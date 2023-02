Iliad met en place une direction générale dédiée à sa filiale Free

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Le groupe de télécoms Iliad a mis en place une direction générale dédiée à sa filiale Free « dans un contexte de croissance soutenue de ses activités et d’affirmation de sa dimension européenne », a annoncé l’entreprise mardi.

Iliad disposera d’une direction générale dédiée pour chacun de ses opérateurs « dans les différents pays » où le groupe est présent: France, Italie et Pologne. La nouvelle organisation entrera en vigueur début mars 2023, a encore précisé l’entreprise.

Nicolas Thomas et Thomas Robin ont été nommés respectivement aux postes de directeur général et directeur financier de l’opérateur Free.

Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, et Nicolas Jaeger, directeur général délégué, superviseront « l’ensemble des pays et filiales » et s’assureront « du bon suivi du plan stratégique, du plan climat », et des « développements futurs », a encore indiqué le groupe détenu par Xavier Niel.