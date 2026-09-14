SIAQ : à Paris, l’industrie des semi-conducteurs entre dans la course quantique

Le 23 septembre, Quobly, NVIDIA et TERATEC réuniront à Paris fabricants de semi-conducteurs, chercheurs et responsables publics. Derrière SIAQ, l’enjeu est moins de présenter une technologie quantique de plus que de résoudre la question qui déterminera les gagnants : qui saura fabriquer, contrôler et intégrer des millions de qubits ?

Un ordinateur quantique tolérant aux fautes ne se construira pas comme un prototype de laboratoire. Il faudra produire des qubits par centaines de milliers, puis par millions, avec des wafers homogènes, des rendements maîtrisés, une électronique de contrôle compatible avec le froid extrême et des capacités de packaging adaptées.

C’est cette bascule que veut mettre sur la table Semiconductor Industry Advancing Quantum (SIAQ), le 23 septembre à l’Institut Imagine, à Paris. Organisée par Quobly, NVIDIA et TERATEC, la rencontre se présente comme le premier rendez-vous dédié au rapprochement entre l’industrie des semi-conducteurs et celle du calcul quantique.

La matinée s’ouvrira avec Daniel Loss, de la King Fahd University of Petroleum & Minerals, pionnier des qubits de spin. Son intervention portera sur les conditions scientifiques et technologiques nécessaires au passage à l’échelle.

Elle sera suivie d’un échange entre Krysten Rochereau, pour STMicroelectronics, et Nicolas Daval, Chief Engineering Officer de Quobly, sur la compétitivité économique des futurs ordinateurs quantiques. Le sujet mérite mieux que les promesses habituelles sur la puissance de calcul : une machine quantique ne deviendra un produit que si ses coûts de fabrication, de contrôle et d’exploitation cessent d’être ceux d’un objet de recherche.

La suite du programme descend dans la matière même de cette ambition industrielle. Christophe Maleville, CTO de Soitec, présentera le rôle des substrats FD-SOI en silicium 28, conçus pour réduire certaines sources de bruit magnétique susceptibles de perturber les qubits. Tomonori Sekiguchi, du laboratoire Hitachi à Cambridge, abordera les développements nécessaires à la construction d’un ordinateur quantique en silicium à grande échelle.

L’après-midi déplacera le débat vers l’intégration et la politique industrielle. Christian Trefzger, représentant la DG CNECT de la Commission européenne, présentera la stratégie quantique européenne. Bull reviendra sur l’intégration des processeurs quantiques supraconducteurs et des qubits de spin dans les infrastructures de calcul. Kristin Schumann, pour NVIDIA, exposera la manière dont le groupe entend accompagner les acteurs européens du quantique.

La table ronde de clôture, animée par Olivier Ezratty, reviendra sur cette coordination de l’écosystème. Plusieurs interventions restent à confirmer. Mais le sujet, lui, est déjà clair : l’Europe ne comptera pas ses futurs champions quantiques au nombre de publications ou de prototypes annoncés. Elle les comptera en wafers, en rendements, en capacités de packaging et en lignes de production.

Informations pratiques

Événement : Semiconductor Industry Advancing Quantum (SIAQ)

Date : mercredi 23 septembre 2026

Horaires : 9h20–17h25

Lieu : Institut Imagine, Paris

Organisateurs : Quobly, NVIDIA et TERATEC

Programme et inscription : site officiel de TERATEC