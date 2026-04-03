CMA CGM recrute un(e) Change Leader AI
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C’est probablement l’un des postes qui dit le plus clairement ce que devient la transformation IA dans les grands groupes.
CMA CGM recrute un(e) Change Leader AI.
👉 une stratégie IA à déployer à l’échelle d’un groupe mondial
👉 des usages qui se multiplient dans les métiers
👉 des partenariats technologiques qui s’intensifient
👉 et un enjeu simple en apparence : faire en sorte que l’IA soit réellement adoptée
CMA CGM ne cherche pas un profil “communication autour de l’IA”, mais un builder capable de transformer une ambition technologique en dynamique collective.
Quelqu’un capable de créer de la traction là où beaucoup de programmes IA échouent encore :
- structurer une gouvernance du changement à l’échelle groupe
- embarquer les métiers, l’IT, les RH et les sponsors internes
- construire un réseau d’ambassadeurs dans les différentes géographies
- traduire des sujets techniques en messages compréhensibles et activables
- suivre l’adoption réelle, les usages, et la valeur produite
Le rôle est central, parce qu’il se situe à l’endroit exact où se joue désormais la bataille de l’IA en entreprise :
non pas dans la démonstration technologique,
mais dans la capacité à faire évoluer les pratiques, les réflexes et les organisations.
Dans les faits, le poste couvre un périmètre large :
- pilotage de la stratégie change autour des déploiements IA
- acculturation des équipes à l’échelle du groupe
- coordination des contenus de communication et de formation
- animation d’ateliers avec les parties prenantes
- mise en place de KPIs, dashboards et outils de reporting pour mesurer l’adoption et l’impact
Le rôle est simple sur le papier, beaucoup moins dans la réalité :
- faire converger des équipes très différentes autour d’une même lecture de l’IA
- éviter que les projets restent bloqués au stade de l’expérimentation
- installer des mécanismes d’adoption durables dans un environnement international et mouvant
Ce poste ne demande pas seulement de “conduire le changement”.
Il demande de comprendre que, dans l’IA, la valeur ne vient pas uniquement du modèle ou de l’outil, mais de la vitesse à laquelle une organisation apprend à s’en servir utilement.
La question est simple :
- qui sait faire passer l’IA d’un sujet d’intérêt à un sujet d’exécution ? Pour découvrir l’offre, cliquez ici