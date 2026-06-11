CAMERAMATICS lève 49 millions d’euros : l’IA s’invite derrière le volant des flottes professionnelles

Si l’intelligence artificielle a d’abord transformé les métiers du savoir, service client, développement logiciel, marketing, finance ou analyse documentaire figurent parmi les premiers domaines à avoir bénéficié des progrès récents des modèles génératifs, elle commence à s’installer au cœur des opérations physiques des entreprises.

L’annonce d’un financement pouvant atteindre 49 millions d’euros pour CameraMatics illustre cette évolution. Fondée à Dublin en 2016 par Mervyn O’Callaghan et Simon Murray, l’entreprise développe une plateforme d’intelligence de flotte combinant vidéo embarquée, télématique, analyse comportementale et intelligence artificielle. L’opération réunit Blume Equity, l’Ireland Strategic Investment Fund (ISIF) ainsi que Goodbody Capital Partners pour le compte d’AIB.

Les véhicules deviennent des actifs numériques

L’équipement progressif des véhicules en capteurs, caméras, systèmes de géolocalisation et dispositifs de diagnostic change profondément la donne, chaque camion, utilitaire ou véhicule d’intervention produit désormais en permanence des informations sur son environnement, son utilisation et son état de fonctionnement.

Les gestionnaires de flotte disposent ainsi d’une visibilité inédite sur les comportements de conduite, les conditions d’exploitation, les consommations énergétiques ou encore les incidents opérationnels.

Ces changements rapprochent progressivement le véhicule professionnel du statut d’actif numérique connecté. Pour les entreprises, l’enjeu n’est plus uniquement à savoir où se trouvent leurs véhicules, mais à comprendre ce qui s’y passe en temps réel.

La sécurité devient une discipline prédictive

La sécurité constitue l’un des principaux postes de coûts pour les grandes flottes professionnelles. Accidents, immobilisations, contentieux, franchises d’assurance, réparations et interruptions d’activité pèsent lourdement sur les comptes d’exploitation. Dans certains secteurs, quelques points de réduction du taux de sinistralité peuvent représenter plusieurs millions d’euros d’économies annuelles.

C’est précisément sur ce terrain que l’intelligence artificielle trouve aujourd’hui l’un de ses usages les plus tangibles.

Grâce à l’analyse vidéo embarquée et au traitement en temps réel des données télématiques, les plateformes de nouvelle génération cherchent à identifier les situations à risque avant qu’elles ne dégénèrent en accident.

Freinages brusques, distraction du conducteur, distances de sécurité insuffisantes, comportements répétitifs ou anomalies de conduite peuvent désormais être détectés automatiquement.

La logique n’est plus celle de l’enquête après incident mais celle de la prévention, où la sécurité routière entre progressivement dans une logique prédictive comparable à celle observée dans la maintenance industrielle ou la cybersécurité.

Les assureurs, moteur discret de la transformation

Une autre dynamique explique l’accélération du marché, les assureurs suivent avec attention l’évolution des technologies de télématique vidéo.

Pour eux, ces plateformes offrent la possibilité de mieux comprendre les comportements à risque, d’établir plus précisément les responsabilités lors d’un incident et de réduire les coûts liés aux fraudes ou aux contentieux. Progressivement, les données issues des flottes pourraient devenir un élément central dans le calcul des primes d’assurance professionnelles.

Des tableaux de bord aux agents opérationnels

Les premières générations de solutions de fleet management avaient essentiellement pour fonction de produire des indicateurs et des tableaux de bord, quand les plateformes les plus avancées cherchent désormais à devenir prescriptives.

L’objectif n’est plus seulement de remonter une information mais d’aider à la décision. À terme, les systèmes pourraient recommander automatiquement des modifications de tournée, anticiper des opérations de maintenance, ajuster l’affectation des véhicules ou déclencher certaines procédures de gestion des incidents.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large observé dans l’ensemble des logiciels professionnels : le passage de l’analyse à l’exécution.

Une bataille mondiale déjà engagée

Le marché dans lequel évolue CameraMatics reste difficile à isoler, tant les frontières entre gestion de flotte, télématique, vidéo embarquée, assurance et intelligence opérationnelle se recomposent rapidement. Les estimations donnent toutefois un ordre de grandeur. Le marché mondial du fleet management est évalué entre 33 et 38 milliards de dollars en 2024-2025 et pourrait atteindre près de 70 milliards de dollars d’ici 2030. Le segment plus large de la télématique pour véhicules commerciaux est estimé à 61,5 milliards de dollars en 2024, avec une projection à 130 milliards de dollars à horizon 2030. La vidéo télématique, cœur historique du marché de CameraMatics, reste plus étroite mais plus dynamique, avec un marché évalué à 1,69 milliard de dollars en 2024 et attendu à 8,67 milliards de dollars en 2034. Cette différence de taille explique la stratégie des acteurs du secteur à ne plus se limiter à la caméra embarquée, mais remonter vers une plateforme d’intelligence opérationnelle couvrant sécurité, assurance, maintenance, consommation énergétique et pilotage des actifs physiques..

