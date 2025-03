Deezer atteint l’équilibre financier pour la première fois et affine sa stratégie de monétisation

Deezer franchit un cap décisif en annonçant un cash-flow positif pour la première fois depuis sa création en 2007, un tournant après des années de pertes face à la domination de Spotify, Apple Music et YouTube. En 2024, la plateforme a enregistré une croissance de 12 % de son chiffre d’affaires à 542 M€ et a réduit sa perte d’EBITDA ajusté à 4 M€, contre 29 M€ en 2023. L’entreprise avait accumulé des pertes nettes importantes ces dernières années, freinant ses ambitions sur un marché ultra-compétitif.

Depuis son introduction en Bourse en 2022, Deezer a vu son action chuter, mais la société a recentré ses efforts sur ses marchés clés (France, Brésil, Allemagne, Royaume-Uni) et multiplié les accords avec les labels pour augmenter la rémunération des artistes les plus écoutés. Un outil de détection d’IA a également été mis en place pour exclure les contenus générés illégalement et lutter contre les faux streams.

Avec une base de 10 millions d’abonnés payants, loin des 263 millions de Spotify, Deezer cherche désormais à se différencier via l’interaction directe entre fans et artistes, la montée en gamme de son offre et des partenariats en marque blanche pour d’autres services de streaming