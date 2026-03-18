Compliance : la bataille ne se joue plus sur les outils, mais sur la qualité des données – TOPOGRAPH lève 2 millions d’euros

La conformité n’a jamais été aussi équipée, qu’il s’agisse d’outils KYC, de plateformes AML, de workflows d’onboarding automatisés, l’arsenal technologique des institutions financières et des fintechs s’est considérablement enrichi ces dernières années. Pourtant, une fragilité persiste, plus structurelle que logicielle, elle tient à la qualité et à la fraîcheur des données sur lesquelles reposent ces systèmes.

Car derrière chaque contrôle, une question demeure inchangée : une entreprise existe-t-elle réellement, qui la détient, et ces informations sont-elles à jour ? Dans la pratique, la réponse dépend encore largement de bases agrégées, alimentées avec retard, parfois sur plusieurs semaines. Une latence difficilement compatible avec des environnements où la conformité tend à devenir continue.

C’est précisément ce décalage que cherche à adresser Topograph, la startup parisienne s’attaque à l’accès aux registres officiels d’entreprises, et leur transformation en données exploitables en temps réel.

De la conformité documentaire à la conformité continue

Historiquement, les processus de conformité ont été conçus comme des vérifications ponctuelles. Une entreprise est contrôlée à l’entrée, puis de manière périodique.

Or, les structures juridiques se complexifient, les chaînes de détention se fragmentent, et les risques (fraude, blanchiment, contournement réglementaire) évoluent plus rapidement. Dans ce contexte, une donnée obsolète peut constituer un angle mort.

Plutôt que de s’appuyer sur des bases enrichies, la plateforme de Topograph donne accès directement aux registres publics, à la demande, et transforme ces documents en données structurées grâce à des techniques d’extraction automatisée.

Selon la société, l’objectif est de permettre un passage d’un modèle de “snapshot” à un modèle de flux continu, et passé d’un système de contrôle, à un système de monitoring.

Une infrastructure plutôt qu’un outil

Ce positionnement distingue Topograph d’une grande partie des acteurs du marché. Là où beaucoup développent des interfaces ou des solutions métiers, la startup se situe en amont, comme une couche d’infrastructure.

Sa proposition repose sur trois éléments :

un accès direct aux registres officiels,

une normalisation des données entre juridictions,

et une traçabilité systématique des sources.

La plateforme permet ainsi de connecter, via une API, plusieurs dizaines de registres nationaux, avec une logique d’appel à la demande. Ce choix technique permet de réduire le temps de vérification, limiter les traitements manuels et améliorer la fiabilité des informations utilisées dans les processus de conformité.

Un déploiement par les plateformes

Topograph n’aborde pas le marché par les utilisateurs finaux, mais par les briques logicielles déjà en place. La startup s’intègre dans les outils de conformité ou directement dans les infrastructures de fintechs et de prestataires de paiement.

Ce positionnement intermédiaire lui permet de s’insérer dans des chaînes de valeur existantes sans les remplacer. Les premiers cas d’usage concernent logiquement les acteurs les plus exposés aux contraintes réglementaires : onboarding de marchands, vérification KYB, suivi des bénéficiaires effectifs. Des scénarios où la qualité de la donnée conditionne directement la capacité à opérer.

Une remise en cause implicite des modèles historiques

En creux, l’approche de Topograph questionne les modèles établis de la donnée entreprise. Les grands fournisseurs historiques reposent sur des logiques d’agrégation, d’enrichissement et de redistribution. Si ce modèle a permis de standardiser l’accès à l’information. Il introduit cependant une distance entre la donnée et sa source, ainsi qu’un décalage temporel qui devient problématique dans certains usages.

En revendiquant un accès direct et une actualisation à la demande, Topograph se positionne comme une alternative nouvelle, avec un marché qui semble progressivement arbitrer en faveur de données plus fraîches, plus traçables et plus facilement intégrables.

Une couche encore en construction

La promesse reste néanmoins complexe, connecter des registres nationaux implique de composer avec des formats hétérogènes, des niveaux d’ouverture variables et des contraintes juridiques spécifiques à chaque pays. L’automatisation de l’extraction documentaire, souvent à partir de fichiers non structurés, constitue également un défi technique en soi.

Fondée en 2024 et basée à Paris, Topograph développe une plateforme d’accès en temps réel aux données et documents issus des registres officiels d’entreprises, destinée aux acteurs de la conformité et de la fintech.

La société annonce avoir levé deux millions d’euros en seed auprès de Seedcamp, avec la participation de Kima Ventures, Motier Ventures, Better Angle et Drysdale Ventures.

La startup a été fondée par Pierre-Henri Janssens, Emmanuel Scharff et Hugo Dellinger, elle se positionne comme une infrastructure de données pour les processus KYB, avec l’ambition de connecter à terme l’ensemble des registres d’entreprises à l’échelle mondiale.