Les leaders et les nouveaux entrants : un marché en pleine recomposition

Le marché de la télématique et de la gestion de flotte a longtemps été dominé par des acteurs spécialisés dans la géolocalisation, la conformité réglementaire et le suivi des véhicules. Depuis cinq ans, une nouvelle génération d’entreprises cherche à transformer ces plateformes en systèmes d’intelligence opérationnelle capables d’exploiter l’IA pour piloter des opérations physiques à grande échelle.

Fondée en 2015 en Californie, Samsara est devenue l’acteur le plus emblématique du secteur. Cotée à New York, l’entreprise a progressivement dépassé le cadre de la gestion de flotte pour construire une plateforme de « Connected Operations ». Son offre connecte véhicules, équipements industriels, remorques, chantiers et infrastructures afin de fournir une vision unifiée des opérations terrain. En 2026, Samsara approche les 2 milliards de dollars de revenus récurrents annuels et traite des données issues de dizaines de milliards de kilomètres parcourus chaque année. L’entreprise se présente désormais comme un acteur de l’« Operational AI », capable d’automatiser certaines décisions opérationnelles dans les secteurs du transport, de la construction, de l’énergie ou des services publics.

Anciennement connue sous le nom de KeepTruckin, Motive a débuté sur le marché des dispositifs de conformité réglementaire pour les transporteurs américains. L’entreprise revendique aujourd’hui près de 100 000 clients dans la logistique, la construction, l’énergie et l’industrie. Sa plateforme combine sécurité des conducteurs, gestion de flotte, suivi des équipements, maintenance et analyse des dépenses. Motive utilise désormais le terme de « Physical AI » pour décrire son ambition : appliquer l’intelligence artificielle aux opérations physiques du monde réel. L’entreprise a déposé un dossier d’introduction en bourse aux États-Unis fin 2025.

Basée au Canada, Geotab est l’un des plus anciens acteurs du secteur. L’entreprise connecte environ six millions de véhicules et d’actifs dans le monde et traite plus de 100 milliards de points de données par jour. Son ADN reste fortement centré sur la télématique, l’analyse de données véhicule et la conformité. Geotab est également très présente sur les enjeux d’électrification des flottes, de véhicules connectés et d’intégration avec les constructeurs automobiles. Là où Samsara met l’accent sur les opérations, Geotab reste l’un des leaders mondiaux de la donnée automobile.

Filiale du groupe Verizon, Verizon Connect est issue de plusieurs acquisitions réalisées dans la géolocalisation et le fleet management. Son positionnement demeure davantage centré sur la gestion de flotte traditionnelle : suivi des véhicules, optimisation des tournées, gestion des actifs et productivité des équipes terrain. Son principal avantage réside dans sa base installée auprès de grandes entreprises et collectivités nord-américaines.

Créée à la fin des années 1990, Lytx est souvent considérée comme l’inventeur de la vidéo télématique moderne. L’entreprise s’est spécialisée dans l’analyse vidéo embarquée pour améliorer la sécurité routière et réduire les sinistres. Son expertise repose sur l’accumulation de données vidéo de conduite sur plusieurs décennies. Là où Geotab domine la télématique et Samsara les opérations connectées, Lytx demeure une référence mondiale en matière de sécurité comportementale.

Les nouveaux entrants misent sur l’IA native

Fondée par d’anciens dirigeants de Qualcomm, Netradyne développe des systèmes de vision artificielle capables d’analyser en temps réel le comportement des conducteurs. Son produit Driver•i est souvent présenté comme l’un des systèmes les plus avancés du marché en matière de sécurité assistée par IA. L’entreprise illustre la montée d’une nouvelle génération d’acteurs dont l’ADN est davantage celui de l’intelligence artificielle que celui de la télématique.

Platform Science poursuit une approche différente. L’entreprise développe une plateforme logicielle ouverte destinée aux véhicules commerciaux. Son ambition consiste à créer un équivalent d’Android pour les poids lourds et les flottes professionnelles, permettant à des applications tierces de fonctionner sur une même infrastructure logicielle.

À la frontière entre simulation, sécurité et véhicules autonomes, Foretellix travaille sur la validation des systèmes de conduite automatisée. L’entreprise n’opère pas directement dans la gestion de flotte mais participe à la convergence croissante entre télématique, IA et autonomie.