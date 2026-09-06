SCALEUP FEST 2026 : rendez-vous à Budapest pour la croissance internationale

Les 16 et 17 septembre 2026, Scaleup Fest prévoit de réunir à Budapest environ 250 fondateurs, dirigeants et investisseurs. Consacré au développement des entreprises technologiques d’Europe centrale et du Sud-Est, l’événement associe retours d’expérience, ateliers et rencontres autour de l’expansion internationale, du financement et des acquisitions.

Scaleup Fest mise sur un format resserré pour faciliter les échanges entre entrepreneurs, responsables opérationnels et investisseurs. Les sessions doivent réunir entre 40 et 80 personnes dans plusieurs lieux du centre de Budapest, avec des rencontres qui se prolongent lors de déjeuners et de temps informels. L’organisation annonce notamment la présence de plus de 30 investisseurs.

La proposition est de permettre aux participants de confronter leurs projets à l’expérience de dirigeants ayant déjà ouvert de nouveaux marchés, structuré leurs équipes ou réalisé une opération financière. Le format vise aussi à faciliter les prises de contact avec des acteurs connaissant les entreprises et les marchés de la région.

Un rendez-vous pour les entreprises qui préparent leur prochaine étape

L’événement s’adresse aux fondateurs et dirigeants de scaleups, aux startups ayant dépassé leurs premières étapes de développement et aux PME technologiques. Les responsables de la croissance, des ventes et des opérations y trouveront une programmation liée à leurs décisions quotidiennes : conquête de clients, organisation des équipes, choix de financement et développement international.

Pour une entreprise qui explore l’Europe centrale, le rendez-vous peut constituer un point de contact avec des dirigeants et des partenaires régionaux. Pour un investisseur, son intérêt tient à la possibilité de rencontrer des entreprises en développement et d’échanger avec leurs financeurs.

Des intervenants issus du logiciel, de l’IA et de la défense

Le programme s’articule autour de quatre ensembles : croissance commerciale et expansion internationale ; financement et acquisitions ; organisation des équipes ; technologies de défense. L’IA traverse plusieurs sessions, notamment pour ses effets sur les ventes, le marketing et les modèles économiques des logiciels.

Parmi les intervenants annoncés :

Tamás Kukla, responsable produit chez Prezi , abordera l’évolution des offres et de la tarification des logiciels avec l’IA.

, abordera l’évolution des offres et de la tarification des logiciels avec l’IA. Gergely Bihary, Growth Engineer chez ElevenLabs , présentera des outils d’IA utilisés par les équipes chargées de la croissance.

, présentera des outils d’IA utilisés par les équipes chargées de la croissance. Richard Malovič, fondateur et CEO de Whalebone , partagera son expérience du développement international d’une entreprise de cybersécurité.

, partagera son expérience du développement international d’une entreprise de cybersécurité. Kevin Morgan, directeur des investissements de Vesta Software Group , interviendra sur les critères d’acquisition de sociétés de logiciels et de services informatiques.

, interviendra sur les critères d’acquisition de sociétés de logiciels et de services informatiques. Balázs Szekeres, cofondateur et CEO de Perciv AI, reviendra sur le développement de l’entreprise dans la défense après ses débuts dans l’automobile.

Ces interventions doivent permettre de rapprocher les expériences des entrepreneurs, les pratiques des équipes opérationnelles et les attentes des investisseurs.

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