Les nano-influenceurs : la stratégie qui explose chez les DNVB

À l’heure où les marques cherchent à créer des relations plus authentiques avec leurs audiences, les nano-influenceurs s’imposent comme un levier stratégique pour les DNVB, grâce à des communautés plus restreintes mais souvent très engagées. Dans un marché du marketing d’influence qui pourrait atteindre 24 milliards de dollars cette année, encore faut-il identifier les bons profils dans un écosystème fragmenté : un défi auquel entend répondre Kolsquare avec son moteur de recherche dédié aux influenceurs et créateurs de contenus.

Kolsquare, le moteur de recherche qui référence les influenceurs.

Créée en 2018 par Quentin Bordage, Kolsquare met en relation des entreprises et des créateurs de contenus qui partagent une même cible d’audience. La plateforme accompagne ses clients à l’échelle européenne et internationale, les mettant en contact avec des influenceurs ayant une audience de plus de 5 000 abonnés à travers plus de 180 pays.

Plateforme SaaS, Kolsquare est un outil pensé aider à la recherche de leaders d’opinion et de personnalités sur les réseaux sociaux. Quel que soit le réseau (Instagram, TikTok, YouTube, Facebook…) et le domaine d’activité de la société concernée, il est possible de trouver les bons influenceurs avec Kolsquare et d’ainsi atteindre des communautés réceptives et engagées.

L’outil facilite la veille sur les réseaux et offre aux marques des leviers de reporting détaillés pour faciliter une prise de décision éclairée.

L’importance de trouver les KOL adaptés à votre cible.

Pour les DNVB, le marketing d’influence repose avant tout sur la capacité à identifier les créateurs les plus proches de leur audience. Plutôt que de s’appuyer uniquement sur des profils très visibles, ces marques privilégient souvent des nano-influenceurs, dont les communautés plus restreintes offrent des taux d’engagement souvent plus élevés. Trouver les bons KOL peut alors générer plusieurs bénéfices :

Une audience plus qualifiée : les nano-influenceurs entretiennent souvent une relation de proximité avec leur communauté. Pour les DNVB, collaborer avec ces créateurs permet de toucher des publics déjà sensibles à leur univers et d’augmenter les chances de conversion.

Une image de marque renforcée : Les DNVB construisent leur croissance sur la confiance et la proximité avec leurs clients. Les recommandations de créateurs de contenus crédibles renforcent cette perception d’authenticité auprès des consommateurs.

Une meilleure gestion des risques : de nombreuses DNVB évoluent sur des segments très spécialisés. Les nano-influenceurs permettent d’atteindre des communautés ciblées que les campagnes marketing traditionnelles touchent difficilement.

Pour les sociétés évoluant dans un marché de niche : les créateurs de contenus connaissent bien les attentes de leur audience. En collaborant avec des profils pertinents, les DNVB peuvent adopter un ton plus spontané et plus proche des usages de leur communauté.

Une communication en phase avec la demande : des plateformes comme Kolsquare permettent aux marques d’identifier rapidement les créateurs dont l’audience correspond réellement à leur cible, en analysant leurs communautés, leurs performances et leur positionnement.

Pourquoi les DNVB misent de plus en plus sur les nano-influenceurs.

Les consommateurs attendent aujourd’hui davantage qu’un simple produit : ils recherchent des marques dont les valeurs et le discours leur paraissent authentiques. Pour les DNVB, qui construisent leur croissance sur la proximité avec leur communauté, les créateurs de contenus deviennent des relais crédibles capables de porter leur message auprès d’audiences engagées.

Dans le même temps, les leviers d’acquisition traditionnels évoluent rapidement. Les moteurs de recherche perdent progressivement de leur centralité, tandis que les IA génératives favorisent le phénomène du « zero-click search », où les utilisateurs obtiennent directement des réponses sans visiter de sites web. Résultat : le trafic organique devient plus difficile à capter.

L’attention des audiences (notamment celle des Gen Z et Gen Alpha) se déplace vers les réseaux sociaux et les formats courts comme YouTube Shorts, TikTok ou Instagram, qui deviennent pour beaucoup de jeunes utilisateurs de véritables moteurs de découverte.

Dans ce contexte, les créateurs de contenus jouent un rôle croissant dans la découverte de produits. Selon plusieurs études, 63 % des consommateurs sont plus susceptibles d’acheter un produit recommandé par un influenceur qu’ils suivent et en qui ils ont confiance, tandis que 58 % découvrent de nouvelles marques via les réseaux sociaux.

C’est précisément dans cette logique que s’inscrivent des plateformes comme Kolsquare, qui permettent aux marques (et notamment aux DNVB) d’identifier les créateurs capables d’activer des communautés pertinentes et de structurer leurs campagnes d’influence.

FAQ – Comment Kolsquare aide-t-il les marques à trouver les bons influenceurs ?

Comment fonctionne le moteur de recherche de Kolsquare ?

Kolsquare s’appuie sur un moteur de recherche sémantique intégrant des technologies d’intelligence artificielle et de machine learning. Les marques peuvent effectuer des recherches à partir de mots-clés, de hashtags, d’emojis ou encore de mentions spécifiques afin d’identifier les créateurs de contenus les plus pertinents pour leurs campagnes.

Qu’est-ce que le Compliance Score proposé par Kolsquare ?

Le Compliance Score est un indicateur permettant de vérifier si les KOL respectent les exigences réglementaires liées au marketing d’influence. Dans un contexte où les règles de transparence se renforcent dans de nombreux pays, cet outil aide les marques à sélectionner des profils conformes aux bonnes pratiques du secteur.

Peut-on affiner la recherche d’influenceurs sur la plateforme ?

Oui. Kolsquare propose de nombreux filtres permettant d’affiner les recherches : taille de la communauté (nano et micro-influenceurs représentent près de 90% des tailles d’audience), âge moyen de l’audience, centres d’intérêt, localisation géographique ou encore genre.

Comment Kolsquare garantit-il une influence plus responsable ?

La plateforme permet notamment d’identifier des créateurs de contenus engagés dans des démarches responsables, par exemple ceux disposant de certifications comme le Certificat d’Influence Responsable.

Comment les marques peuvent-elles analyser les influenceurs identifiés ?

Kolsquare donne accès à des statistiques et des indicateurs de performance pour chaque profil. Les entreprises peuvent ainsi analyser l’audience, le niveau d’engagement ou encore les performances passées des créateurs afin de sélectionner les partenaires les plus pertinents pour leurs campagnes.