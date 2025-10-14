Luca Ferrari, CEO de Bending Spoons
BENDING SPOONS, le build-up de la seconde main logicielle veut s’offrir Typeform et Elysium

14/10/2025
L’italien Bending Spoons poursuit sa transformation en consolidateur mondial du logiciel avec une série d’acquisitions totalisant plus de 2,6 milliards d’euros. La société milanaise s’apprête à reprendre AOL, Elysium et Typeform, et a fait une offre de rachat de Vimeo, dans une stratégie visant à bâtir un portefeuille cohérent d’applications matures à fort potentiel de relance.

Un portefeuille de marques en reconversion

Depuis le rachat d’Evernote, Meetup, Brightcove, WeTransfer et Filmic Pro, Bending Spoons a fait du redressement logiciel un modèle économique. Son approche repose sur le build-up de la seconde main, une stratégie consistant à acquérir des actifs numériques sous-valorisés, à les restructurer puis à les intégrer dans une architecture produit et marketing unifiée. Cette mécanique lui a permis d’atteindre 623 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024, en croissance de 73 % sur un an.

Les prochaines opérations en cours illustrent la diversité des cibles :

  • AOL, filiale de Yahoo, pour 1,4 milliard de dollars (1,19 milliard d’euros), représente un pari de revalorisation d’un acteur historique de l’internet, doté d’importants inventaires publicitaires.
  • Elysium et Typeform, selon les informations du quotidien Il Messaggero, font l’objet d’offres respectives de 240 millions de dollars (204 millions d’euros) et 255 millions de dollars (217 millions d’euros).
  • Vimeo, sur lequel une offre d’environ 1,1 milliard de dollars (935 millions d’euros) est à l’étude depuis début septembre, élargirait la présence du groupe dans la création et la diffusion vidéo.

Une architecture financière complexe et maîtrisée

Pour soutenir cette campagne d’acquisitions, le groupe s’appuie sur un financement global de 2,5 milliards de dollars (2,13 milliards d’euros), structuré avec un large pool de banques dont Intesa Sanpaolo, BNP BNL, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho, Rabobank et Banco BPM.

Une augmentation de capital de 250 millions de dollars (215 millions d’euros) est également prévue pour renforcer ses fonds propres, tandis que plusieurs lignes de crédit européennes et américaines (TLA, TLB, RCF) complètent le dispositif.

Vers un modèle européen du software consolidé

Fondée en 2013 à Copenhague par Francesco Paternello, Luca Ferrari, Luca Querella et Matteo Danieli, Bending Spoons a bâti un modèle de rentabilité sur la récupération d’actifs logiciels en perte de vitesse. L’entreprise, basée à Milan, conserve 55 % de son capital entre les mains des fondateurs et 28 % auprès d’investisseurs institutionnels, dont StarTip (TIP – Tamburi Investment Partners) à hauteur de 3,5 %.

 

