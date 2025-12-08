IA : pourquoi 2025 marque un tournant, et comment Deel devient un acteur clé du futur du travail ?

2025 restera comme l’année où l’IA a cessé d’être une promesse pour devenir une réalité économique, politique et sociale. Alors que les États-Unis, la Chine et l’Europe s’engagent dans une course à l’avantage compétitif, les entreprises, petites comme grandes, revoient leurs organisations et leurs besoins en compétences.

C’est dans ce contexte que Deel, la plateforme RH tout-en-un qui permet aux entreprises d’embaucher, de payer et de gérer des talents dans +150 pays, publie son premier rapport mondial sur l’IA et le futur du travail. Avec plus de 37 000 entreprises clientes et 1,5 million de travailleurs dans 150 pays, l’acteur dispose d’une position unique pour observer ces transformations. Le constat est clair : l’IA n’est plus un sujet d’innovation, c’est un enjeu de souveraineté économique et de reconfiguration massive du marché du travail.

L’IA, déjà un moteur de transformation de grande ampleur.

Moins de trois ans après la démocratisation de l’IA générative, son impact sur l’emploi est évident. Selon les données analysées dans le rapport, le nombre d’entreprises ouvrant de nouveaux postes liés à l’IA a augmenté de 40% en 2025, une croissance portée par la tech, mais aussi la finance, l’éducation et l’industrie.

Les effets se multiplient : descriptions de postes en mutation, budgets réorientés vers les compétences IA, émergence de métiers encore inconnus il y a peu. Cette transformation s’accompagne d’une inquiétude : 71% des salariés se disent préoccupés par le risque de remplacement.

Pourtant, l’IA ne se limite pas à la substitution. De nouvelles catégories de métiers apparaissent. L’exemple du rôle du “Libraire IA”, chargé de former et de vérifier les bases de connaissances utilisées par les outils IA, illustre la manière dont de nouveaux profils se structurent autour de la supervision humaine.

Compétition mondiale : vers une nouvelle géopolitique des talents.

Le rapport souligne également que la dynamique de coopération internationale laisse désormais place à une logique de compétition assumée. Aux États-Unis, le nouveau plan d’action mise sur l’innovation domestique. La Chine multiplie les initiatives internationales. L’Europe avance avec l’AI Act, première réglementation structurée sur les usages de l’IA, notamment dans les RH.

Ces choix politiques ont un impact direct sur le marché du travail. Sur Deel, entre 2023 et 2024 :

les postes incluant “AI” dans leur titre ont augmenté de 585%,

les salaires des rôles IA sont 120% plus élevés que la moyenne,

42% des recrutés IA ont entre 25 et 34 ans,

près de 1 000 nouveaux rôles de formateurs IA ont émergé,

les recrutements IA ont augmenté de 30% dans les entreprises non-tech.

Le cas Deel : un exemple d’adoption responsable et opérationnelle.

Deel ne se limite pas à observer ces mutations : elle les vit aussi. Sa base de connaissances “OpenDeel”, alimentée par plus de 200 experts, sécurise la conformité, la paie internationale et l’assistance utilisateurs.

Certaines des plus grandes références mondiales de l’IA s’appuient d’ailleurs sur la plateforme pour gérer leurs équipes globales. La start-up Hugging Face a notamment réduit de 50% son temps de traitement des paiements, remplacé cinq outils internes par un seul, et onboardé plus de 70 collaborateurs en conformité totale. Un cas d’usage concret qui illustre l’importance d’une infrastructure RH mondiale solide.

Les 4 modules IA qui structurent la stratégie de Deel.

Le rapport met en avant quatre briques composant l’architecture IA :

Workforce Insights , pour transformer les données RH en intelligence opérationnelle ;

Global Compliance , qui fournit des réponses instantanées et vérifiées sur les législations locales dans plus de 150 pays ;

AI Workforce , un hub permettant de lancer et gérer des agents IA dédiés aux tâches RH et payroll ;

Product Support , des assistants IA intégrés pour fluidifier l’expérience utilisateur.

Cet ensemble forme une approche cohérente et responsabilisée de l’IA dans les opérations RH, répondant à des besoins concrets d’efficacité, de conformité ou de support.

Des recommandations pour accompagner la transformation.

Former massivement à l’IA , dès l’école et dans l’entreprise.

Aider les PME à accéder à l’IA avec des financements et des environnements de test.

Renforcer la transparence et l’explicabilité des systèmes IA utilisés dans les processus RH.

Harmoniser les standards internationaux pour réduire la fragmentation.

Vers un nouveau paysage du travail.

La conclusion du document est sans appel : le futur du travail ne se prépare pas, il s’écrit déjà. L’IA rebat les cartes, accélère les transformations et redéfinit les compétences essentielles.

Et dans ce paysage mouvant, Deel s’impose comme un acteur clé, capable d’accompagner les entreprises qui doivent structurer et gérer une workforce mondiale en pleine transformation.

