Bending Spoons : la startup italienne qui valait 3 milliards d’euros

Avec plus de 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels et des revenus dépassant 600 millions de dollars, Bending Spoons est l’un des acteurs incontournables mais méconnu de la tech européenne. Fondée en 2013 par Luca Ferrari et son équipe, cette entreprise italienne a construit un modèle unique : faire l’acquisition de services numériques existants pour les optimiser et leur donner une nouvelle trajectoire de croissance.

Une stratégie d’acquisition hors normes

Entre le search fund et le startup studio, Bending Spoons opère comme une plateforme de développement qui vise à redefinir les startups qu’elles rachètent. « Nous ne sommes pas un acquéreur passif. Nous réinventons le produit, la technologie, le marketing et l’organisation pour créer davantage de valeur », explique Luca Ferrari, CEO de l’entreprise.

Ce modèle repose sur des acquisitions ciblées. En 2024, la société a levé 150 millions de dollars, valorisant l’entreprise à plus de 2,5 milliards de dollars. Leurs cibles se situent généralement dans une fourchette de prix comprise entre 50 millions et 1,5 milliard de dollars.

« Nous avons examiné plus de 3 000 entreprises au cours des 12 derniers mois, mais nous ne faisons une offre que si nous sommes convaincus de pouvoir améliorer significativement le produit », ajoute Luca Ferrari.

Cette approche, qui implique une prise en charge par des équipes multidisciplinaires et une exécution opérationnelle rigoureuse pour transformer ses acquisitions en succès commerciaux.

Des produits phares et une diversification maitrisée

Parmi les produits qui composent son portefeuille de plus de 100 applications, la solution Remini fait figure de proue. Cet outil d’édition photo basé sur l’IA est le deuxième produit d’IA générative le plus utilisé au monde, derrière ChatGPT, avec plus de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels. « Remini représente environ 20 % de nos revenus », précise Luca Ferrari.

D’autres produits notoire incluent les produits de startups phare de la fin des années 2010, Evernote, Splice, StreamYard, ou encore récemment WeTransfer, qui connaissent une nouvelle jeunesse sous la direction de Bending Spoons. Les trois à quatre plus gros contributeurs représentent environ 50 à 60 % des revenus totaux de l’entreprise. Cette stratégie de développement permet une diversification et une réduction des risques. « Notre modèle repose sur un portefeuille équilibré. Avoir plusieurs produits performants nous donne une résilience que peu d’entreprises peuvent avoir », explique le CEO.

Une culture d’excellence et d’amélioration continue

Bending Spoons recrute principalement des jeunes talents fraîchement diplômés. « Nous avons une expertise particulière pour transformer des talents bruts en professionnels exceptionnels, et cela plus rapidement que la plupart des entreprises », souligne-t-il.

Chaque année, environ 100 nouvelles collaborateurs rejoignent l’entreprise après un processus de sélection rigoureux qui peut demander jusqu’à 15 heures d’effort aux candidats. Cette culture de l’excellence s’accompagne d’une culture de l’amélioration continue inspirée du modèle japonais « Kaizen ». « Nous croyons fermement qu’il est possible de s’améliorer chaque jour, même par des gains marginaux. Sur le long terme, ces améliorations incrémentales font toute la différence », ajoute Luca Ferrari.

L’IA comme levier stratégique

L’intelligence artificielle joue un rôle clé dans la stratégie de Bending Spoons. La startup intègre l’IA à des solutions qui en étaient dépourvues, en s’appuyant sur des équipes de développement particulièrement aguerries. Selon Luca Ferrari, « L’IA renforce les écarts de performance : les meilleurs talents deviennent encore plus performants grâce à ces outils ». Cette capacité à intégrer l’IA dans leurs produits leur offre un avantage concurrentiel unique, notamment face à des solutions concurrentes qui peinent à s’adapter.

« Nous explorons de nouvelles manières d’utiliser l’IA, y compris dans des segments comme les logiciels d’entreprise, où nous voyons un potentiel immense », confie le dirigeant.

Une vision long terme et des défis

Bending Spoons prévoit d’élargir son horizon augmentant sa voilure dans le domaine des logiciels d’entreprise. « Nous sommes loin d’avoir exploité tout notre potentiel. Il y a toujours des moyens de s’améliorer », conclut Luca Ferrari.

Sur le plan financier Bending Spoons envisage également une introduction en bourse, probablement sur le NASDAQ, afin de trouver des capitaux et le moyens de faire des acquisitions par échange d’action. Une étape qui ne manquera pas de renforcer le rôle modèle Bending Spoons « Nous voulons inspirer d’autres entrepreneurs en Italie et au-delà, montrer qu’il est possible de créer une entreprise technologique mondiale, même en partant de Milan ».

S’il reste policé sur le sujet de l’écosystème européen, Luca Ferrari admet les limites des capacités de l’Europe, « les entrepreneurs sont souvent freinés par la peur de l’échec ou des contraintes réglementaires. Mais cela change peu à peu », estime-t-il.

