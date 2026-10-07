De Treezor à BoursoBank, SOCIETE GENERALE redessine ses priorités numériques

Société Générale recentre ses moyens sur ses métiers établis et leur transformation. Les cessions de Shine et de Treezor, la croissance de BoursoBank et l’industrialisation de l’IA dessinent une stratégie où l’innovation doit contribuer en priorité à la performance bancaire.

Le 6 octobre, Treezor a annoncé la finalisation de son acquisition par Shares auprès de Société Générale. Huit ans après l’annonce de son rachat, la plateforme de services financiers en marque blanche quitte le groupe bancaire. Après la cession de Shine à Ageras en 2024, cette opération précise les arbitrages de Slawomir Krupa dans le portefeuille numérique constitué sous la précédente direction.

La feuille de route présentée le 21 septembre donne la priorité aux positions éprouvées : BoursoBank, l’épargne et la gestion patrimoniale, certaines spécialités de la banque de financement et d’investissement, les franchises d’Europe centrale et Ayvens. Le groupe vise une rentabilité des fonds propres tangibles de 13 à 14 % en 2029, puis supérieure à 15 % à partir de 2030.

Ces choix dessinent un programme de recentrage et de transformation du cœur de métier, où la technologie doit améliorer le fonctionnement de la banque, réduire son coût de service et soutenir la distribution de ses produits. BoursoBank conserve toutefois un rôle de conquête : le groupe combine la modernisation des activités historiques avec le développement d’une banque numérique capable de devenir l’établissement principal de ses clients. Les investissements sont sélectionnés selon leur contribution aux métiers et leur rendement.

Cette discipline répond aux difficultés accumulées par le groupe, et comporte aussi une incertitude : une banque peut moderniser efficacement ses opérations tandis que les interfaces, les flux et les habitudes de ses clients se déplacent vers d’autres acteurs.

Shine et Treezor, reprendre la maîtrise du périmètre

L’acquisition de Treezor, annoncée en septembre 2018, devait apporter à Société Générale une infrastructure agile, accessible par API, pour développer de nouveaux services et s’ouvrir aux fintechs. La plateforme fournissait des fonctions d’ouverture de compte, d’identification, de paiement et d’émission de cartes que ses clients pouvaient intégrer à leurs propres produits. Société Générale cède aujourd’hui l’activité à Share

Shine, rachetée en 2020, occupait une autre position, son compte professionnel et ses services administratifs donnaient accès à une clientèle d’indépendants et de petites entreprises. Société Générale détenait ainsi une interface destinée aux professionnels et une infrastructure permettant à des tiers de construire leurs services financiers.

La cession de Shine à Ageras, finalisée en novembre 2024 selon les comptes du groupe, répondait à un choix explicite de recentrage sur le réseau SG pour servir les professionnels, la sortie de Treezor réduit à son tour le périmètre des activités numériques à piloter.

Leur vente ne suffit pas à qualifier les acquisitions précédentes d’échecs, elle montre cependant que la direction actuelle ne juge plus indispensable de conserver ces actifs pour exécuter sa stratégie. Leur potentiel doit être rapproché des moyens nécessaires à leur développement, des synergies effectives et des contraintes de gestion qu’ils ajoutent au groupe.

Pour Société Générale, simplifier le portefeuille peut libérer du capital et de l’attention managériale. Pour les acquéreurs, les mêmes actifs peuvent devenir des éléments centraux d’une autre stratégie. Le rapprochement de Shine et d’Ageras avec Cegid, puis l’acquisition de Libeo par Shine, prolongent la convergence entre compte professionnel, gestion comptable et paiement des factures fournisseurs.

BoursoBank, conquérir la relation bancaire principale

Le recentrage conserve un moteur numérique majeur, BoursoBank comptait 9,1 millions de clients à fin juin 2026 et doit dépasser 14 millions à fin 2029. La filiale indique que 52 % de ses clients l’utilisent comme banque principale et que 85 % sont actifs.

La filiale a également publié un résultat net de 176 millions d’euros au premier semestre 2026. Société Générale dispose ainsi d’une activité numérique qui conjugue croissance et rentabilité, et d’un point d’appui direct face à Revolut en France.

L’enjeu est d’élargir cette relation vers l’épargne, le courtage, l’assurance et les besoins patrimoniaux. Le groupe dispose d’une distribution numérique capable d’acquérir des clients à grande échelle, ainsi que de métiers permettant de les accompagner lorsque leur situation financière devient plus complexe.

Depuis le 1er octobre, Benoît Grisoni conserve la direction générale de BoursoBank tout en supervisant les clientèles de particuliers et de professionnels du groupe en France, sous l’autorité de Lubomira Rochet. Ce pilotage commun doit mieux articuler BoursoBank, le réseau SG, la banque privée et l’assurance.

