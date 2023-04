Bouygues et ISAI s’associent pour investir dans les start-up de la construction

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

La création du fonds d’investissement ISAI Build Venture par Bouygues et ISAI représente une initiative de corporate venture inédite dans le secteur de la construction. Doté d’un capital de 80 millions d’euros, ce fonds vise à investir dans des start-up qui développent des solutions logicielles et matérielles permettant d’accélérer la transformation et la décarbonation de ces secteurs.

En se positionnant dans des tours de financement compris entre 2 millions d’euros et 50 millions d’euros, avec des tickets d’entrée allant de 500 000 euros à 5 millions d’euros, ISAI Build Venture entend constituer un portefeuille de 15 à 20 start-up à horizon 5 ans, issues d’un sourcing international, ciblé en priorité sur l’Europe et les Etats-Unis. Cette approche a pour ambition pour le groupe Bouygues d’identifier et d’investir dans les futures champions du secteur de la construction, en favorisant l’émergence et l’adoption des meilleures solutions pour répondre aux enjeux clés de digitalisation et d’industrialisation, ainsi que de réduction de l’impact environnemental de ses activités.

L’expertise d’ISAI, investisseur clé de l’écosystème FrenchTech et fort de son expérience dans le corporate ventures, associé au groupe Bouygues, acteur de référence sur ses activités, permettra au fonds de bénéficier d’une compréhension approfondie des besoins du marché, tout en fournissant un accompagnement de qualité aux start-up sélectionnées.

La création d’ISAI Build Venture démontre une volonté de Bouygues d’être un acteur de la transformation de ses métiers grâce à la compréhension et l’intégration de nouvelles technologies et de nouveaux modèles économiques. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Bouygues qui, en tant que groupe de services diversifié, est présent dans plus de 80 pays et riche de 196 000 collaborateurs. Les activités de Bouygues s’étendent de la construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas), aux énergies et services (Equans), les médias (TF1) et enfin les télécoms (Bouygues Telecom).

Pour en parler nous recevons dans FRENCHWEB VC, Edward Bouygues, Directeur général délégué de Bouygues en charge de l’Innovation et Président de Bouygues Telecom aux cotés de Jean David Chamboredon, General Manager du fonds d’investissement ISAI

