industrialisation du build-up logiciel à l’échelle mondiale

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08/06/2026
1 minute de lecture

Bending Spoons ne se présente pas comme un éditeur de logiciels mais comme une plateforme d’allocation du capital spécialisée dans l’acquisition et la transformation d’entreprises logicielles. À travers son introduction en Bourse sur le Nasdaq, l’entreprise italienne cherche à convaincre Wall Street que la prochaine phase de création de valeur dans le logiciel reposera autant sur l’excellence opérationnelle que sur l’innovation.

Le groupe a construit une machine de build-up reposant sur trois piliers : une sélection extrêmement rigoureuse des talents, des outils technologiques propriétaires déployés dans chaque acquisition et une exploitation intensive des données accumulées à travers plus de cinquante rachats.

L’intelligence artificielle joue un rôle central dans cette stratégie. Elle réduit le coût d’intégration des acquisitions, augmente la productivité des équipes et permet à Bending Spoons d’exploiter un portefeuille d’actifs toujours plus vaste sans croissance proportionnelle des effectifs.

L’ambition dépasse largement AOL, Vimeo ou Evernote. L’entreprise affirme avoir identifié plus de 1 000 cibles potentielles représentant près de 400 milliards de dollars de revenus logiciels. Son marché n’est pas celui des utilisateurs de logiciels mais celui des propriétaires de logiciels.

La valorisation visée de 20 à 22 milliards de dollars repose donc moins sur les performances actuelles du portefeuille que sur la capacité de la plateforme à reproduire ce modèle à grande échelle.

La principale question pour les investisseurs est désormais de savoir si Bending Spoons est un acquéreur particulièrement efficace ou le prototype d’une nouvelle catégorie d’entreprises technologiques capables d’industrialiser la consolidation logicielle à l’échelle mondiale.

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