La transformation porte ici sur l’organisation et le coût de service. Un client autonome peut être servi dans un modèle largement numérique, quan un besoin de conseil mobilise d’autres compétences. Les préférences ne se déduisent toutefois pas du seul niveau de patrimoine. Des clients aisés souhaitent aussi gérer leurs opérations en ligne, et les besoins d’accompagnement évoluent au cours de la relation.

La vente de Shine ne signifie pas davantage un retrait du marché professionnel. Bourso Business a enrichi son offre en septembre avec un accompagnement à la création d’entreprise en partenariat avec Legalstart et une offre de facturation électronique proposée avec Abby au sein de son programme The Corner Business. La banque développe ainsi des services complémentaires à partir d’une enseigne conservée et de partenaires spécialisés.

Cette approche illustre la logique du plan, qui est de renforcer la distribution existante, élargir les services utiles au client et limiter les périmètres autonomes à gérer. Son efficacité dépendra de l’usage réel de ces offres et de leur contribution à une relation bancaire durable.

Moderniser l’outil de production bancaire

La transformation numérique repose également sur des opérations industrielles peu visibles pour le client. La fusion avec Crédit du Nord avait déjà conduit à la migration de ses banques vers le système d’information SG, achevée au premier semestre 2023. Elle constituait un chantier de consolidation engagé avant la nouvelle feuille de route.

Le plan prévoit désormais de ramener le parc de 7 000 à 5 000 applications et de 900 à 600 technologies. Les dépenses informatiques, mesurées sur une base de flux de trésorerie, doivent passer d’environ 4,1 milliards d’euros en 2026 estimé à 3,6 milliards en 2029.

La réduction de cette fragmentation doit diminuer les besoins de maintenance, les interfaces et les développements redondants. Une offre commerciale devient plus difficile à modifier lorsqu’elle traverse plusieurs systèmes, plusieurs bases de données et plusieurs chaînes de validation. La simplification peut donc améliorer autant la productivité que la rapidité d’exécution.

Enfin le sujet de la résilience reste une condition de cette modernisation, Société Générale annonce plus d’un milliard d’euros d’investissements en cybersécurité sur la période 2023 / 2026.

L’IA doit transformer les processus du cœur de métier

La création de SocGen AI en 2025 répond à la volonté d’industrialiser les usages dans le groupe. Société Générale décrit un socle technique commun, une gouvernance renforcée et environ 200 cas d’usage d’IA en production. Ils concernent notamment l’entrée en relation, le développement informatique, le traitement documentaire et l’assistance aux clients.

Un assistant permet déjà aux conseillers de rechercher des informations dans la documentation interne et de consulter les sources des réponses. Les agents conversationnels Eliott chez BoursoBank et Sobot chez SG prennent en charge certaines interactions. Ces applications interviennent dans des tâches identifiées, intégrées au fonctionnement bancaire.

Le partenariat avec Anthropic prévoit l’accès aux modèles Claude, aux outils de programmation et aux capacités agentiques, ainsi que du codéveloppement et des dispositifs de contrôle adaptés aux services financiers. La banque achète des capacités générales et travaille à leur adaptation à ses besoins, mais conserve la responsabilité de leur intégration, des données utilisées et de la supervision des opérations.

Le plan distingue un potentiel actuel de 500 à 600 millions d’euros d’économies liées à l’IA d’environ 350 millions déjà intégrés aux projections pour 2029. Ces montants constituent des objectifs.

Des innovations spécialisées, liées aux compétences bancaires

Société Générale conserve aussi des initiatives capables de faire évoluer les infrastructures financières. SG-FORGE développe EUR CoinVertible et USD CoinVertible, des stablecoins adossés à l’euro et au dollar, ainsi que des services d’émission de produits financiers enregistrés sur blockchain.

Ces activités prolongent des compétences du groupe dans un nouvel environnement technique : émission, règlement et circulation des actifs. Elles montrent que le recentrage laisse une place à l’exploration lorsque celle-ci peut être reliée aux métiers bancaires.

Face à Revolut, défendre les usages avant de perdre les dépôts

Cette stratégie doit être appréciée dans un marché où les concurrents cherchent à occuper davantage de place dans les usages financiers. Revolut, Stripe et Pennylane exercent des pressions différentes : la relation bancaire, les flux commerciaux et le travail quotidien de gestion.

Revolut attaque directement le statut de banque principale. En août 2026, le groupe a annoncé avoir obtenu une licence bancaire complète en France, en revendiquant huit millions de clients particuliers dans le pays. Le renforcement de sa gouvernance, avec l’arrivée de Frédéric Oudéa (ex dirigeant de la Société Générale) à la présidence de son dispositif d’Europe de l’Ouest, avait déjà accompagné cette ambition de devenir un acteur bancaire plus complet.

