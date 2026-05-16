À Lyon, Odoo accélère ses recrutements pour structurer son expansion française

L’éditeur belge Odoo poursuit le renforcement de sa présence en France avec une nouvelle vague de recrutements à Lyon Part-Dieu. L’entreprise, connue pour sa suite d’applications de gestion open source couvrant la comptabilité, le CRM, l’e-commerce, les RH ou encore l’ERP, ouvre actuellement plusieurs postes en CDI pour accompagner la montée en puissance de ses activités commerciales, de support et d’implémentation.

Cette phase de recrutement illustre une tendance plus large dans l’écosystème logiciel européen : les éditeurs SaaS ne cherchent plus uniquement des profils techniques capables de développer des produits, mais des équipes capables d’orchestrer l’adoption, la fidélisation et l’intégration opérationnelle des plateformes chez les clients. Dans le cas d’Odoo, cela se traduit par une montée en puissance simultanée des fonctions sales, partner management, customer success et consulting ERP.

Le poste de Partner Manager constitue l’un des recrutements les plus stratégiques de cette vague. Sept postes sont actuellement ouverts à Lyon pour structurer le réseau de partenaires intégrateurs et accélérer la conversion de prospects en clients. Derrière cette fonction se dessine un enjeu central pour les éditeurs ERP : industrialiser la croissance via des écosystèmes indirects capables de déployer les solutions à grande échelle auprès des PME et ETI.

Odoo recrute également trois Account Managers chargés de piloter des portefeuilles de plus de 200 clients, allant des startups aux grands groupes. L’objectif n’est plus uniquement la vente initiale, mais l’expansion continue des usages au sein des organisations clientes, dans une logique d’upsell et de fidélisation long terme.

Le développement de la relation client constitue également un axe majeur de cette expansion. Deux postes de Customer Care Officer sont ouverts pour accompagner un portefeuille de plus de 1 000 clients. Ces fonctions deviennent critiques dans les entreprises SaaS où la croissance dépend autant de la rétention que de l’acquisition.

L’entreprise recherche par ailleurs cinq Chargé(e)s de développement commercial afin d’accompagner des PME issues de secteurs variés. Cette diversité sectorielle constitue l’un des marqueurs du modèle Odoo, dont la plateforme s’adresse aussi bien à des sociétés industrielles qu’à des acteurs du retail, des services ou du e-commerce.

Sur le volet opérationnel, Odoo recrute également un Consultant ERP chargé d’analyser les besoins clients et d’implémenter les différentes applications de la suite logicielle. Ce type de profil devient central dans un marché où les entreprises cherchent moins un simple logiciel qu’une capacité à transformer leurs workflows et à connecter leurs processus métiers dans une logique unifiée.

Enfin, l’entreprise ouvre un poste de Comptable Junior pour accompagner la structuration de ses opérations financières françaises. Le poste implique la gestion de la comptabilité d’Odoo France sous la supervision de l’équipe finance belge, dans un contexte de croissance internationale.

Avec cette campagne de recrutement, Lyon confirme son attractivité croissante pour les acteurs européens du logiciel B2B. Entre bassin d’ingénieurs, tissu PME dense et proximité avec plusieurs marchés européens, la métropole s’impose progressivement comme un point d’ancrage pour les entreprises SaaS cherchant à développer leurs opérations commerciales et services clients en France.