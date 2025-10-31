Avec Empower, Ringover met l’IA au service des équipes commerciales et support pendant leurs appels

Avec Empower, Ringover dévoile une approche complète pour accompagner les équipes commerciales et support tout au long du cycle d’appel, préparation, assistance en temps réel et analyse post-appel.

Cette nouvelle suite, articulée autour des modules Pitch Room, AIRO Coach et Framework, vise à créer des équipes d’agents augmentés, capables d’améliorer leurs performances à chaque étape de l’interaction client.

Avant l’appel : Pitch Room, s’entraîner sans stress à toute conversation.

Pitch Room est un module alimenté par l’IA qui simule des appels réalistes pour renforcer les compétences en communication, en vente ou en support.

Les utilisateurs peuvent créer en quelques secondes des personas et scénarios personnalisés, ajuster la difficulté, le style de communication et la phase de conversation.

Le module fournit ensuite un retour instantané de l’IA pour affiner le discours et propose une analyse post-appel détaillée pour suivre les progrès.

Pensé pour les équipes en contact client, ventes, support, marketing, recrutement, Pitch Room facilite la formation continue, la montée en compétences rapide des nouvelles recrues et le perfectionnement des profils expérimentés.

Les bénéfices ?

Une performance accrue grâce à la pratique réaliste et répétée.

Une intégration accélérée grâce à l’autonomie de la formation.

Un apprentissage continu soutenu par des retours IA.

Une expérience client améliorée grâce à des interactions plus claires et confiantes.

Pendant l’appel : AIRO Coach, un assistant en temps réel.

Disponible sous forme d’extension Google Chrome, AIRO Coach apporte un coaching contextuel en direct lors des appels de vente ou de support, sur Google Meet, Teams ou Zoom (via navigateur).

L’assistant analyse les paramètres vocaux, taux de parole, ton, fréquence, et fournit des suggestions adaptées pour répondre aux objections, rappeler les arguments clés ou améliorer la clarté du discours.

Entièrement intégré à la plateforme Empower, AIRO Coach aide les agents à rester concentrés sur la conversation tout en bénéficiant d’un accompagnement instantané.

Ses avantages :

Réduction des erreurs et des temps de réaction.

Coaching évolutif pour les nouveaux agents comme les profils seniors.

Amélioration continue via des retours personnalisés.

Qualité d’appel homogène sur l’ensemble des équipes.

Après l’appel : Framework, l’analyse structurée des performances.

Troisième composant de la suite, Framework introduit une évaluation post-appel basée sur des cadres de vente reconnus comme SPICED, BANT ou MEDDPICC.

Chaque indicateur peut être personnalisé pour suivre les critères clés, identifier les axes d’amélioration et fournir des recommandations pratiques.

Le module offre une lecture claire des performances individuelles et collectives, permettant aux managers d’ajuster le coaching et d’assurer une montée en compétence continue de leurs équipes.

Une approche complète du coaching conversationnel.

En reliant préparation, coaching en temps réel et analyse post-appel, Ringover propose avec Empower, une solution unifiée pour développer la performance des équipes commerciales et support.

La suite positionne l’intelligence artificielle comme un outil d’accompagnement continu, au service de la montée en compétences et de la qualité des interactions clients.