Pour SG et BoursoBank, la concurrence porte sur l’utilisation quotidienne du compte, les dépôts, l’épargne et l’élargissement de la gamme.

Pour Société Générale, le risque est de conserver certains financements ou placements tandis qu’une autre application accueille les opérations quotidiennes. La banque préserverait une relation économique importante, mais aurait moins d’occasions de connaître les besoins du client et de lui proposer de nouveaux services. BoursoBank permet au groupe de participer directement à cette bataille des usages.

Face aux historiques, un socle numérique commun, des stratégies de développement différentes

Cela étant, la modernisation du cœur de métier rapproche Société Générale de ses concurrents traditionnels. La simplification informatique, l’automatisation et l’IA constituent désormais des chantiers communs. Les différences portent sur la manière de transformer ces capacités en services, en distribution et en revenus.

BNP Paribas a renouvelé en mai 2026 son partenariat avec Mistral AI pour trois ans. La coopération, engagée en 2023 et formalisée à l’échelle du groupe en 2024, s’étend aux logiciels, aux solutions et à des projets de recherche en codéveloppement. L’intégration de l’IA devient un chantier transversal aux métiers.

La conquête par une enseigne numérique existe aussi chez BNP Paribas avec Hello bank!, et chez Crédit Agricole avec BforBank. Ces dispositifs partagent un principe : proposer une relation bancaire conçue pour les usages numériques, en s’appuyant sur les capacités d’un groupe établi.

Santander associe cette logique à une industrialisation internationale. Son plan 2026 / 2028 prévoit la généralisation de plateformes technologiques communes et le développement d’Openbank entre plusieurs marchés. La réduction du coût de service doit soutenir la croissance ; les investissements dans les données et l’IA doivent également améliorer les parcours et la productivité des équipes commerciales.

Dans les paiements, Crédit Agricole est devenu l’actionnaire unique de CAWL le 30 juin 2026, tout en conservant une coopération commerciale et technologique avec Worldline. Le groupe entend développer les services aux commerçants en s’appuyant sur la distribution des caisses régionales et de LCL.

BPCE a, de son côté, créé BPCE Merchant Services en septembre 2026 pour réunir ses capacités de paiement en magasin, en ligne et dans les parcours omnicanaux. Cette activité s’appuie notamment sur Payplug, acquis en 2017 et renforcé par l’intégration de Dalenys en 2023. Le groupe vise un commerçant français sur quatre à l’horizon 2030. Le cas constitue un contrepoint aux cessions de Société Générale : une acquisition fintech peut devenir le socle d’un métier industriel lorsqu’elle est intégrée à la distribution et à la stratégie du groupe.

Ces orientations se combinent, et ne permettent pas de séparer les banques qui innovent de celles qui se contenteraient de moderniser leur outil. Société Générale privilégie la concentration de ses moyens sur les positions retenues, tandis que ses concurrents renforcent aussi des plateformes internationales, des services aux commerçants ou de nouvelles formes d’accompagnement. L’avantage relatif dépendra de la rapidité des déploiements, de leur qualité et de la capacité à transformer les améliorations techniques en développement commercial.

Jusqu’en 2029, faire coïncider transformation et croissance

Le plan stratégique de Société Générale prévoit environ 1,9 milliard d’euros d’économies brutes. Après près d’un milliard d’euros d’inflation et l’effet d’environ 600 millions d’euros d’investissements supplémentaires dans la trajectoire de charges, la réduction nette de la base de coûts serait proche de 300 millions d’euros en 2029 par rapport à 2026 estimé. Les 600 millions ne constituent pas un budget global de transformation numérique.

Une part substantielle des économies doit donc absorber l’évolution des dépenses et soutenir les investissements. Le recentrage vise à donner au groupe les moyens de développer ses activités retenues tout en modernisant leur fonctionnement.

Le pilotage commun des clientèles françaises est en place depuis octobre 2026. La croissance de BoursoBank, la simplification informatique et l’industrialisation de l’IA doivent ensuite produire leurs effets sur la période 2027-2029.

La gestion des compétences sera déterminante, l’attrition naturelle peut réduire les effectifs, mais les départs ne correspondent pas automatiquement aux fonctions devenues moins nécessaires. La banque doit pouvoir conserver les équipes capables de transformer ses systèmes, tout en développant ses offres

La stratégie de Slawomir Krupa possède ainsi une cohérence, réduire la dispersion, investir dans les positions les plus solides et rendre leur exploitation plus efficace. BoursoBank doit permettre d’y associer la conquête numérique.

C’est à l’horizon 2029, que Société Générale devra avoir achevé une transformation industrielle substantielle. Reste à savoir où seront positionnés sur l’échiquier les fers de lance de l’innovation, Revolut, Stripe, Pennylane ainsi que les concurrents historiques qui auront été plus aggressifs en matière d’innovation.