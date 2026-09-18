Isoskèle LineUp7 renforce ses positions dans la banque et l’assurance avec CNP Assurances et BforBank

Isoskèle LineUp7 poursuit son développement dans les secteurs de la banque et de l’assurance avec deux nouvelles missions autour de ses expertises MarTech. Le groupe accompagne désormais CNP Assurances Protection sociale et BforBank dans la transformation de leur marketing, l’optimisation des parcours d’acquisition et l’évolution de leurs architectures MarTech.

Deux projets distincts qui mobilisent les expertises du groupe autour d’un même enjeu : articuler stratégie, data et technologie pour améliorer la performance marketing.

CNP Assurances Protection sociale : l’approche par la valeur

Les équipes d’Isoskèle LineUp7 conseillent CNP Assurances Protection sociale dans l’optimisation de leurs parcours d’acquisition, ainsi que dans le pilotage de la performance.

L’objectif est de faire évoluer durablement la manière dont CNP identifie, engage et convertit ses prospects en clients.

BforBank : l’architecture MarTech repensée

BforBank fait également confiance à Isoskèle LineUp7 pour structurer son écosystème marketing à travers une mission de conseil et d’accompagnement en architecture MarTech.

L’objectif : piloter la migration vers une nouvelle stack technologique tout en garantissant la continuité des activités et en préservant la performance business.

Stratégie, data et technologie au cœur des deux projets

Au-delà de leur diversité – stratégie relationnelle, acquisition, architecture technique – ces deux missions illustrent une même conviction chez Isoskèle : la performance marketing se construit en articulant stratégie, data et technologie.

Pour aller plus loin : la vision d’Olivier Guyomard

Fondateur et coprésident de LineUp7, Olivier Guyomard partageait récemment avec FW.MEDIA sa vision des transformations en cours dans le marketing, avec la convergence de la data, des plateformes technologiques et de l’intelligence artificielle.

Dans notre émission DECODE MARKETING, il revient notamment sur le passage des CDP aux Customer Engagement Platforms, l’arrivée de l’IA agentique dans les opérations marketing et les nouveaux enjeux de performance associés à ces transformations.

→ À voir : Olivier Guyomard (LineUp7) – « 2026 marquera l’entrée du marketing dans l’ère agentique » >

À propos d’Isoskèle

Isoskèle est un groupe de data marketing qui accompagne les entreprises dans la transformation de leur marketing, de la stratégie à l’exécution. En s’appuyant sur la data, les technologies et l’IA, le groupe conçoit et déploie des solutions concrètes pour optimiser l’expérience client, fluidifier les parcours et améliorer durablement la performance des organisations.

Structuré autour de trois pôles complémentaires : MarTech (LineUp7), Acquisition (TimeOne et CyberCité) et Création (St Johns et OnlySO), Isoskèle mobilise l’ensemble de ses expertises au sein d’un modèle intégré unique.

Cette approche permet de piloter, d’activer et de mesurer les leviers marketing de bout en bout afin d’en maximiser la performance.

Les expertises du groupe

MarTech

LineUp7

Acquisition

TimeOne

CyberCité

Création

St Johns

OnlySO