DEEZER, départ de son CEO / L’IA générative pour le retail : les Big Tech en force / chapter 11 pour THRASIO

Deezer : nette amélioration des résultats en 2023 et départ de son PDG

🎶 En 2023, DEEZER a vu ses résultats financiers s’améliorer significativement, avec une réduction de sa perte nette à 59,6 millions d’EUR, contre 168,5 millions d’EUR l’année précédente. Cette performance est attribuée à un nombre record d’abonnés atteignant 10,5 millions, grâce notamment à son renforcement sur le marché français et son expansion internationale. Le chiffre d’affaires de la plateforme de streaming musical a augmenté de 7,4%, s’élevant à 484,7 millions d’EUR, avec des prévisions optimistes de croissance de 10% pour 2024.

Cette évolution favorable intervient alors que Jeronimo Folgueira, directeur général depuis 2021 et artisan de l’introduction en Bourse de Deezer en 2022, annonce son départ fin mars pour se consacrer à des projets personnels. La recherche d’un successeur est en cours. Deezer, qui a récemment ajusté ses tarifs d’abonnement, continue d’affiner sa stratégie, notamment avec le développement d’un nouveau modèle de rémunération des artistes en collaboration avec Universal.

Logiciels libres : Un verdict qui fait jurisprudence

💻 Dans une décision du 24 février, la Cour d’appel de Paris a condamné Orange Business Services (OBS) à payer une amende de plus de 860 000 euros, pour avoir enfreint les termes d’un contrat de licence de LOGICIEL LIBRE, illustrant les responsabilités légales inhérentes à l’usage de tels logiciels. Ce litige, qui trouve son origine dans l’utilisation non autorisée du logiciel Lasso, développé par la coopérative Entr’ouvert, souligne la nécessité de respecter les principes fondamentaux du partage et de l’ouverture qui régissent le monde des logiciels libres.

L’affaire remonte à 2005, lorsque OBS a utilisé Lasso pour développer une plateforme pour l’État français, sans se conformer aux exigences de partage du code source imposées par la licence GNU GPL2. Ce verdict rappelle que les améliorations apportées à un logiciel libre doivent être rendues publiques, permettant ainsi à l’ensemble de la communauté, y compris les collectivités territoriales et autres administrations, de bénéficier de ces développements.

Microsoft-Mistral AI : Inquiétudes sur la souveraineté et la concurrence

🤖 Le partenariat stratégique annoncé entre la startup parisienne MISTRAL AI et MICROSOFT suscite des réactions et continue de faire des remous. Notre confrère journaliste François Manens (La Tribune) dresse un état des lieux pertinent des interrogations en cours sur ce rapprochement entre les 2 firmes : L’alliance entre Mistral et Microsoft met fin à l’illusion de l’indépendance technologique européenne.

Autre fait, des parlementaires français du parlement européen, soulèvent des questions de souveraineté et de concurrence dans le secteur du cloud. Mistral AI, dont le LLM rivalise avec GPT-4, sera intégré au cloud Azure de Microsoft, une décision critiquée pour potentiellement renforcer le monopole des grandes entreprises Tech et pour externaliser le stockage des données hors de l’UE. Des législateurs expriment des préoccupations quant à la conformité avec les lois extraterritoriales américaines telles que le FISA et le Cloud Act. Pour contrer ces risques, la France a mis en place la certification SecNumCloud et une doctrine « cloud centric » exigeant que les données publiques sensibles soient stockées sur des clouds certifiés SecNumCloud. Des voix s’élèvent pour que Mistral AI collabore également avec des fournisseurs de cloud français comme OVHcloud, certifiés SecNumCloud, pour le traitement de données sensibles.

Par ailleurs, la question de l’impact de ce partenariat sur la concurrence est également soulevée, certains députés appelant à soutenir l’innovation européenne tout en évitant la récurrence de monopoles historiques. L’Autorité française de la concurrence et la Commission européenne examinent de près les pratiques compétitives dans les secteurs de l’IA et du cloud, ainsi que les investissements des grandes entreprises technologiques dans les startups d’IA.

