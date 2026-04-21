Streaming : l’IA fait exploser l’offre et dilue d’autant les revenus des artistes

Sur Deezer, quelque 75 000 titres engendrés par intelligence artificielle sont désormais téléversés chaque jour, soit près de 44 % des nouveaux contenus mis en ligne. En à peine plus d’un an, ce volume a été multiplié par sept. Ces titres ne concentrent pourtant qu’entre 1 % et 3 % des écoutes effectives. Le décalage entre la masse produite et l’attention réellement captée est d’autant saisissant qu’il pourrait intuitivement laisser croire que tout cela est finalement sans conséquence pour le business des artistes. Que nenni : si l’essor de la musique générée par IA n’a pas, à ce stade, fait vaciller les préférences des auditeurs, il modifie en revanche, et en profondeur, la physionomie de l’offre. Une vague qui met à l’épreuve le modèle de répartition, mais risque aussi d’obérer à moyen terme la visibilité des titres préexistants.

La barrière à l’entrée s’évanouit

La première conséquence, la plus immédiate, tient à la structure même de l’offre. La barrière à l’entrée, déjà ténue dans l’univers du streaming, tend désormais à disparaître. Concevoir, tester et diffuser un titre relève d’une opération quasi instantanée, à coût négligeable.

Dans un tel contexte, la croissance du catalogue n’est plus tempérée par le coût de production : elle procède d’une capacité technique démultipliée, affranchie de toute contrainte économique. Cette dynamique installe un régime de surabondance où la difficulté ne réside plus dans la création, mais dans la captation de l’attention au sein d’un flux ininterrompu.

Le modèle de répartition sous tension

Contrairement à une idée répandue, selon laquelle chaque artiste serait rémunéré directement en fonction des écoutes de ses propres titres, le modèle économique dominant du streaming, dit pro-rata, repose sur un principe de mutualisation. Les revenus issus des abonnements et de la publicité sont agrégés, puis redistribués en fonction de la part des streams de chaque artiste dans le total des écoutes. C’est le système qu’appliquent encore Spotify, Apple Music ou Amazon Music. Dans ce cadre, la multiplication rapide des titres disponibles entraîne une fragmentation de l’écoute : chaque nouveau contenu capte une fraction, fût-elle infime, de l’attention disponible. À enveloppe de revenus constante, cette dispersion se traduit mécaniquement par une érosion de la rémunération unitaire, sans même que les titres générés par IA aient besoin de s’imposer dans les usages.

Conscient de cette vulnérabilité, Deezer a basculé dès 2024 vers un modèle dit user-centric : l’abonnement de chaque auditeur est redistribué exclusivement aux artistes qu’il a effectivement écoutés. Ce système atténue l’effet de dilution en rétablissant un lien direct entre l’écoute individuelle et la rémunération. Mais il ne neutralise pas l’ensemble des risques. Dans les deux modèles, la saturation du catalogue pèse sur la découvrabilité des œuvres, et la fraude aux écoutes demeure une menace structurelle.

La recommandation algorithmique, angle mort du débat

La pression sur les algorithmes de recommandation mérite qu’on s’y arrête. À mesure que le catalogue enfle, la hiérarchisation automatisée des contenus devient un exercice de plus en plus incertain. Les systèmes de recommandation, conçus pour mettre en relation une offre abondante et des préférences individuelles, se trouvent confrontés à un bruit de fond croissant. La dissémination de micro-écoutes sur une longue traîne de titres contribue, fût-ce de manière marginale, à redistribuer le bassin de revenus au détriment des œuvres les plus établies.

À cela s’ajoute la question de la fraude. Selon les données communiquées par Deezer, une proportion notable des écoutes imputées à des contenus générés par IA est qualifiée de frauduleuse et fait l’objet d’une démonétisation. Ce constat atteste que le problème dépasse la seule production musicale pour toucher à l’intégrité même du modèle de distribution.

