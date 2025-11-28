CSRD révisée : FINGREEN AI ferme, privée de son marché réglementaire

La startup française FINGREEN AI met fin à ses activités suite à la révision de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dans le cadre de l’Omnibus Simplification Package, qui restreint profondément le périmètre des entreprises tenues de publier un reporting de durabilité. De fait ce changement réglementaire prive la société de son marché cible et rend son modèle économique caduc.

Fondée pour accompagner les entreprises de taille intermédiaire dans leurs obligations de conformité, FINGREEN AI avait conçu une plateforme destinée aux organisations de moins de 1 000 salariés, initialement incluses dans le champ de la CSRD. Son produit s’appuit sur des modèles d’intelligence artificielle pour automatiser la collecte de données, mesurer l’impact environnemental et structurer les rapports réglementaires. La suppression de ce segment d’entreprises du périmètre obligatoire efface la base de clients qui devait soutenir sa croissance.

L’Omnibus Simplification Package, proposé en février, relève les seuils d’application du texte : seules les entreprises dépassant 1 000 salariés et un minimum de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 25 millions d’euros d’actifs restent concernées. L’élargissement envisagé par le Parlement européen, visant un seuil de 1 750 salariés et 450 millions d’euros de chiffre d’affaires, accentue encore la contraction du marché. Selon FINGREEN AI, près de 94 % des entreprises initialement visées par la directive seraient désormais exemptées.

Le texte repousse également les échéances : les obligations de reporting pour les entreprises de la « Wave 2 » sont décalées de 2026 à 2028, et celles de la « Wave 3 » de 2027 à 2029. Ces changement réduisent l’urgence des projets de conformité, affaiblissent les budgets prévus en interne et décalent les cycles d’achat de deux années supplémentaires, affectant directement les solutions technologiques destinées au mid-market.

Dans un communiqué, la société estime que cette révision “retarde des progrès essentiels vers des données ESG comparables et transparentes, nécessaires à une bonne allocation du capital, à la gestion des risques et à la résilience de long terme”. Elle y voit un recul stratégique pour l’Europe, qui s’était positionnée comme pionnière en matière de normes de durabilité.

Malgré sa fermeture, FINGREEN AI revendique un bilan positif avec la mise en place d’outils de conformité automatisée, le développement de modèles d’IA spécialisés et plusieurs partenariats avec des cabinets de conseil et des organisations engagées dans la transition durable. La startup souligne enfin la nécessité de clarifier rapidement le cadre réglementaire européen pour rétablir de la visibilité pour les entreprises comme pour les fournisseurs de technologies ESG. La startup a été recompensée à de multiples reprises, IE-Club Global Leader Award, Audience Choice Award de la COP29

Depuis sa création en 2022, la startup a levé 1 million d’euros auprès de Plug and Play, Habert Dassault Finance et Blackwood Ventures.