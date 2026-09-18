EUROPE, NEXT WEEK : de Paris à Berlin, l’IA quitte la scène pour entrer dans les métiers

Vingt-deux rendez-vous, dix-huit villes, dix pays. Cette semaine, l’innovation européenne ne cherchera pas seulement à produire de nouveaux modèles, mais à les faire travailler.

À Paris, l’IA entrera dans la finance, l’ERP, le marketing et le développement logiciel. À Berlin et Hambourg, elle rencontrera les rails, les éoliennes et les infrastructures. À Cologne et Londres, elle disputera l’accès au client. De Gand à Copenhague, la question sera plus politique : sur quelles données, quels capitaux et quelles capacités de calcul l’Europe veut-elle bâtir la suite ?

La semaine précédente avait été celle du passage à l’échelle. Celle qui s’ouvre en montre la conséquence : l’intelligence artificielle cesse progressivement d’être un secteur pour devenir une couche de l’économie. Elle se glisse dans un logiciel financier, un plan de maintenance ferroviaire, une campagne publicitaire, une chaîne logistique ou un réseau électrique. C’est à la fois une diffusion et une mise à l’épreuve.

Le changement est moins spectaculaire qu’un lancement de modèle, mais plus structurant. Il déplace la valeur vers ceux qui possèdent les données, maîtrisent l’intégration et savent absorber le risque, et oblige aussi les fournisseurs à répondre à des questions longtemps repoussées : qui supervise l’agent, qui assume son erreur, sur quelle infrastructure tourne-t-il et quel gain produit-il réellement ?

À Paris, l’IA descend dans l’organigramme

La séquence parisienne commencera le 22 septembre avec le SAP NOW AI Tour France. Dans les Salles du Carrousel, la conversation portera sur les agents, la donnée et l’intégration de l’IA aux fonctions finance, achats, ressources humaines et supply chain. Le même jour, inTouch26 réunira au Palais Brongniart les directions financières utilisatrices de CCH Tagetik autour de la performance d’entreprise et de l’IA agentique.

Les 23 et 24 septembre, AI Engineer Paris prendra le relais à Station F avec environ 1 000 fondateurs, responsables IA et ingénieurs, une trentaine de conférences et une quinzaine d’ateliers. Le programme réunit notamment Mistral AI, Black Forest Labs, ElevenLabs, Hugging Face, GitHub Next ou encore Stripe. Ici, l’enjeu ne sera plus d’expliquer ce qu’est un modèle, mais d’aborder l’évaluation, les garde-fous, l’observabilité, les interfaces vocales, les outils de développement et les grappes de GPU qui permettent de le mettre en production.

Enfin, les 24 et 25 septembre, Le Printemps des études réunira au Palais des Congrès les professionnels des études, de la data et des insights. Le secteur constitue un bon laboratoire de la recomposition en cours : l’IA accélère la collecte, la synthèse et la production de contenus, mais elle ne remplace ni la qualité d’un échantillon, ni la connaissance d’un marché, ni la capacité à formuler la bonne question. Après avoir automatisé la réponse, les entreprises redécouvrent la valeur du contexte.

À Berlin et Hambourg, le logiciel rencontre l’acier et le mégawatt

Du 22 au 25 septembre, l’Allemagne accueillera simultanément deux des rendez-vous industriels majeurs de la semaine. À Berlin, InnoTrans couvrira le ferroviaire, les transports publics, les infrastructures et la mobilité. L’AI Mobility Lab, les parcours consacrés à la robotique et un hackathon replaceront l’intelligence artificielle dans un univers où la sûreté, la certification et la durée de vie des équipements comptent autant que la vitesse d’innovation.

À Hambourg, WindEnergy Hamburg attend 1 600 exposants et plus de 43 000 participants venus d’une centaine de pays. L’ouverture d’un espace consacré au stockage d’énergie élargit la discussion : produire davantage d’électricité renouvelable ne suffit pas ; il faut encore prévoir, équilibrer, stocker, transporter et maintenir. Les logiciels de prévision, les capteurs et l’IA seront omniprésents, mais comme composants d’un système physique qui ne tolère ni hallucination ni interruption de service.

À Cologne et Londres, la bataille de l’interface commerciale

Les 23 et 24 septembre, DMEXCO réunira à Cologne les industries du marketing, des médias, du commerce et de la technologie. La recherche par IA, le commerce agentique, la publicité automatisée et l’optimisation pour les moteurs génératifs occuperont une place centrale. Derrière le vocabulaire, une redistribution des accès est engagée : si l’utilisateur délègue sa recherche ou son achat à un agent, les marques, les éditeurs et les distributeurs doivent apprendre à convaincre une machine avant de convaincre un humain.