L’IA, instrument d’arbitrage économique

La faculté de produire des volumes considérables de contenus à coût quasi nul ouvre la voie à des stratégies d’optimisation sans précédent. L’enjeu cesse d’être exclusivement artistique pour devenir résolument économique. Certains acteurs peuvent être tentés d’exploiter les mécanismes de rémunération en multipliant les titres, en évaluant algorithmiquement leur performance et, le cas échéant, en gonflant artificiellement les compteurs d’écoutes.

Une valeur qui migre plutôt qu’elle ne s’efface

Au delà des questions de fraude, l’évolution la plus structurante tient à l’effacement progressif de la rareté. Dans un environnement où la production musicale peut être automatisée à grande échelle, la valeur du contenu tend inéluctablement à se déplacer.

Certaines formes de musique, notamment fonctionnelles : playlists d’ambiance, fonds sonores utilitaires, se prêtent aisément à une génération automatisée. D’autres, fondées sur la singularité artistique, la narration ou le lien tissé avec un public, conservent des ressorts de valorisation irréductibles.

Cette ligne de partage dessine une segmentation progressive du marché : d’un côté, une offre pléthorique et interchangeable ; de l’autre, une offre incarnée, dont la valeur repose sur des critères qui transcendent la seule comptabilisation des écoutes.

Le rôle déterminant des plateformes

Dans cette configuration, les plateformes de streaming se trouvent investies d’un rôle d’arbitre. Deezer a engagé plusieurs initiatives destinées à contenir les effets de cette mutation : identification et signalement des contenus générés par IA, exclusion de ces titres des recommandations algorithmiques, démonétisation des écoutes réputées frauduleuses, et mise au point d’une technologie de détection proposée sous licence à l’ensemble de l’industrie.

Ces mesures traduisent une entreprise de régulation endogène du système. Elles visent à tarir les incitations économiques associées à la production de masse et à préserver, autant que faire se peut, l’équilibre de la rémunération.

Le directeur général de Deezer, Alexis Lanternier, inscrit cette démarche dans une perspective collective : l’IA générative musicale n’est plus un épiphénomène et, à mesure que les mises en ligne s’intensifient, l’ensemble de l’écosystème devra se mobiliser pour défendre les droits des créateurs et garantir la transparence envers les auditeurs.

Un enjeu qui excède le périmètre des plateformes

Les implications de cette transformation débordent largement le cadre des services de streaming. Une étude conduite avec la participation de la CISAC évoque un risque pesant sur une part significative des revenus des créateurs à l’horizon 2028. Sans préjuger de l’ampleur effective de cet impact, cette estimation met en lumière la vulnérabilité du modèle actuel face à une modification accélérée des conditions de production.

Dans le même temps, les attentes des utilisateurs évoluent. Une large majorité d’auditeurs exprime le souhait que les contenus générés par IA soient clairement identifiés comme tels. La transparence s’impose ainsi comme un élément structurant de la relation tripartite entre plateformes, créateurs et public.

Une recomposition en gestation

L’essor de la musique générée par IA ne se traduit pas, à ce jour, par une éviction frontale des artistes. Il met en lumière une tension plus profonde, inhérente à l’abondance et à la redistribution de la valeur.

Dans un environnement où la production n’est plus soumise à la contrainte de la rareté, la capacité à capter l’attention, à ordonner la distribution et à préserver des formes de singularité devient le facteur déterminant. La question n’est plus seulement celle de la création musicale, mais celle des conditions dans lesquelles cette création est exposée, valorisée et rétribuée.

La trajectoire demeure ouverte, nous n’en sommes qu’aux prémices de l’IA générative. Elle sera façonnée par les arbitrages des plateformes, l’évolution du cadre réglementaire et la capacité du modèle économique à absorber une vague qui pourrait se muer en tsunami. Une chose, toutefois, paraît acquise : l’enjeu cardinal n’est déjà plus de produire davantage de musique, mais de sauvegarder les conditions de sa valeur.