Cet accord, qui comprend un investissement de 15 millions d’EUR de Microsoft dans Mistral AI, est perçu par certains comme une étape permettant à Mistral AI de se développer, tout en restant attaché (en partie) au modèle open source pour rendre l’IA générative accessible au plus grand nombre.

L’IA générative pour le retail : les Big Tech en force

🧠 L’adoption de l’IA générative (IAG) par les grandes enseignes transforme le paysage du commerce de détail et du e-commerce, en améliorant l’expérience client, en optimisant la productivité et en facilitant la gestion des produits. En pratique, l’IAG se traduit par des avancées significatives dans plusieurs sujets clés. Pour la relation client, l’initiative de Meta, en collaboration avec Dentsu, vise à réduire le nombre de messages sans réponse, qui s’élève actuellement à 50 millions par an, en améliorant l’interaction client via les applications de messagerie.

Dans le domaine de la recherche dite « intelligente », Walmart met en œuvre l’IAG pour affiner les recherches de produits, promettant une expérience utilisateur plus fluide et moins chronophage. Cette approche est destinée à libérer du temps pour les clients, en rendant la navigation et la recherche de produits plus intuitives et en lien avec des contextes spécifiques, comme l’organisation des temps de vie.

Amazon, de son côté, expérimente avec Rufus, un assistant de shopping basé sur l’IAG, capable de fournir des recommandations personnalisées en puisant dans son vaste catalogue de produits. L’objectif est de fournir une aide à l’achat plus ciblée et efficace, en exploitant les milliers d’avis de produits pour générer des insights pertinents pour les consommateurs.

En outre, l’IAG permet de créer des contenus plus aisément, comme avec l’outil de listing « magique » d’eBay, qui simplifie la mise en ligne de produits pour les vendeurs en extrayant les informations pertinentes à partir d’images. Cette application de l’IAG illustre son potentiel à alléger les tâches administratives et à économiser un temps précieux.

DeepL à la conquête de l’Amérique 🌐 La startup allemande DEEPL devenue licorne, pionnière dans le domaine de la traduction assistée par IA, ouvre son premier bureau américain à Austin, Texas. Deepl souhaite en effet se positionner en force sur le marché américain pour DeepL, son 3e plus grand marché. Le traducteur DeepL, réputé pour sa précision, est au cœur de cette stratégie d’internationalisation, offrant aux entreprises une solution fiable pour surmonter les barrières linguistiques. Avec plus de 100 000 entreprises et gouvernements utilisateurs du service DeepL Pro, l’entreprise est aussi concurrente de Google et Bing. Cette ouverture à Austin est soutenue par des investissements de partenaires américains (dont le montant n’a pas été révélé). Début 2023, Deepl avait réussi une levée de fonds (non communiquée) estimée entre 100 et 125 millions de dollars auprès de L’IVP, Bessemer Venture Partners, Atomico et Wil. Crise dans les médias US 📰 En janvier 2024, le secteur des médias américains a connu une vague de LICENCIEMENTS sans précédent, avec plus de 500 journalistes perdant leur emploi. Ces chiffres, révélés par un rapport de Challenger, Gray & Christmas, soulignent la situation précaire des médias, incluant la presse écrite, la diffusion et les médias numériques. Parmi les rédactions touchées figurent celles de NBC News, Time magazine, Business Insider et The Los Angeles Times, ce dernier ayant vu plus de 100 de ses employés partir. Cette série de licenciements s’inscrit dans la continuité d’une année déjà difficile pour le secteur, qui avait enregistré la perte de 3087 postes en 2023. L’Internet, tout en offrant de nouvelles plateformes pour l’information, contribue également à la restructuration des modèles économiques traditionnels des médias, poussant de nombreuses organisations à réduire leurs effectifs pour rester solvables. Comprendre le quantique en posters ⚛️ Pour sensibiliser au quantique et à ses enjeux, le définir et l’expliquer, la Chaire “La Physique Autrement” de la FONDATION PARIS-SACLAY met à disposition en libre téléchargement 6 affiches pour comprendre les dernières recherches quantiques. Il y est conté comment les physiciens inventent la Tech de demain, en manipulant un seul atome, un unique photon ou un circuit nanométrique. Une production pédagogique en partenariat avec l’Université Paris-Saclay, le CNRS, l’IDEX Paris-Saclay et du LabEx PALM. Petite frayeur pour les utilisateurs de COINBASE qui ont vu leur solde passer à zero quelques heures. Une restauration des services a été mise en oeuvre, tout est à date résolu. COINBASE n’a pas communiqué sur la nature de l’incident.

