NEURA ROBOTICS lève 1,2 milliard d’euros : la robotique devient le nouveau pari stratégique de l’Europe

La robotique humanoïde franchit un nouveau seuil de financement en Europe. L’allemand Neura Robotics annonce une levée de 1,4 milliard de dollars, soit environ 1,2 milliard d’euros, portant sa valorisation à près de 6 milliards d’euros. L’opération rassemble Amazon, NVIDIA, Qualcomm, Bosch, Schaeffler, la Banque européenne d’investissement et plusieurs investisseurs financiers internationaux.

Au-delà du montant, cette levée marque l’émergence d’une nouvelle priorité stratégique pour l’industrie européenne. Après les centres de données, les semi-conducteurs et les modèles d’intelligence artificielle, les capitaux se dirigent désormais vers les systèmes capables d’exécuter des tâches dans le monde physique. La robotique devient progressivement l’une des nouvelles infrastructures de l’économie de l’IA.

Cette opération constitue l’une des plus importantes levées de fonds jamais réalisées en Europe dans le secteur de la robotique. Elle marque surtout l’émergence d’une nouvelle priorité industrielle avec la construction d’une filière européenne de l’IA physique.

L’intelligence artificielle quitte l’écran

L’essor de l’IA générative a profondément modifié les usages numériques. Les modèles sont désormais capables de rédiger des textes, générer du code, analyser des documents ou assister des fonctions métiers entières. La prochaine étape consiste à transposer ces capacités dans le monde physique.

Cette évolution s’appuie sur une convergence entre intelligence artificielle, robotique, vision par ordinateur et systèmes embarqués. L’objectif n’est plus seulement de produire une réponse mais d’exécuter une action comme déplacer un objet, assembler un composant, transporter une charge ou réaliser une opération logistique.

Cette catégorie est désormais désignée par les industriels sous le terme de « Physical AI ». Les principaux groupes technologiques ont déjà pris position, NVIDIA développe ses plateformes de simulation et d’entraînement robotique, Tesla poursuit le développement d’Optimus, SoftBank multiplie les investissements dans les systèmes autonomes ou encore Amazon accélère l’automatisation de ses centres logistiques.

La levée de Neura confirme que l’Europe entend également participer à cette nouvelle phase de l’intelligence artificielle.

Construire une plateforme plutôt qu’un simple robot

Neura Robotics est principalement connue pour son robot humanoïde 4NE1. Capable de manipuler des charges importantes et équipé de capteurs tactiles avancés, il constitue la vitrine technologique de l’entreprise.

Mais la société allemande ne se présente pas comme un simple constructeur de robots, une partie significative des fonds levés sera consacrée au développement de Neuraverse, une plateforme destinée à orchestrer l’ensemble de l’écosystème logiciel de la robotique développée par Neura.

Cette infrastructure permet la simulation des environnements, le traitement des données, la gestion des flottes et le partage des connaissances entre robots. L’ambition est de créer un environnement dans lequel une compétence acquise par une machine peut être transférée instantanément à des milliers d’autres systèmes.

Comme les hyperscalers ont construit des infrastructures permettant de mutualiser les ressources informatiques, Neura cherche à bâtir une infrastructure permettant de mutualiser les capacités robotiques.

Amazon devient un partenaire industriel

Le partenariat annoncé récemment avec Amazon Web Services éclaire cette stratégie. AWS devient le principal fournisseur cloud de Neura et hébergera Neuraverse. Les environnements d’entraînement Gym développés par la startup seront intégrés à SageMaker, la plateforme de machine learning d’Amazon.

L’objectif est d’accélérer l’entraînement des modèles et la mise à disposition de nouvelles compétences robotiques, mais l’intérêt du partenariat dépasse largement l’infrastructure cloud.

Amazon étudie également le déploiement de systèmes robotiques Neura dans certains de ses centres logistiques. Pour Neura, l’enjeu est considérable, les entrepôts constituent aujourd’hui l’un des environnements les plus riches en données opérationnelles. Chaque mouvement, chaque interaction avec un objet ou un équipement génère des informations susceptibles d’améliorer les capacités des systèmes robotiques.

