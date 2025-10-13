De Salesforce à TRIG, vers la fin du CRM passif

Depuis vingt ans, les entreprises B2B s’appuient sur des logiciels de gestion de la relation client conçus pour documenter, suivre et établir un reporting. Le CRM montre aujourd’hui ses limites, car s’il stocke l’information, il ne l’exploite pas réellement.

La startup londonienne Trig se présente comme la première plateforme d’agents d’intelligence artificielle dédiée à la gestion de comptes clients. Elle ambitionne de rendre l’account management proactif et automatisé, en détectant les signaux d’expansion ou de risque de churn au moment où ils apparaissent. « Les revenus des entreprises n’ont jamais autant dépendu de la gestion de comptes pour leur croissance qu’aujourd’hui. 40 % de cette croissance provient désormais des clients existants », explique son équipe, le constat étant que les entreprises consacrent leurs efforts à une minorité de clients à fort potentiel, laissant 90 % des comptes sous-exploités ou négligés.

L’approche de Trig repose sur des agents IA capables d’analyser en continu les données client, de concevoir des plans d’action personnalisés et de les exécuter directement dans les outils utilisés par les équipes. Le système ne se contente pas de signaler une opportunité ou un risque, mais opère une séquence d’actions: envoi d’un message, création d’une tâche, déclenchement d’une séquence d’onboarding ou de rétention. Cette automatisation vise à élargir la couverture client sans accroître les effectifs. Pour les directions commerciales, l’intérêt réside dans la capacité à transformer la donnée en décision, puis en action mesurable sur le revenu.

Le fondateur du fonds 20VC, Harry Stebbings, y voit une transformation structurelle du marché : « Laisser des milliards de dollars sur la table est l’un des plus grands regrets qu’une entreprise puisse avoir. Trig résout ce problème d’une manière que personne d’autre ne peut égaler. C’est une entreprise de génération qui façonnera l’avenir du revenu. » En investissant dans cette approche agentique, 20VC parie sur l’émergence d’une nouvelle génération de plateformes post-CRM, capables d’opérationnaliser l’intelligence des données plutôt que de la centraliser.

Cette logique traduit un basculement plus large, celui du CRM passif vers un modèle dynamique où l’information devient exécutable. Là où Salesforce, HubSpot ou Pipedrive ont construit leur succès sur la structuration des processus, les nouveaux entrants cherchent à déléguer leur exécution à des agents autonomes. Si ces outils ne remplacent pas encore les équipes, mais ils préparent une transition où l’IA gérera la majorité des interactions à faible valeur ajoutée. Dans un contexte de ralentissement de la croissance et de pression sur la rentabilité, l’automatisation du suivi client pourrait devenir un levier central du maintien du NRR et de l’expansion.

Trig vient de boucler un seed de 6 millions d’euros lors d’un tour de financement mené par 20VC, avec la participation de Frontline Ventures, Marc Benioff, AJ Tennant et Mayur Gupta. Le tour porte le financement total de la société à 8 millions d’euros, après un pré-seed de 2 millions d’euros mené par Frontline. Fondée en 2023, l’entreprise, dirigée par ses cofondateurs Pablo Jiménez de Parga Ramos, Bergen Merey et Arnau Ayerbe, développe sa plateforme depuis Londres. L’objectif de ce nouveau financement est d’accélérer le développement produit, renforcer les intégrations logicielles et consolider son équipe go-to-market.

Trig a levé 6 millions de dollars, soit environ 5,1 millions d’euros, lors d’un tour seed mené par 20VC, avec la participation de Frontline Ventures, Marc Benioff, AJ Tennant et Mayur Gupta. Ce financement porte le total levé à 8 millions de dollars (6,8 millions d’euros). Fondée par Tom Richards, Niall Kelly et Mark Ryan, la société est dirigée par Tom Richards (CEO). Les fonds permettront d’accélérer le développement produit, d’élargir les intégrations et de renforcer la stratégie go-to-market.