DEEZER devient rentable… mais sans croissance

Pour la première fois depuis sa création, Deezer clôt un exercice annuel dans le vert. En 2025, la plateforme affiche un résultat net positif de 8,5 millions d’euros, un EBITDA ajusté proche de 10 millions d’euros et un flux de trésorerie disponible également positif. Ce point d’équilibre intervient toutefois dans un contexte de croissance atone. Le chiffre d’affaires s’établit à 534 millions d’euros, en léger recul à taux de change courant et stable à taux constant. Autrement dit, la rentabilité n’est pas le produit d’une expansion du marché, mais celui d’un ajustement interne.

Une rentabilité construite sur la discipline

L’amélioration de la performance financière repose avant tout sur une maîtrise des coûts. Deezer a réduit ses charges opérationnelles de près de 12 millions d’euros, tout en optimisant ses accords avec les ayants droit et en améliorant son mix d’activités. La marge brute ajustée progresse légèrement, à 25,4 %, traduisant une meilleure efficacité opérationnelle sans rupture sur les fondamentaux économiques du secteur.

Cette inflexion se reflète dans l’ensemble des indicateurs : l’EBIT, négatif de 27,5 millions d’euros en 2024, devient positif à 9,3 millions d’euros, tandis que la génération de cash s’améliore, portée par l’EBITDA et l’absence d’éléments exceptionnels significatifs. La structure financière se renforce, avec une trésorerie nette supérieure à 57 millions d’euros.

Après plusieurs années orientées vers la croissance et l’acquisition d’utilisateurs, Deezer privilégie désormais une trajectoire plus contrôlée, centrée sur la rentabilité.

Un rééquilibrage du modèle économique

Dans le détail, la dynamique de revenus met en évidence une transformation progressive du modèle. Le segment Direct, qui regroupe les abonnements souscrits en propre, progresse légèrement, porté notamment par le marché français où le nombre d’abonnés atteint 3,8 millions, en hausse de 8,6 %. Le reste du monde retrouve également une trajectoire positive.

À l’inverse, l’activité Partenariats recule de plus de 12 %, sous l’effet notamment de la transition liée à l’accord avec Mercado Libre, acteur majeur de la grande distribution en amérique du sud.

L’IA comme axe de différenciation

Au-delà des indicateurs financiers, Deezer met en avant un positionnement distinctif autour de la transparence des contenus générés par intelligence artificielle. La plateforme indique que les livraisons quotidiennes de musique générée par IA représentent désormais près de 39 % des nouveaux titres, et que jusqu’à 85 % des streams associés sont identifiés comme frauduleux et démonétisés.

Ce positionnement s’accompagne de leur exclusion des recommandations algorithmiques. Deezer entend ainsi préserver la valeur de la création humaine tout en se positionnant comme acteur de référence sur ces enjeux.

La société explore également la monétisation de sa technologie de détection via des modèles de licence, ouvrant la voie à de nouveaux relais de revenus, notamment en B2B.

Une diversification encore en construction

La montée en puissance des offres destinées aux entreprises constitue un autre axe structurant. Avec « Deezer for Professionals » et des solutions de « Music-as-a-Service », la plateforme cherche à valoriser son infrastructure technologique et ses catalogues au-delà du grand public.

Les partenariats renouvelés ou étendus avec des acteurs comme Sonos, EDF ou Fitness Park, contribuent à améliorer le mix de revenus, mais leur impact reste, à ce stade, relatif.

Une croissance sous contrainte

Malgré ces changements, la question de la croissance demeure centrale. Le maintien attendu du chiffre d’affaires en 2026, traduit une approche très prudente. Ce qui peut etre un bon choix à court terme, pourrait alterer le développement à venir.

Une nouvelle phase, plus lisible mais encore ouverte

Pour Alexis Lanternier, directeur général de Deezer :

« 2025 a marqué un tournant pour Deezer. Pour la première fois de notre histoire, nous avons enregistré un résultat net positif, accompagné d’un flux de trésorerie disponible à nouveau positif et un EBITDA ajusté à deux chiffres. »

Il ajoute :

« Nous abordons 2026 en position de force, avec une meilleure visibilité et une base de coûts plus allégée. Après une phase disciplinée de test et d’apprentissage, nous allons maintenant nous concentrer sur ce qui fonctionne. »

La trajectoire engagée apporte une forme de lisibilité financière qui faisait défaut jusqu’ici, et repositionne Deezer comme un acteur capable de générer du cash dans un secteur structurellement contraint. Reste à déterminer si cette discipline pourra s’accompagner, à moyen terme, d’un retour à une croissance plus soutenue.