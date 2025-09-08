Connaissez-vous ASML, qui pourrait être le nouvel investisseur fort de Mistral.ai ?

Selon Reuters, ASML, le groupe néerlandais qui détient le monopole mondial des équipements de lithographie EUV, pourrait devenir l’investisseur principal du nouveau tour de financement de Mistral.ai. Le montant en discussion serait de 1,3 milliard d’euros apportés par ASML sur un tour total de 1,7 milliard d’euros, ce qui en ferait le premier actionnaire de la startup française et lui donnerait un siège au conseil d’administration. Si elle venait à être confirmée, l’opération propulserait Mistral à une valorisation pré-money de 10 milliards d’euros, la positionnant comme la société d’IA la plus valorisée d’Europe. Mais ce tour de table reste complexe, tant par son ampleur que par l’équilibre délicat entre investisseurs européens, américains et institutionnels déjà en lice.

ASML : un investisseur improbable mais stratégique

Basée à Veldhoven, ASML est l’unique fournisseur mondial de machines de lithographie extrême ultraviolet, sans lesquelles ni TSMC, ni Intel, ni Samsung ne peuvent produire les puces les plus avancées. Chaque machine, vendue plus de 180 millions d’euros, mobilise un écosystème industriel de plus de 100 fournisseurs et constitue un verrou technologique de la chaîne mondiale des semi-conducteurs. Avec 28,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023 et une capitalisation boursière de plus de 260 milliards d’euros, ASML est devenu un actif stratégique surveillé de près par les États-Unis et la Chine.

Son entrée au capital de Mistral aurait une double portée, d’abord industrielle, l’entreprise néerlandaise utilise déjà l’intelligence artificielle pour optimiser la performance de ses outils et pourrait bénéficier directement des modèles développés par Mistral pour accélérer sa R&D, ensuite géopolitique, associer le champion européen des semi-conducteurs à celui de l’IA constituerait une réponse inédite aux géants américains et chinois, en incarnant une alliance de souveraineté technologique à l’échelle du continent.

Mistral.ai : une levée hors normes

Fondée en 2023 par ARTHUR MENSCH, TIMOTHÉE LACROIX et GUILLAUME LAMPLE, Mistral.ai est rapidement devenue le symbole porté par Emmanuel Macron de l’ambition européenne en intelligence artificielle. Soutenue dès ses débuts par Nvidia et plusieurs fonds de capital-risque, elle a atteint une valorisation de plus de 6 milliards d’euros en 2023 après sa série B.

Le tour aujourd’hui en préparation, estimé à 1,7 milliard d’euros, dépasserait de loin les standards européens et placerait la startup sur la trajectoire des leaders mondiaux comme OpenAI ou Anthropic. Selon le Financial Times, Mistral avait déjà entamé des discussions avec Mubadala et MGX, un fonds émirati cofondé avec G42, autour d’une levée d’un milliard de dollars. Ces pistes témoignent de l’intensité des négociations en cours et de la volontée de garder Mistral dans le cadre de l’europe.