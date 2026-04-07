Pourquoi DOCTOLIB vaut elle moins cher au moment même où son modèle paraît plus solide ?

Quelques mois après avoir annoncé l’atteinte de la rentabilité, Doctolib aurait, selon les informations de Bloomberg, accepté une valorisation implicite de 3,6 milliards d’euros à l’occasion d’une cession de titres sur le marché secondaire. Quatre ans plus tôt, au pic de l’euphorie post-Covid, l’entreprise était valorisée 5,8 milliards d’euros.

Entre ces deux points, la trajectoire opérationnelle est pourtant solide avec une base de revenus récurrents dépassant les 400 millions d’euros, une réduction rapide des pertes, une montée en gamme du produit, et un développement en europe structuré, notamment en Allemagne.

2022/2026 : une bascule de régime plus qu’une correction de trajectoire

En 2022, la valorisation de Doctolib s’inscrit dans un momentum particulier, au cours duquel le capital est abondant, les taux d’intérêt proches de zéro, et la pandémie a accéléré de manière brutale l’adoption des outils numériques dans la santé. Doctolib est alors perçue comme bien plus qu’un outil de prise de rendez-vous. Elle devient un point d’entrée quasi universel dans le système de soins, un standard de fait pour l’organisation des flux patients, et, pendant la vaccination, une infrastructure nationale critique.

La valorisation de 5,8 milliards d’euros a traduit cette projection : celle d’un acteur capable de capter une part significative de la chaîne de valeur du soin.

En 2026, le cadre d’analyse a changé, le coût du capital a été réévalué, les modèles d’actualisation sont devenus plus conservateurs, et les investisseurs exigent désormais des trajectoires crédibles de rentabilité. La croissance ne disparaît pas comme critère, mais cesse d’être suffisante.

La compression des multiples : une mécanique plus structurante que la croissance

Alors que Doctolib augmentait significativement ses revenus entre 2022 et 2026, dans le même temps, les multiples de valorisation des entreprises SaaS et HealthTech ont été divisés. Là où les marchés privés acceptaient des multiples supérieurs à 20x le revenu, ils convergent désormais vers des niveaux plus proches des standards publics, souvent inférieurs à 10x.

Un prix de liquidité, pas un prix de conquête

La valorisation de 3,6 milliards d’euros issue de l’opération de 2026 doit être interprétée pour ce qu’elle est : un prix de transaction sur le marché secondaire. Contrairement à un tour primaire, où l’entreprise émet de nouvelles actions dans un contexte de mise en concurrence entre investisseurs, le secondaire est un marché de gré à gré. Il met en face des vendeurs (salariés historiques, business angels, etc.) et des acheteurs qui cherchent à entrer au capital sans créer de dilution.

Dans ce type de transaction, le prix est déterminé par une contrainte de liquidité immérdiate où les vendeurs acceptent une décote pour accéder à du cash. Les acheteurs pour leur part exigent une décote pour compenser l’absence de liquidité future, le manque de contrôle et un accès limité à l’information. Le résultat est un prix qui reflète un équilibre transactionnel, et ne dit finalement rien de la valeur stratégique optimale.

La fin du “pandemic premium” et le retour à une croissance plus lisible

D’autant que la valorisation de 2022 intégrait un facteur exceptionnel : la pandémie, pendant cette période, Doctolib a connu une adoption massive, portée par la nécessité. La téléconsultation a explosé, les professionnels de santé ont basculé rapidement vers des outils numériques, et les États ont intégré ces plateformes dans leur réponse opérationnelle.

Ce moment a produit un effet de halo sur les anticipations de marché. Quand certains scénarios projetaient une transformation rapide et durable du modèle de soins, avec une part significative des interactions médicales basculant vers le digital, en 2026, la réalité est plus mesurée. Si la téléconsultation s’est installée, c’est plus comme une extension du système. Le soin reste majoritairement présentiel, et les usages numériques s’intègrent dans un modèle hybride.

Le pivot stratégique : de plateforme d’accès à infrastructure de production

Et paradoxalement c’est pourtant au moment où cette prime disparaît que Doctolib devient structurellement plus intéressante. L’entreprise a engagé une transformation profonde de son produit, qui ne se limite plus à organiser l’accès au soin, mais s’insère dans sa production.

En intégrant des briques de gestion administrative, de coordination des flux patients, et désormais des outils d’intelligence artificielle capables d’assister la consultation, Doctolib cherche à devenir un outil de productivité pour les professionnels de santé. L’introduction d’assistants de consultation, capables de structurer automatiquement les échanges entre médecin et patient, s’inscrit dans cette logique. L’enjeu n’est plus simplement de générer du trafic, mais de réduire le temps administratif, d’augmenter le nombre de patients traités, et d’améliorer l’efficacité globale du cabinet.

Ce changement de positionnement transforme également la nature du revenu, qui passe d’un abonnement pour visibilité, vers un abonnement pour performance.

Une équation économique plus exigeante, mais plus défendable

Ce repositionnement a d’ailleurs des implications directes sur le modèle économique. Il permet une montée en gamme tarifaire, mais il implique aussi des investissements lourds, notamment en R&D et en intelligence artificielle. Doctolib consacre une part significative de ses revenus à ces développements, et dans un environnement de capital contraint, cette stratégie est exigeante.

C’est ici que se joue la transition vers une logique désormais centrale pour les entreprises SaaS matures, à savoir combiner croissance et rentabilité.

Un changement de nature du capital

L’opération secondaire de 2026 révèle également une transformation du profil des investisseurs.

L’entrée d’acteurs comme ATHOS, A.P. Moller Holding ou Generation Investment Management marque une rupture avec les cycles précédents de financement. Ces investisseurs ne sont pas positionnés sur des horizons de sortie rapide, et leur logique est celle d’un actif structurel, inscrit dans le temps long.

Ce basculement est cohérent avec la transformation de Doctolib elle-même. À mesure que l’entreprise se rapproche d’un rôle d’infrastructure, elle attire un capital plus proche de celui des utilities ou des plateformes industrielles que de celui du venture classique.