Leboncoin à l’épreuve du private equity : le modèle social sous tension

La première grève de l’histoire de Le bon coin ne tient pas du simple épisode social, mais intervient dans un moment charnière pour l’entreprise, où l’évolution de son modèle opérationnel se heurte à un héritage culturel construit sur la stabilité, la flexibilité et une promesse d’équilibre rarement contestée dans la tech française.

Depuis plusieurs mois, les tensions s’accumulent. Officiellement, elles se cristallisent autour du télétravail. Dans les faits, le sujet dépasse largement l’organisation hebdomadaire des équipes, et touche à la redéfinition implicite du contrat entre l’entreprise et ses salariés.

Pendant la période post-Covid, le télétravail s’était imposé comme un standard interne, au point de devenir un argument d’attractivité. Certains collaborateurs avaient fait des choix de vie en cohérence avec cette flexibilité. Le retour partiel au bureau, désormais encouragé par la direction, est perçu comme une inflexion unilatérale, avec des conséquences concrètes : allongement des temps de transport, coûts supplémentaires, et réorganisation personnelle.

Mais circonscrire le mouvement social à cette seule question serait réducteur. Les syndicats décrivent une transformation plus profonde du fonctionnement interne, avec la multiplication des réorganisations, une intensification de la charge de travail, et une montée des inquiétudes liées aux risques psychosociaux. À cela s’ajoute l’introduction d’outils de mesure de la performance, notamment dans les équipes commerciales, perçus comme intrusifs et symptomatiques d’un pilotage plus serré de l’activité.

Ce faisceau d’éléments intervient dans un contexte capitalistique déterminant. En 2024, Blackstone et Permira ont pris le contrôle de Adevinta, maison mère de Leboncoin. Ce changement d’actionnariat introduit une nouvelle logique d’arbitrage. Là où prévalait une culture produit et une croissance progressive, s’installe désormais une discipline financière plus marquée, avec ses corollaires : optimisation des coûts, standardisation des KPI, et recherche d’efficacité opérationnelle. Antoine Jouteau, dirigeant historique de la société en est parti en octobre 2025

Les inquiétudes exprimées par les représentants du personnel s’inscrivent dans ce cadre. Le recours accru à des prestataires externes, évoqué par les syndicats, est interprété comme un levier de flexibilité. La crainte d’une réduction progressive des effectifs internes, même non formalisée, alimente un climat d’incertitude.

Au cœur du malaise se trouve une transformation plus structurelle, avec le passage d’un modèle fondé sur la confiance et l’autonomie à un modèle davantage piloté par des indicateurs. L’introduction d’outils de suivi de la performance ne constitue pas seulement un ajustement technique. Elle modifie la relation au travail, en reconfigurant les marges de manœuvre des équipes et la nature du management.

Ce type de bascule n’est pas propre à Leboncoin. Elle s’observe plus largement dans l’écosystème tech européen depuis le retournement de cycle amorcé en 2022. La fin de l’abondance du capital et le retour à des exigences de rentabilité ont conduit de nombreuses entreprises à reprendre le contrôle de leurs opérations. Dans ce contexte, les équilibres construits pendant la phase d’expansion, notamment en matière de flexibilité et de conditions de travail, sont progressivement réinterrogés.

Leboncoin se retrouve ainsi à la jonction de deux logiques. D’un côté, celle d’une entreprise installée, attachée à un modèle social qui a contribué à sa stabilité. De l’autre, celle d’un groupe désormais inscrit dans une trajectoire de création de valeur sous contrainte actionnariale. La tension actuelle traduit la difficulté à articuler ces deux dynamiques.

Le mouvement de grève vise à rouvrir un espace de négociation sur ces transformations. Pour les représentants des quelque 1 500 salariés, l’enjeu ne se limite pas à l’organisation du télétravail. Il porte sur la préservation d’un cadre de travail jugé structurant, à un moment où celui-ci apparaît fragilisé.

Au-delà du cas Le bon coin, la situation éclaire une question plus large, celle de la capacité des entreprises technologiques européennes à redéfinir un contrat social crédible dans un environnement où la discipline financière reprend le dessus. La réponse apportée dans les prochains mois dépassera le cadre d’une plateforme. Elle constituera un signal sur la manière dont le secteur arbitre, désormais, entre attractivité des talents et exigences de performance, un message pour toutes les scales up passant sous pavillon du Private Equity.