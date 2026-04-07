IA et quantique en zone nordique : un écosystème industriel mûr, ouvert aux innovations françaises

Dans un contexte européen de compétitivité et de souveraineté technologiques, les pays nordiques accélèrent fortement sur l’IA et le quantique avec une approche tournée vers l’adoption industrielle. Lancement d’un centre nordique de l’IA, financements ciblés sur l’IA et la numérisation industrielle, attentes fortes des grands comptes en solutions quantiques “prêtes à intégrer”.

Les opportunités sont concrètes : traitement de données massives, simulation moléculaire, cybersécurité, maintenance prédictive…

🗓️ Webinar – Mercredi 15 avril 2026 à 9h30 : s’inscrire ici >

La complémentarité des écosystèmes français et nordiques, soutenue par des accords bilatéraux, ouvre la voie à des partenariats technologiques stratégiques. Inscrivez-vous à ce webinaire qui réunira des décideurs et experts nordiques de premier plan pour décrypter les priorités nordiques, comprendre les attentes des grands comptes, et repérer des opportunités concrètes de partenariats.

💡Business France agit au service de l’internationalisation de l’économie française en accompagnant les entreprises dans leur développement à l’export et en favorisant l’attractivité des territoires pour les investisseurs étrangers.