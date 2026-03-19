ORANGE veut transformer son réseau de 20 000 antennes en bouclier anti-drones

Avec le lancement d’Orange Drone Guardian, Orange veut convertir ses infrastructures télécom en capacité de protection des sites sensibles.

L’initiative intervient dans un contexte où le drone s’impose progressivement comme un vecteur de risque pour les entreprises et les infrastructures critiques. Outils de captation d’images, de surveillance ou de perturbation, ces appareils évoluent à basse altitude, en dehors des dispositifs de sécurité traditionnels. Sites industriels, plateformes logistiques, aéroports, ports ou centres de recherche sont désormais confrontés à des survols dont la fréquence et la banalisation interrogent les modèles de protection existants.

C’est dans ce cadre qu’Orange Business positionne Drone Guardian, qui vise prioritairement les opérateurs d’importance vitale, les opérateurs de services essentiels, les institutions publiques et les organisateurs de grands événements.

Plutôt que de proposer un équipement isolé, Orange adopte une logique de service. Drone Guardian est conçu comme une solution clé en main, opérée de bout en bout, reposant sur un modèle d’abonnement.

Les retours terrain semblent déjà confirmer l’existence d’un besoin, notamment des grands industriels, des acteurs du secteur public et d’autres organisations qui constatent des survols de drones aux abords de leurs installations.

Sur le plan technique, Drone Guardian repose sur des capteurs capables de détecter, d’identifier et de classifier les drones évoluant dans l’espace aérien de basse altitude. Ces capteurs analysent notamment les balises émises par les appareils afin de remonter des informations telles que leur identité, leur altitude ou la localisation du télépilote. La portée annoncée, comprise entre 6 et 20 kilomètres, permet d’envisager une couverture adaptée à des emprises étendues.

La spécificité de l’offre tient toutefois à la chaîne complète qui sous-tend cette détection. Les données collectées transitent via une connectivité sécurisée opérée par Orange, puis sont traitées dans Cloud Avenue SecNum, une plateforme qualifiée SecNumCloud 3.2 par l’ANSSI. La supervision est assurée en continu depuis un centre sécurisé implanté en France. Ce choix d’une chaîne intégrée, depuis le capteur jusqu’au traitement des données, traduit une volonté de maîtriser l’ensemble du cycle, dans une logique de confiance et de souveraineté.

Orange évoque la possibilité d’intégrer de nouveaux capteurs, d’autres briques logicielles, ainsi que des capacités de radio-détection issues des réseaux 5G.

Au-delà de la technologie, c’est l’infrastructure existante du groupe qui constitue un levier déterminant de cette nouvelle offre. Orange s’appuie sur le réseau de sa TowerCo TOTEM, qui compte environ 19 700 sites. Ces points hauts permettent d’installer des capteurs sans nécessiter de déploiement spécifique pour chaque client. Le groupe transforme ainsi un patrimoine télécom en socle d’une nouvelle capacité de sécurité.

Cette approche réduit significativement les coûts de déploiement, et permet d’envisager une couverture territoriale progressive. Notons que peu d’acteurs disposent d’un maillage comparable à l’échelle nationale.

Les capteurs utilisés sont fournis par Hologarde, filiale du Groupe ADP spécialisée dans la lutte anti-drone. Plusieurs déploiements ont déjà été réalisés, notamment au Val-de-Reuil et à Toulouse, tandis qu’un troisième est en cours d’installation à Brétigny-sur-Orge, sur une base dédiée aux essais en vol de drones. Selon les estimations évoquées par Le Monde, la France compterait environ 2 000 sites sensibles à sécuriser, avec un horizon de 2,5 à 3 ans pour couvrir les zones critiques.

À ce stade, l’offre d’Orange reste circonscrite sur la détection et l’analyse. Elle ne comprend pas de capacités de neutralisation, qui relèvent d’autres cadres réglementaires et d’acteurs spécialisés. Cette limitation n’empêche pas le groupe de se positionner sur une première couche de la chaîne de défense.

Cette nouvelle offre est portée au sein du groupe par l’ancienne Conseillère Innovation de la Ministre des Armées, Florence Parly, Nassima Auvray, désormais Directrice Défense & Sécurité d’Orange Business, qui à ce sujet déclare par voie de communiqué : « je suis fière d’annoncer le lancement de la première offre de la Direction Défense & Sécurité, Orange Drone Guardian. Cette solution, pionnière en France et en Europe, répond aux enjeux de protection de sites sensibles de nos clients : infrastructures souveraines, modèle incrémental et ouvert, le tout proposé “as a Service”. Toute la puissance de cette solution repose sur notre capacité d’innovation et nos expertises pluridisciplinaires. »

Avec Drone Guardian, Orange prolonge son rôle d’opérateur au-delà de la connectivité, en mobilisant ses infrastructures pour répondre à un besoin croissant de protection des sites sensibles. Le groupe ne se positionne plus uniquement comme un transporteur de données, mais comme un acteur capable d’orchestrer des services de sécurité adossés à ses réseaux et à ses capacités d’exploitation.