Axel Springer et 31 autres groupes média en Europe ont déposé une plainte de 2,3 milliards de dollars contre Google, alléguant des pertes subies en raison de ses pratiques publicitaires numériques. + LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

Sécuriser les visioconférences contre les deepfakes

📹 Avec l’évolution rapide des technologies d’IA, les escroqueries utilisant des deepfakes deviennent une menace sérieuse pour les entreprises. Un incident récent a vu une entreprise de Hong Kong perdre 24 millions d’EUR suite à une arnaque où les escrocs ont imité le directeur financier via une vidéoconférence. Cette attaque souligne la vulnérabilité des systèmes de communication actuels face aux deepfakes, des contenus synthétiques ultra-réalistes : images, voix et vidéos. En réponse, l’entreprise Rhône-alpine PRIVATE DISCUSS et la société suisse UBCOM lancent une solution de visioconférence sécurisée. Cette technologie vérifie l’authenticité des participants en analysant l’audio et la vidéo, protégeant ainsi contre les usurpations d’identité. Elle est spécialement conçue pour les utilisateurs avec privilèges d’accès et dirigeants, garantissant que seules les personnes autorisées puissent participer aux échanges critiques.

La reconnaissance faciale défiée par les deepfakes

🎭 Selon Gartner, 30% des entreprises pourraient remettre en question la fiabilité de la reconnaissance faciale comme unique moyen de vérification d’identité d’ici 2026, face à la montée des attaques par DEEPFAKE. Malgré ces défis, les experts du secteur ne sont pas prêts à abandonner cette technologie biométrique, mais soulignent la nécessité d’adopter une approche multifacteurs, intégrant l’analyse comportementale et de localisation, pour renforcer la sécurité.

Les deepfakes, de plus en plus sophistiqués et accessibles, suscitent des inquiétudes croissantes, notamment en imitant des personnalités clés pour des gains financiers. Des fournisseurs comme par exemple Duo Security combinent déjà la reconnaissance faciale à d’autres méthodes de vérification, comme les certificats de dispositif, pour contrer ces menaces et maintenir la confiance numérique.

Stagnation et surprise dans le e-commerce français 🛍️ Le nouveau rapport de SIMILARWEB (visites desktop, web mobile et sessions app Android) indique une stagnation de la fréquentation des sites/web apps du e-commerce en France au second semestre 2023, avec une variation de -0.2% du nombre de visites par rapport à l’année précédente. Dans ce contexte, Amazon arrive toujours en tête avec 317,71 millions de visites, suivi de près par Le Bon Coin et Vinted, des géants de la seconde main. La surprise vient de Temu, qui après seulement 8 mois en France, se classe 5e avec près de 65 millions de visites. La tendance à la seconde main se confirme, soutenue par des motivations écologiques et économiques, tandis que les marketplaces multicatégories, représentant 51% du trafic, continuent leur expansion. Notable également, l’e-commerce alimentaire connaît une croissance avec Intermarché et Carrefour en tête, affichant respectivement des hausses de 41% et 26% de visites sur leurs sites/web apps. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

🌟 Retrouvez toutes les levées de fonds sur cette page: https://dataroom.frenchweb.fr/levee-de-fonds

🔒 Filigran, pépite de la cybersécurité, lève 15 millions d’EUROS

La startup française FILIGRAN, spécialiste des solutions de cybersécurité, vient de boucler un tour de financement Série A de 15 millions d’EUR auprès de Accel et des investisseurs historiques Moonfire Ventures et Motier Ventures qui ont renouvelé leur confiance. Fondée en octobre 2022 par Samuel Hassine (ex-ANSSI) et Julien Richard (ex-Yooi et Axway), Filigran a déjà séduit plus de 4 200 organisations dans le monde avec ses logiciels open source dédiés à la cyberdéfense : gestion du renseignement sur les menaces (Threat Intelligence), la simulation d’attaques (Breach & Attack Simulation) et management des risques cyber.

