Derrière le trillion de dollars attendu pour 2027, NVIDIA étend son emprise sur l’infrastructure de l’IA

Au-delà des chiffres spectaculaires qui ont concentré l’attention, c’est l’évolution de Nvidia, du GPU vers une approche systémique, qui constitue, à nos yeux, le véritable sujet d’analyse.

Car Nvidia ne se positionne plus seulement comme un simple fournisseur de puissance de calcul. Le groupe développe désormais l’architecture complète dans laquelle cette puissance s’inscrit. Autour du GPU, Nvidia a progressivement construit un environnement complet avec des bibliothèques logicielles, desoutils d’orchestration, des interconnexions réseau, des systèmes intégrés livrés clés en main. Cet ensemble forme aujourd’hui une chaîne cohérente, optimisée de bout en bout, qui sera déterminante pour assurer les revenus futurs de la société dirigée par Jensen Huang.

Pour Amazon, Google et Microsoft, le choix est désormais le suivant : adopter un système performant, au prix d’une dépendance accrue, ou privilégier des alternatives moins performantes, au risque d’un décrochage, pendant que Nvidia capte une part croissante de la valeur du compute.

Cette tension dépasse bien entendu les seuls hyperscalers et irrigue l’ensemble de l’écosystème. Les startups construisent aujourd’hui leurs produits dans des environnements largement structurés par les standards de Nvidia. Les compétiteurs historiques, comme Intel ou AMD, ne sont plus seulement en concurrence sur la performance de leurs puces, mais sur leur capacité à proposer des systèmes comparables.

Les annonces : accélération produit, un champ opérationnel qui s’ouvre

La GTC 2026 de Nvidia aura aussi été l’occasion pour Jensen Huang de préciser sa feuille de route produit. La première séquence concerne la continuité des architectures GPU. Après Blackwell, Nvidia prépare déjà la génération suivante, Rubin, attendue dans la seconde moitié de 2026, puis une architecture ultérieure baptisée Feynman. Cette cadence, désormais quasi annuelle, incite ses clients à rester alignés sur les évolutions de la plateforme.

L’autre annonce structurante tient à l’intégration des technologies issues de Groq. Avec les LPU, pour Language Processing Units, Nvidia adresse plus directement l’inférence, c’est-à-dire la phase d’exécution des modèles. Là où les GPU dominent l’entraînement, ces nouvelles briques visent la rapidité de réponse et l’efficacité en production.

En parallèle, Nvidia accentue son offensive sur les processeurs généralistes. Le CPU Vera, présenté comme plus polyvalent et moins énergivore, doit jouer un rôle clé dans l’orchestration des charges de travail.

Ces nouveaux produits s’accompagnent d’un renforcement des partenariats industriels, notamment avec IBM et Adobe. Le projet de flotte de véhicules autonomes avec Uber et Wayve à l’horizon 2028 illustre cette extension progressive des usages, au-delà du seul data center.

Pris isolément, ces annonces relèvent d’une feuille de route produit classique. Ensemble, elles traduisent une stratégie de développement redoutable : Nvidia couvre désormais l’ensemble des couches du compute, du matériel à l’usage final. Au-delà des projections de revenus spectaculaires, c’est cette cohérence qui s’impose comme le principal enseignement de cette édition 2026.