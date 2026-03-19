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META veut racheter l’attention des créateurs pour relancer Facebook

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19/03/2026
1 minute de lecture

Meta relance l’offensive sur un terrain qu’il a progressivement perdu, celui des créateurs. Avec son programme Creator Fast Track, le groupe propose des paiements garantis et un surcroît de visibilité pour inciter les profils les plus visibles sur TikTok, YouTube ou Instagram à publier sur Facebook. Malgré ses trois milliards d’utilisateurs, la plateforme peine à capter les créateurs, qui lui préfèrent YouTube et TikTok

Les créateurs disposant d’au moins 100 000 abonnés peuvent prétendre à une rémunération mensuelle de 1 000 dollars, portée à 3 000 dollars pour ceux dépassant le million d’abonnés. Cette garantie, limitée à trois mois, s’accompagne d’un renforcement durable de la portée des contenus publiés sur Facebook. En contrepartie, les participants doivent publier un minimum de quinze Reels sur une période de trente jours, sans exigence d’exclusivité.

Ce que Meta cherche à réactiver, c’est un flux de contenus natifs capables de redonner à Facebook une place dans les routines de publication des créateurs. L’enjeu n’est pas tant d’attirer ponctuellement des profils que de réinstaller la plateforme dans leur processus de distribution.

TikTok et YouTube ont capté l’essentiel de la dynamique créative. Le premier domine les logiques de découverte algorithmique, le second offre une monétisation plus lisible, notamment sur les formats longs. Facebook, malgré sa base d’utilisateurs, s’est progressivement trouvé relégué à un rôle périphérique, utilisé davantage comme simple relais que comme plateforme principale.

Ce choix s’inscrit dans une transformation plus large du modèle de monétisation. Meta a progressivement abandonné une logique de partage de revenus au profit d’un système fondé sur l’engagement. Les créateurs peuvent désormais générer des revenus via plusieurs canaux (abonnements, dons, partenariats, ou programmes internes).

En 2025, Meta indique avoir versé près de 3 milliards de dollars aux créateurs, en hausse de 35 % sur un an. Une part majoritaire de ces montants concerne les Reels, confirmant l’alignement stratégique avec les formats courts.

Reste la question de la durabilité, car les incitations financières, par nature temporaires, favorisent les comportements opportunistes. La capacité de Meta à transformer cette phase d’expérimentation en adoption pérenne pose question. La compétition entre plateformes ne se limite plus à la captation de l’audience, mais s’étend à offrir un cadre favorable aux créateurs de contenus.

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