Cette levée de fonds, menée principalement par Accel, un géant du capital-risque, témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs dans la vision de Filigran. Grâce à cet apport financier, l’entreprise prévoit de s’implanter aux États-Unis et en Australie, renforçant sa présence internationale et son portefeuille de solutions de gestion étendue des menaces cyber (XTM) et aussi développer des équipes dédiées à l’IA et à l’exploitation des données.

🛡️ PlaniSense : Envol à 1,8 million d’EUROS pour transformer la Supply Chain

PLANISENSE, jeune pousse de la planification Supply Chain pour les entreprises industrielles, vient de conclure une levée de fonds initiale de 1,8 million d’EUR. Cette opération financière, combinant equity et dette, vient soutenir le développement de sa plateforme SaaS lancée il y a 18 mois.

PlaniSense entend accélérer l’innovation dans ses solutions logicielles (avec l’IA et une visée de développement durable), en optimisant avec son offre les réductions de coûts et une meilleure gestion des stocks et des ressources. Fondée par Nazim Nachi (CEO) et Mustapha Sali (CPO/CTO), Planisense est basée à Station F (Paris) et opère déjà pour LVMH, Groupe Bel et Lactalis. L’équipe compte aujourd’hui 30 collaborateurs.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

GLEAN une solution utilisant l’IA pour proposer une recherche unifiée à travers les applications utilisées dans une entreprise, leve plus de 200 millions de dollars lors d’un tour de série D. La startup est valorisée 2,2 milliards de dollars, et annonce un chiffre d’affaires annuel de 39 millions de dollars.

LAPS, une application photo qui oblige les utilisateurs à patienter avant de partager des images non retouchées, comme si elles étaient « développées » comme un film, lève 30 millions de dollars en série A. LAPS serait valorisée de 150 millions de dollars

SHADOWFAX, qui gère un réseau logistique B2B dans plus de 2 500 villes en Inde, a levé 100 millions de dollars lors d’un tour de série E dirigé par TPG NewQuest, ce qui porte son financement total à plus de 220 millions de dollars.

TEAMPACT VENTURES envoie son premier ballon

🏉 Benjamin KAYSER, commentateur de la Coupe du Monde de rugby sur TF1, se consacre désormais à plein temps à son fonds d’investissement, Teampact Ventures.

💼 Fondé en 2021, Teampact Ventures se focalise sur des projets à impact sociétal, avec un accent sur le climat et la santé.

🤝 Kayser, avec des athlètes de haut niveau (Raphaël Varane, Nikola Karabatic, Aurélien Tchouaméni) et des figures de l’écosystème tech (Jean-Charles Samuelian, Olivier Duha), espère créer une communauté unissant le meilleur du sport et de l’entrepreneuriat pour des entreprises à mission.

🌍 Le fonds a levé 20 millions d’euros lors de son premier closing, visant une enveloppe finale de 50 millions d’euros.

💶 Teampact Ventures investit entre 750 000 et 1 million d’euros par startup, ciblant principalement des entreprises en phase d’amorçage et en série A.

🕵️‍♂️ Palo Alto Networks : valorisation record dans la cyber

PALO ALTO NETWORKS, fondé en 2005 par Nir Zuk (ex-ingénieur de Check Point), s’est imposé comme un des leaders incontestés de la cyber, avec en décembre dernier une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars, une première pour un acteur du secteur. Ce jalon souligne l’importance croissante de la cybersécurité pour les entreprises. Basé en Californie, Palo Alto se distingue par une offre diversifiée (Cortex XDR, Prisma Cloud, Next-Gen Firewall) et une stratégie d’acquisitions dynamique.

Malgré une récente chute boursière due à une révision des prévisions de facturations, la firme reste un modèle de réussite dans la cybersécurité avec plus de 85 000 clients et des revenus dépassant 5 milliards de dollars pour l’exercice 2022.

SNOWFLAKE annonce que le PDG Frank Slootman prend sa retraite, conjointement à la publication de ses résultats du 4eme trimestre en hausse de 32% sur un an à 774,7 millions de dollars. L’action SNOW chute de plus de 20%.

