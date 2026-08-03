Équipement Apple en entreprise : le MacBook Neo est-il vraiment une bonne affaire ?

Si vous suivez un tant soit peu l’actualité IT, vous n’êtes sans doute pas passé à côté de la sortie du MacBook Neo en mars 2026. Plus que son nom intriguant, c’est son prix agressif qui a impressionné : moins de 800 euros pour le modèle de base ! Quand on connaît la politique tarifaire habituelle de la pomme, il y a de quoi se poser des questions. Dans un contexte où l’écosystème Apple revient régulièrement dans les arbitrages IT, peut-on affirmer qu’il s’agit d’un produit avantageux pour les entreprises ayant opté pour le travail hybride ?

Pourquoi la question du matériel Apple revient-elle sur la table des DSI ?

C’est un fait : les parcs informatiques d’entreprise sont restés pendant très longtemps construits autour de Windows. Il y a bien sûr des raisons de coûts à cela, mais aussi et surtout de compatibilité logicielle. Difficile de repartir totalement de zéro quand on a pris ses habitudes sous Word ou Excel ! Toutefois, plusieurs évolutions récentes ont rebattu les cartes :

La généralisation des outils SaaS qui rend l’OS de moins en moins déterminant dans les usages métiers.

qui rend l’OS de moins en moins déterminant dans les usages métiers. La montée en puissance de la puce Apple Silicon qui offre un bon compromis entre performance et autonomie.

qui offre un bon compromis entre performance et autonomie. Une attente croissante des collaborateurs pour du matériel fiable sur la durée. Sur ce point, Apple s’en sort particulièrement bien.

Résultat : de plus en plus de décideurs introduisent une option Mac dans leur catalogue matériel. Voyons maintenant comment le MacBook Neo s’en sort par rapport à d’autres solutions déjà présentes !

Que propose le nouveau MacBook Neo et à quel profil s’adresse-t-il ?

Fiche technique et positionnement

Il est aujourd’hui possible de s’équiper du nouveau MacBook Neo pour 800 euros (version 256 Go) ou 900 euros TTC (version 512 Go) chez un revendeur spécialisé. Celui-ci se positionne donc clairement comme une entrée de gamme dans l’offre Apple. Voici ses principales caractéristiques :

Écran : dalle IPS 13 pouces, définition confortable de 2408 x 1506 pixels.

: dalle IPS 13 pouces, définition confortable de 2408 x 1506 pixels. Puce : Apple A18 Pro dotée de 5 cœurs, ce qui devrait suffire pour visioconférence et les outils collaboratifs.

: Apple A18 Pro dotée de 5 cœurs, ce qui devrait suffire pour visioconférence et les outils collaboratifs. Mémoire et stockage : 8 Go de RAM, avec des configurations SSD allant de 256 Go à 512 Go selon les besoins.

: 8 Go de RAM, avec des configurations SSD allant de 256 Go à 512 Go selon les besoins. Connectivité : Wi-Fi 6E et Bluetooth 6.0 avec compatibilité station d’accueil USB-C.

: Wi-Fi 6E et Bluetooth 6.0 avec compatibilité station d’accueil USB-C. Autonomie : plus de 10 heures pour un usage classique, ce qui permet de tenir durant une journée de travail sans chargeur à disposition.

plus de 10 heures pour un usage classique, ce qui permet de tenir durant une journée de travail sans chargeur à disposition. Poids : 1,23 g. Ce n’est pas “ultraléger”, mais on reste dans des valeurs faibles.

Le design du MacBook Neo ne tranche pas avec celui de ses prédécesseurs.

On est ainsi sur un modèle pensé pour la mobilité quotidienne avec quelques concessions en termes de puissance (Apple A18 Pro, seulement 8 Go de Ram).

Les profils les plus pertinents pour ce type de machine

On ne va pas se mentir : le MacBook Neo n’a pas vocation à remplacer une station de travail pour des usages lourds. Si vous employez des profils amenés à effectuer régulièrement du montage vidéo, du calcul intensif ou encore du développement multi-environnements, cette machine montrera très vite ses limites.

Selon nous, il s’adresse donc plutôt à des profils tels que les fonctions commerciales, marketing, RH ou direction. Car pour eux, c’est surtout la mobilité et la fiabilité qui priment sur la puissance brute.

Le MacBook Neo face aux autres MacBook : où se situe-t-il vraiment ?

Pour déterminer si le MacBook Neo constitue ou non une bonne affaire pour les entreprises, il est nécessaire de le comparer à d’autres produits similaires. Ce qui signifie qu’il ne sert à rien de le mettre en face d’un MacBook Pro qui ne joue pas dans la même gamme tarifaire (plus de 1 800 euros) et qui ne s’adresse pas au même public. Par contre, la comparaison face au MacBook Air semble déjà plus pertinente et nous allons nous pencher dessus tout de suite.

Face au MacBook Air

Le MacBook Air occupait jusqu’ici la place de « petit Mac abordable » et il est donc logique de le mentionner ici. Il se trouve qu’en termes de performance, l’écart est assez net. En effet, il embarque une puce de la famille M qui est bien plus polyvalente que l’A18 Pro (issue à l’origine du monde iPhone/iPad pour rappel). Avec elle, on peut envisager du montage vidéo 4K dans une certaine mesure, ce qui paraît compliqué avec un MacBook Neo.

En contrepartie, le prix du MacBook Air est un peu plus élevé (à partir de 1 200 euros grosso modo), sauf bien sûr si vous optez pour un modèle ancien. Pour une entreprise qui veut simplement proposer une option Mac à des profils peu exigeants techniquement, cette différence de tarif est loin d’être négligeable.

Et face à la concurrence Windows alors ?

Sur la tranche 800-900 euros, le MacBook Neo se retrouve face à des ultrabooks Windows orientés entreprise. On peut notamment citer les gammes ThinkPad chez Lenovo et EliteBook chez HP. Ces solutions offrent souvent plus de RAM et de stockage à prix comparable. Si on devait s’arrêter aux fiches techniques, on pourrait par conséquent être tentés par les machines Windows. Deux arguments jouent cependant en faveur du Mac :

L’écosystème Apple pour les entreprises déjà équipées en iPhone ou iPad. Quand on reste sur un même environnement logiciel, la gestion est bien plus simple.

La revente et la durée de vie perçue. Là-dessus, il est clair qu‘Apple conserve une longueur d’avance. Regardez le marché du reconditionné pour vous en convaincre : même après plusieurs années, les MacBook Air et MacBook Pro partent à un bon prix.

Vous l’aurez compris : malgré une puissance toute relative sur le papier, le MacBook Neo est loin d’être une mauvaise affaire à l’heure actuelle. Encore faut-il qu’il réponde à l’ensemble des besoins de vos collaborateurs !