Comme Tesla utilise les données issues de sa flotte automobile pour entraîner ses systèmes de conduite autonome, Neura pourrait s’appuyer sur les opérations logistiques d’Amazon pour accélérer l’apprentissage de ses robots.

Une stratégie fondée sur les usages industriels

Contrairement à certains concurrents qui concentrent leurs efforts sur le robot humanoïde universel, Neura adopte une approche plus progressive.

L’entreprise commercialise déjà plusieurs catégories de systèmes robotisés, notamment ses bras articulés MAiRA et LARA sont destinés aux environnements industriels, son véhicule autonome MAV cible les opérations logistiques, ou encore le robot humanoïde 4NE1.

Cette diversification permet à l’entreprise de déployer des solutions sur des marchés immédiatement adressables tout en accumulant les données nécessaires au développement de systèmes plus complexes.

L’objectif est de construire progressivement une base installée capable d’alimenter les futurs modèles robotiques.

Bosch, Schaeffler et SAP préparent l’industrialisation

Le tour de table reflète également que la robotique reste avant tout une industrie, les investisseurs financiers côtoient ici des acteurs industriels historiques. Bosch et Schaeffler apportent une expertise dans les composants critiques, les systèmes mécaniques, les actionneurs et les chaînes d’approvisionnement.

Le partenariat conclu avec Schaeffler prévoit déjà l’intégration de plusieurs milliers de robots humanoïdes dans les sites industriels du groupe d’ici à 2035. SAP participe également à cette dynamique.

Un projet pilote mené avec Bitzer a démontré la capacité du robot 4NE1 à exécuter différentes opérations à partir d’instructions transmises directement depuis les systèmes de gestion logistique de SAP.

Ces expérimentations montrent que l’avenir de la robotique ne dépendra pas uniquement de la qualité des machines mais également de leur intégration aux infrastructures numériques existantes. Les robots devront communiquer avec les ERP, les systèmes de maintenance, les logiciels logistiques et les plateformes industrielles.

Le défi européen reste le passage à l’échelle

La vision portée par David Reger dépasse le développement technologique et positionne la robotique comme un enjeu de souveraineté industrielle.

Selon lui, l’Europe dispose encore d’atouts majeurs dans les domaines de l’ingénierie, de la mécanique de précision et de l’automatisation industrielle. En revanche, elle a régulièrement échoué à transformer ces avantages en leadership mondial. Les smartphones, les réseaux sociaux, les plateformes cloud ou les batteries illustrent cette difficulté à industrialiser les innovations européennes à très grande échelle.

Neura ambitionne précisément de combler cet écart, et l’entreprise prévoit de porter sa capacité de production de quelques milliers de robots aujourd’hui à plusieurs dizaines de milliers d’unités dès l’an prochain. Son objectif à long terme est de produire plusieurs millions de bras robotisés et de robots humanoïdes à l’horizon 2030.

Le défi n’est plus de démontrer la faisabilité technologique des robots intelligents, mais de construire les capacités industrielles nécessaires pour les fabriquer à grande échelle.

Une nouvelle couche stratégique de l’économie numérique

La levée de fonds de Neura intervient dans un contexte plus large de réorientation des investissements technologiques.

Après les modèles de fondation, les GPU et les centres de données, les capitaux commencent à se diriger vers les infrastructures capables de transformer l’intelligence artificielle en action physique. Cette évolution pourrait redessiner une partie de la chaîne de valeur technologique mondiale.

Les entreprises qui contrôleront les plateformes robotiques, les systèmes d’entraînement, les composants critiques et les réseaux de données associés disposeront d’un avantage comparable à celui acquis par les grands acteurs du cloud lors de la décennie précédente.

La question qui se pose désormais est celle de la place que l’Europe entend occuper dans cette nouvelle architecture industrielle.