Le service de Cloud EGNYTE aurait convaincu des souscripteurs d’investir dans le cadre d’une introduction en bourse aux États-Unis dès cette année, qui pourrait le valoriser à plus de 3 milliards de dollars. Egnyte était valorisé 460 millions de dollars en 2018.

THRASIO, qui a levé plus de 3 milliards de dollars en actions et dettes pour acquérir des vendeurs tiers sur Amazon, dépose le bilan au titre du chapitre 11 et a sécurisé 90 millions de dollars de financement d’urgence.

KLARNA annonce pour 2023 un chiffre d’affaires en hausse de 22% sur un an, à environ 2,28 milliards de dollars, avec une très forte réduction de ses pertes (-76%) à 241 millions de dollars. KLARNA a procédé en 2023 à une réduction de 23% de son effectif sur un an, et compte aujourd’hui 4 201 employés.

BAIDU annonce un chiffre d’affaires au 4e trimestre en hausse de 6% sur un an, à environ 4,9 milliards de dollars, et un bénéfice net en baisse de 48% sur un an, à environ 366 millions de dollars, alors que le chatbot Ernie, qui compte plus de 100 millions d’utilisateurs, a commencé à renforcer son activité publicitaire.

STRIPE et certains investisseurs ont convenu d’acheter pour plus de 1 milliard de dollars d’actions de employés actuels et anciens, valorisant l’entreprise à 65 milliards de dollars, en hausse par rapport à 50 milliards de dollars en 2023, mais en baisse par rapport à 95 milliards de dollars en 2021.

Dynamique positive pour les startups françaises de la mobilité

🚗 La première édition de l’Observatoire des startups françaises de la mobilité, présenté par le Moove Lab en partenariat avec Mobilians, Via ID, et le cabinet Roland Berger, met en lumière une croissance de 12% des levées de fonds dans ce secteur en 2023, totalisant 1,9 milliard d’EUR. Ce champ d’activité inclut notamment l’automobile servicielle, la sécurité routière, et l’électrification des transports, qui domine avec 73% des investissements. Cette étude démontre la vitalité de l’écosystème français de la mobilité, en particulier dans le contexte d’une baisse globale de 43% du capital-risque en France, positionnant le pays comme un leader de l’innovation dans la mobilité en Europe.

Depuis 2019, le secteur de la mobilité a connu une croissance impressionnante de 190 % dans les levées de fonds. Toutefois, en 2023, on a observé un recul de 30% par rapport à l’année précédente, avec les fonds atteignant 750 millions d’EUR mettant l’accent sur le développement de la recharge électrique.

Les investissements dans les startups de mobilité ont augmenté, particulièrement dans les phases initiales (+43%) et intermédiaires (+22%) de 2022 à 2023, témoignant d’une hausse tant dans le volume que dans la valeur des transactions. En revanche, la phase de maturité a vu une diminution notable des fonds collectés, due à un nombre restreint de transactions (seulement 7 pour les années 2022 et 2023). Un rebond potentiel est anticipé en 2024, illustré par un financement significatif de 300 millions d’EUR pour Electra en début d’année.

Dans un contexte où le secteur des transports est responsable de 30% des émissions de CO2 en France, les startups de mobilité jouent un rôle essentiel dans la réduction de l’empreinte carbone en promouvant des modèles d’économie circulaire et une utilisation plus responsable des ressources.

ROMAIN GLISCENSTEIN , anciennement consultant chez FairPlay et digital brand manager chez Tecnifibre, est promu responsable marque, communication et sponsoring chez Parions Sport en ligne, après avoir géré le social media et l’influence pour Parions Sport. Promu en janvier dernier, LAURENT LOCQUETTE est désormais directeur des technologies chez Trace One à Paris, entreprise experte des plateformes collaboratives en ligne dédiées au développement de produits de marques de distributeurs. FRÉDÉRIC TEXIER , après 8 ans chez Renault où il a dirigé la presse et la communication, est très fortement pressenti pour intégrer Orange en tant que directeur des relations médias et de l’influence digitale.



