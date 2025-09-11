L’italien BENDING SPOONS s’offre VIMEO pour 1,3 milliard d’euros

La plateforme américaine Vimeo, longtemps présentée comme l’alternative professionnelle à YouTube, va quitter la cote après avoir accepté une offre de rachat en numéraire de 1,3 milliard d’euros de l’éditeur d’applications italien Bending Spoons. L’opération se fera au prix de 7,85 dollars par action, soit une prime de 91 % par rapport au cours moyen des soixante derniers jours.

Une trajectoire en dents de scie pour Vimeo

Fondée en 2004 par Jake Lodwick et Zach Klein, Vimeo a d’abord séduit les créateurs par sa qualité de diffusion et sa politique sans publicité. Pionnière de la haute définition dès 2007, la plateforme a attiré une communauté de vidéastes indépendants, avant de devenir la première alternative “premium” face à YouTube.

Après son intégration à IAC, Vimeo a multiplié les innovations techniques (4K, 360°, HDR) et acquis plusieurs briques stratégiques, comme Livestream pour le live et Magisto pour le montage assisté par IA. Sous la direction d’Anjali Sud à partir de 2017, la société a abandonné l’idée d’un service de SVOD et a basculé vers un modèle SaaS destiné aux entreprises, avec une offre orientée création, diffusion et événementiel.

La pandémie de 2020 a temporairement dopé son activité et permis son introduction en bourse en 2021, valorisée près de 5 milliards de dollars. Mais cette dynamique s’est rapidement essoufflée, concurrencée par YouTube et TikTok, la société a perdu près de 90 % de sa valeur, contraignant sa direction à explorer des options stratégiques.

Bending Spoons, un consolidateur européen méconnu

Fondée en 2013 à Milan par Luca Ferrari et son équipe, Bending Spoons s’impose comme l’un des acteurs les plus puissants mais les moins connus de la tech européenne. L’entreprise revendique plus de 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels et 600 millions de dollars de revenus, issus d’un portefeuille d’une centaine d’applications.

Son modèle repose sur des acquisitions ciblées de services numériques, qu’elle optimise avant de leur redonner une nouvelle trajectoire de croissance. Parmi ses rachats emblématiques figurent Evernote, Splice, StreamYard, WeTransfer ou encore l’application photo Remini, utilisée par plus de 100 millions de personnes et devenue l’un des produits d’IA générative les plus populaires au monde.

« Nous ne sommes pas un acquéreur passif. Nous réinventons le produit, la technologie, le marketing et l’organisation pour créer davantage de valeur », souligne Luca Ferrari. Chaque année, la société examine plusieurs milliers de dossiers mais n’investit que dans les produits où elle peut créer un avantage compétitif clair, souvent grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle.

Une vision offensive sur le long terme

Bending Spoons poursuit une stratégie d’expansion ambitieuse, avec des tickets d’acquisition allant de 50 millions à 1,5 milliard de dollars. La société a été financé à hauteur de 1,2 milliard d’euros depuis sa création, valorisant l’entreprise à plus de 5 milliards, et envisage une introduction en bourse sur le Nasdaq pour financer de futures opérations.

L’acquisition de Vimeo est de compléter un portefeuille d’outils de productivité et de création avec une plateforme vidéo B2B reconnue, afin de proposer un ensemble cohérent allant de la génération de contenu à sa diffusion professionnelle.

Des réserves sur les méthodes d’intégration

Toutefois si la croissance de Bending Spoons impressionne, ses méthodes suscitent des critiques. Plusieurs acquisitions, dont Evernote et WeTransfer, ont été suivies de licenciements importants, réduisant parfois drastiquement les équipes en place. Cette approche, perçue comme brutale, alimente les interrogations sur la capacité du groupe à préserver la culture des sociétés rachetées et à maintenir une relation de confiance avec les employés.