Cette mutation déplace le rapport de force. Les plateformes contrôlaient déjà l’audience ; les assistants peuvent désormais contrôler l’intention, la comparaison et une partie de la transaction. Pour les médias, le risque est celui d’un web consulté sans clic. Pour les marchands, celui d’une relation client absorbée par une interface tierce. Pour les agences, enfin, l’automatisation remet en cause la facturation du volume de production et redonne du prix à la stratégie, à la donnée propriétaire et à la distribution.

Au même moment, Londres organisera trois rendez-vous complémentaires. Big Data LDN traitera des plateformes de données, de l’analytique, de l’IA et de leur gouvernance. eCommerce Expo et Technology for Marketing, réunis à ExCeL, suivront le parcours qui va de l’acquisition à la conversion, puis à la livraison. Cette concentration dit quelque chose du marché : l’IA commerciale n’existe pas sans données propres, sans infrastructure de mesure et sans opérations capables d’exécuter la promesse faite au client.

De Copenhague à Gand, l’Europe assemble ses infrastructures

Du 21 au 25 septembre, Nordic Fintech Week réunira à Copenhague plus de 2 500 participants issus de plus de 50 pays, avec deux journées principales les 23 et 24 septembre. Paiement, lutte contre la fraude, identité, open banking et financement seront observés à travers le prisme de l’IA. Les nordiques disposent d’un avantage ancien : des usages numériques massifs et des écosystèmes où banques, pouvoirs publics et startups savent travailler ensemble. Leur défi consiste maintenant à convertir cette confiance institutionnelle en entreprises capables de s’étendre au-delà de marchés domestiques étroits.

À Gand, EGI2026 rassemblera du 21 au 25 septembre fournisseurs d’infrastructures numériques, scientifiques des données, chercheurs, décideurs publics et innovateurs. Les sessions consacrées aux AI factories, aux services de GPU et de grands modèles, aux jumeaux numériques et au continuum européen de données et de calcul ramèneront le débat à sa fondation matérielle. L’Europe peut encadrer l’intelligence artificielle, elle doit aussi être capable de la faire tourner.

Cette question sera également présente le 25 septembre chez imec, à Louvain, où le CELTIC-NEXT Proposers Brokerage Day cherchera à former des consortiums associant entreprises, PME, chercheurs et acteurs publics. Moins médiatique qu’un sommet, ce type de rencontre joue pourtant un rôle essentiel : il transforme des priorités européennes en projets, puis éventuellement en infrastructures, en standards et en marchés.

En France, Lyon et Toulouse rappellent que l’innovation ne s’arrête pas au périphérique

Le 24 septembre, GO Entrepreneurs Lyon Auvergne-Rhône-Alpes attend à La Sucrière environ 10 000 entrepreneurs, 300 intervenants et 150 partenaires. Le rendez-vous dépasse largement la tech : financement, acquisition, recrutement, transmission, numérique et développement commercial y partagent la même scène. C’est précisément son intérêt. Une innovation n’a de valeur économique que lorsqu’elle devient une entreprise capable de vendre, d’embaucher et de durer.

Le même jour à Toulouse, SFEIR et Scaleway organiseront une rencontre sur l’IA souveraine et de confiance pour l’aéronautique, le spatial et le secteur public.

À Tallinn et Klaipėda, l’innovation se mesure au délai d’usage

Le 21 septembre, le Defence Innovation Day ouvrira l’Estonian Defence Week à Tallinn. Les discussions porteront sur la manière de construire et déployer plus vite, sur les enseignements venus d’Ukraine et sur la résilience. Des anciens du programme NATO DIANA présenteront notamment des solutions de réseaux 5G privés, de détection de contenus synthétiques et d’imagerie satellitaire.

Du 25 au 27 septembre, le Portathon réunira à Klaipėda développeurs, étudiants, chercheurs et entreprises autour de défis portuaires et maritimes.

Le détour : Bruxelles, où l’agriculture prépare son prochain cycle d’innovation

Les 24 et 25 septembre, la Commission européenne organisera à Bruxelles la conférence EU AgRI 2040. Chercheurs, agriculteurs, industriels et décideurs y travailleront sur les priorités de recherche et d’innovation du prochain programme-cadre européen et du futur Fonds européen pour la compétitivité.

L’agenda complet, du 21 au 27 septembre

EUROPE, NEXT WEEK est la chronique hebdomadaire de FW.MEDIA consacrée aux rendez-vous, aux acteurs et aux signaux qui dessinent l’innovation européenne. Publication chaque vendredi après-midi.