C’est probablement l’un des postes qui dit le plus clairement ce que devient la transformation IA dans les grands groupes.

CMA CGM recrute un(e) Change Leader AI.

👉 une stratégie IA à déployer à l’échelle d’un groupe mondial

👉 des usages qui se multiplient dans les métiers

👉 des partenariats technologiques qui s’intensifient

👉 et un enjeu simple en apparence : faire en sorte que l’IA soit réellement adoptée

CMA CGM ne cherche pas un profil “communication autour de l’IA”, mais un builder capable de transformer une ambition technologique en dynamique collective.

Quelqu’un capable de créer de la traction là où beaucoup de programmes IA échouent encore :

structurer une gouvernance du changement à l’échelle groupe

embarquer les métiers, l’IT, les RH et les sponsors internes

construire un réseau d’ambassadeurs dans les différentes géographies

traduire des sujets techniques en messages compréhensibles et activables

suivre l’adoption réelle, les usages, et la valeur produite

Le rôle est central, parce qu’il se situe à l’endroit exact où se joue désormais la bataille de l’IA en entreprise :

non pas dans la démonstration technologique,

mais dans la capacité à faire évoluer les pratiques, les réflexes et les organisations.

Dans les faits, le poste couvre un périmètre large :

pilotage de la stratégie change autour des déploiements IA

acculturation des équipes à l’échelle du groupe

coordination des contenus de communication et de formation

animation d’ateliers avec les parties prenantes

mise en place de KPIs, dashboards et outils de reporting pour mesurer l’adoption et l’impact

Le rôle est simple sur le papier, beaucoup moins dans la réalité :

faire converger des équipes très différentes autour d’une même lecture de l’IA

éviter que les projets restent bloqués au stade de l’expérimentation

installer des mécanismes d’adoption durables dans un environnement international et mouvant

Ce poste ne demande pas seulement de “conduire le changement”.

Il demande de comprendre que, dans l’IA, la valeur ne vient pas uniquement du modèle ou de l’outil, mais de la vitesse à laquelle une organisation apprend à s’en servir utilement.

La question est simple :